ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Diyorlar ki TSK'nın 'Pençe'si CHP'nin dilini bağladı...

Mecbur kardeşim!

Hem niye bağlamasın?

KK'ya da, PKK'ya 'laf etmiyor' diyorlar.

Adam ne desin şimdi.

Onu yumuşak yerden yakaladılar...

Çekiştirdikçe çekiştiriyorlar.

CHP'yi PKK'ya laf etmediği için hedefe koydular...

Kardeşim deli misiniz siz!

Nasıl laf etsinler?!

Niye laf etsinler?

Hem o kadar kolay mı bu?

Kılıçdaroğlu PKK'ya laf eder mi hiç?

Deli midir?

Dün etti mi bugün etsin?

Onun sayesinde bu kadar yeri kazanmışken...

Hem işbirliği yap hem de laf de.

Hadi ordan...

Olmaz öyle şey!

Sebep de sormayın adama!

***

Sebep ortada...

PKK olmasaydı CHP Ankara'yı alabilir miydi?

Alamazdı...

Sadece Ankara mı?

Ya Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı...

Hiçbirini alamazdı.

Bu illeri bir yana bırakın.

Baykal'ın memleketi Antalya AK Parti'nin elinden alınabilir miydi?...

Hizmetin kralını yapmıştı Menderes.

Hatta güçlü oldukları İzmir'i bile kaybedebilirdi Kılıçdaroğlu...

Şimdi adamdan TSK'nın 'Pençe'sini övmesini bekliyorlar...

Hem de seçim öncesinde...

Deli midir?

Ne demişti Sezai Temelli?

"Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz."

Kürdistan'da kazanamadılar.

Ama Batı'da kazandılar!

CHP, PKK'ya niye laf etsin şimdi?

Asla etmez, edemezler!

***

CHP'nin ödü patlıyor.

'Pençe' operasyonu yüzünden PKK'nın İstanbul'a desteğini çekmesinden korkuyor.

Mehmetçik şehit oldu.

PKK'ya bir laf ettiler mi?

Bu yüzden yumruk yediler.

Yine de PKK'ya toz kondurmadılar...

Desteklerini kaybetmekten korktular.

PKK'nın Suriye kolu PYD'yi bile el üstünde tuttu Kemal Kılıçdaroğlu.

TSK'nın 'Pençe'si CHP'nin dilini tabii ki bağlayacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine girerek PKK'ya karşı son yılların en büyük kara harekatlarından birini başlattı.

Bu stratejik operasyonla ilgili ne CHP'nin başı Bay Kemal, ne İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ne de partinin diğer unsurları TSK lehine açıklama yapabilir...

Şer ittifakın diğer üyeleri de bu operasyonla ilgili tek laf edemez!

***

Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en geniş kapsamlı terör harekatı 'Pençe'yi Kuzey Irak'tan PKK'yı yok etmek hedefiyle başlattı.

Jetler havadan vuruyor!

Komandolar karadan.

Terör noktaları Bora füzesiyle vuruluyor.

Bora milli bir füze, nokta atışı yapabiliyor.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi bu.

Ama kimse CHP'den operasyona ilişkin açıklama beklemesin.

Seçime şunun şurasında ne kaldı?

Mehmetçiğin adını etmezler artık.

İstanbul sokaklarını tek tek arşınlayan Ekrem efendinin durumu da öyle...

Selahattin Demirtaş'ı seçim öncesi övmüş, "Ben onun siyaset tarzını yakından takip eden ve beğenen biriyim" demişti.

Şimdi PKK'ya nasıl lanet okusun?

Ekrem sadece PKK'ya değil...

Rumlara da laf etmiyor.

Yunan TV'si ANT TV, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kendilerinden olduğunu, Rumca konuştuğunu ve Apollon takımını tuttuğunu söylüyor...

Adam buna bile susuyor!

Nerde kaldı PKK?