ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Siz uyumaya devam edin!

Yarın öbür gün İstanbul sokakları kan gölüne dönerse görürsünüz gününüzü...

Katil sürüsüyle işbirliği yapmanın ne demek olduğunu o zaman anlarsınız!

PKK, CHP'ye desteği babasının hayrına vermediğini görürsünüz.

İşin içinde iş var iş!

Ne fırıldaklar dönüyor biliyor musunuz?

Anladığınızda ise iş işten geçmiş olacak!

CHP'ye vereceğiniz oylar ölümlere bile sebep olabilir!

Şaka değil bu!

Mesele Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'demokrasi' meselesi de değil.

PKK'da demokrasi için CHP'ye destek vermiyor!

PKK ile demokrasi zaten yan yana gelmez!

Sizi 'demokrasi' ninnisiyle uyutuyorlar.

Ne demokrasisi be!

Adamların hesabı başka!

31 Mart öncesi çok yazdık!

PKK bu desteğin karşılığını acayip şekilde alacak dedik.

Haklı da çıktık!

PKK evlerimize kadar kimin nerede oturduğunu ve arabamızı nereye park ettiğimizi bilecek artık.

Erdoğan düşmanları büyük bir aşkla CHPKK'ya oy verdi.

Adana, Mersin, Hatay, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya'yı CHP böyle aldı.

Verdiler coşkuyu soktular içimize PKK'lıları.

***

Sıra İstanbul'da.

Orayı da PKK'ya vermek için candaşı, cundaşı el ele vermiş çalışıyor!

İlla bir yalancıyı başkan seçecekler...

Oy hırsızlığıyla ele geçiremedikleri kadim şehri elde edebilmek için kimi dolardan, kimi pahalılıktan söz edip akıl çelmeye çalışıyor.

Kimi de Erdoğan nefretini kullanıyor...

Kimi ise EYT'lileri istismar ediyor!

Ne kadar sol örgüt varsa organize halde vatanı işgal için kolları sıvamış.

Yamuk Yılmaz'ın öve öve bitiremediği Buğra Kavuncu dün sabah Amerikan kanalında İsmail'in konuğuydu...

Kim bu Buğra Kavuncu?

Soran eden var mı?

Demokrasiden nasıl söz edebiliyor?

Darbeci demokrasiye karşıdır.

O da Yılmaz Özdil gibi yamuk ağzıyla konuşuyor.

İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edildiğini söylüyor...

Gerçeği çarpıtıyor.

İsmail vuruyor, o tulum çıkarıyor...

***

CHP'ye ilk direktifi Sezai Temelli verdi.

Ekrem ve Mansur üzerinden CHP'li belediye başkanlarına sopa gösterdi adam.

Sonra Kandil girdi devreye...

Duran Kalkan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat gibi PKK yöneticileri daha sert bir ültimatom yayınladı...

Erdoğan nefretiyle mankurtlaşanlar PKK'nın bu tehdidini duymadı bile.

Son olarak Nihat Genç, Ekrem İmamoğlu'nun, HDP'ye seçim rüşveti verdiğini söyledi.

Ardından İmamoğlu'na 'iman' edenler pişman olacak dedi.

Nihat Genç;

"İki tane meclis üyesi mi...

Yoksa?

İSPARK diye bir şey var orası mı?

İSPARK'ın, İstanbul otoparklarının işletmesi HDP'ye verildiği takdirde, İstanbul'un göbeğinde 2 bin, 3 bin tane Kandil olacak demek!"

Ekrem sevdalıları o PKK'lılar sizi yakacak!

Üç bin PKK'lı legal bir kimlikle İstanbul sokaklarında cirit atacak.

Rahatça eylem yapabilecekler!

Bunu yandaş biri söylemiyor!

Muhalif Nihat Genç söylüyor!

İSPARK'ın diğer illerdeki benzer kuruluşları da PKK'ya verilmek üzere.

Bu durum istihbarat zafiyeti doğurur.

Sonra PKK'nın hendek eylemleri gelir.

Mardin'de yolları belediye güçleriyle birlikte kontrol etmişlerdi, hatırlayın.

Ya da uyuyun siz uyuyun!