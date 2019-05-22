ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD ve Avrupa'nın Erdoğan'a karşı siyasi ve ekonomik saldırıları yetmezmiş gibi şimdi de 'küresel medya' kuşatması başladı.

ABD güdümündeki Suud ve BAE ait medya "Türkçe" yayınlarıyla Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alıyor.

Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan ve Kırgızistan'da olduğu gibi Türkiye'de de medyanın yönlendirmesiyle karışıklık çıkarmak istiyor şerefsizler!

Küresel medya devleri bu yüzden Türkiye'ye yığınak yapmaya hız verdi.

Türkçe yayın yapan yabancı basın kendi çıkarları doğrultusunda Türk halkını manipüle ediyor...

Yabancı basın Gezi, Kobani ve hendek olaylarında muhabir görünümlü ajanlarıyla barikat gerisindeki teröristlerin sözcülüğünü yapmıştı, hatırlayın!

Erdoğan düşmanı kesilen Alman DW kanalı Türkçe servisi HDP ve CHP'nin basın bürosu gibi çalışıyor.

Bu kanal PKK'nın hendek terörünü desteklemiş Türk ordusunu suçlamıştı.

Can Dündar, Bülent Mumay gibi firarilerin palavralarıyla propaganda yapıyorlar.

İngiliz BBC'i de PKK'yı destekliyor.

FOX malum zaten.

Leş kargaları üstümüzde dolaşıyor yani.

***

Türkiye'ye yönelik hesapları Reis hep bozdu.

Bu yüzden onsuz Türkiye istiyorlar.

İsrailli ajan Oded Yinon tarafından 1982'de hazırlanan plan, Ortadoğu'da tek tek hayata geçiyor.

Lübnan, Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Sudan'ı böldüler.

İran, Türkiye ve Pakistan sırada!

Uyumayın!

Kısır tartışmaları bırakın.

Bizim Türkiye'den başka gideceğimiz bir ülke yok!

Türkiye'nin bölünmesine izin vermeyin!

Türkiye düşmanları savaş zeminine ilk kez bu kadar yaklaştı, haberiniz olsun...

Güvenlik güçlerimiz savaşa hazır!

Ama insanımız terörü kanıksadı galiba.

Şehit haberlerini umursamıyorlar artık!

Milli şuur kayboldu çünkü!

Halbuki etrafımız ateş çemberi...

Çoğumuz bunun farkında bile değil.

Beka tehdidi açıktan yapılır hale geldi.

Dikkatli olmalıyız!.

Bir asır önce Çanakkale'de denediler...

Dedelerimiz derslerini verdi...

Şimdi Akdeniz ve doğudan gelmeyi deneyecekler.

Parçalanma ve kaosla milleti bölmeye zayıflatmaya yani istedikleri ortamı hazırlamaya çalışıyorlar...

Diri olalım.

***

İstanbul seçimlerine de bu çerçeveden bakmak lazım.

Binlerce askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi ve vatandaşımızı şehit eden teröristlerin desteklediği bir aday var...

Adam üstelik Trabzonlu...

Nasıl bir Trabzonluysa PKK ve FETÖ ile işbirliği yapabiliyor.

Bitirirken şu bilgiyi de paylaşayım.

İsmet Paşa'nın soyadı 'İnönü' idi.

Kardeşleri ise 'Temelli' soyadını almıştı.

Bu soyat İnönü'nün kardeşlerinin unutulmasını sağladı.

Halbuki İnönü'nün 3 kardeşi vardı.

Hasan Rıza, Seniha ve Hayri...

Siyonist İsrail'in ağzıyla konuşup "Buralar vadedilmiş topraklardır" diyen HDP Eş Başkanı Sezai Temelli var ya işte o İnönü'nün ablası Seniha Temelli'nin torunu olur...

İsrail devletini dünyada ilk tanıyan ülke de İnönü'lü CHP Türkiye'si idi...

Anlayın işte!

Duruşunuzu ve milli şuurunuzu asla bozmayın!

Gelecekleri varsa görecekleri de var.