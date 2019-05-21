ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Cin cufut Ekrem'e seçimi kazandırmak için birleşti, çalışıyor.

Selahattin Demirtaş'a saz çaldıranlar şimdi Ekrem'e horon oynatıyor.

Seçimi kazanması imkansız ama!

CHP'ye başkan olacak!

PR çalışmaları hiç tanınmayan Ekrem İmamoğlu'na böyle yaradı.

Kibirinden vazgeçmesi şart tabii.

31 Mart oyları sizi yanıltmasın!

Onlar çalınmış oylardı!

Bu seçimde kimse oy çalamayacak!

Kimse meraklanmasın 7 Haziran'ı, 1 Kasım başarısına çeviren Reis bu seçimi de alacak!

Geçersiz ve iptal edilen 319.500 oy var.

Önemli bir rakam bu.

Geçersizler bu seçimde azalır.

Oy hırsızı CHP'li sandık kurulları mutlaka değişir.

Hırsızlığa karşı ciddi önlemler var.

En önemlisi de sandığa gitmeyen 1 milyon 794 bin seçmenin büyük bir kısmının sandığa gidecek olması.

Ekrem'in Batı projesi olduğu belli oldu!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da aynı projenin bir parçası da.

İmamoğlu kazanamaz!

Ama CHP'ye genel başkan olur!

***

Gelelim esas konuya...

ABD'nin yeni Adana konsolosu tura çıktı.

Adam Mardin, Diyarbakır ve Batman'da HDP'li belediyeleri tek tek ziyaret etti.

Aklıma 2014'te bölgede yaşanan kaos süreci ve 6-8 Ekim olayları geldi.

Bunlar Reis'siz bir Türkiye istiyor...

ABD ajanları da bunun için çalışıyor.

Eski büyükelçi John Bass 6-8 Ekim olaylarının hazırlayıcısıydı.

Eski Konsolos Espinoza Türkiye'yi karıştırmak için üç yıl gizli gizli çalıştı.

Sonra görevi Linda Specht'e bıraktı.

Specht, Espinoza'dan hızlı çıktı.

Sık sık Kürt illerine giden Specht buralarda özel toplantılara katıldı.

ABD'nin yeni Konsolosu Alejandro Baez de aynı yolda ilerliyor.

ABD'li diplomatlar sadece Kürt illerine gidiyor.

Neden?

Hesap belli...

Kaos çıkarmak!

Bunun için kesenin ağzını açtılar.

Bölgede milyonlarca dolar dağıtılıyor.

***

ABD bize ne diyor?

S-400 ve S-500 sakın alma.

Astana sürecini bitir...

Fırat'ın doğusuna karışma orası bizim!

D. Akdeniz'de İsrail'e destek ol!

Ege'yi Yunanistan'a terk et!

Yoksa ekonomin çöker!

Bunların hangisine razı olabiliriz ki?

S-400'ler bizim için önemli.

Erkene çekilmesi bile gerekir.

Batılılar tarafından sömürgeleştirilemeyen tek ülkedir Türkiye!

Ama dünyada celladına âşık edilerek kendi kendini sömürgeleştiren de tek ülke!

Şimdi;

ABD'nin Bulgaristan ve Akdeniz'e askeri sevkiyat yapmasını görmeyen ama Erdoğan'ı sorgulayanlar süzme maldır.

Trump'ın Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi açık açık tehdit ederken "S-400 alıp güvenliğinizi sağlarsanız size ekonomik olarak saldıracağız" derken hala boğazının derdine düşen varsa onlarda süzme haindir!

Karadeniz'e geçen Yunan donanmasının neden bu hamleyi yaptığını değil de sebze fiyatlarından yakınanlar ise süzme kansızdır!

ABD'nin Avrupa ve PKK'ya yaptığı silah yığınağını görmeyen varsa onlar da hainin önde gidenidir.

Durum tespiti böyledir.