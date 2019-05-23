ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Trabzonlu merttir, delikanlıdır!

Kanı delidir tabii.

Karadeniz gibi hırçın, dağları gibi serttir!

Geçmişte Diyarbakır Belediyesi'nin hibe ettiği itfaiye aracına tepki göstermiş, "21 plakayı burada istemeyiz" demişlerdi.

Irkçı olduklarından değil.

PKK'ya nefretindendi bu tepki.

Yoksa bölgede Laz, Çerkez, Gürcü, Çepni, Türkmen az da olsa Kürt yaşar.

Kafkaslardan gelen insanlar da.

Hem de kardeşcesine.

Puştluğa ve yavşaklığa tahammülü yoktur Trabzonlunun.

Hainlik ve kahpeliğe de...

Güzel Anadolu insanının hepsi böyledir ya!

Trabzon'un kozmopolit bir geçmişi var.

Eskilere giden bir de şehir kültürü.

Pontusçuluk, Türk-Yunan çekişmesi, mübadele ve Ermeni olayları dolayısıyla, yakın tarihin gerilimli olaylarına sahne olmuş bir yerdir Trabzon.

Trabzonlunun hamuru deniz ve ağaçla yoğrulmuştur.

Karadeniz gibi belirsiz, ağaç gibi diktirler!

Temel'e sormuşlar, Trabzonlu olmasaydın ne olurdun diye, o da 'çok mahcup olurdum' demiş.

Trabzonlu vatanı için canını seve seve veren insandır.

***

Ama memleketimde az da olsa maske takıp gezen tipler var.

Gerçek kimliklerini gizleyen...

Maskeleri düşünce çıldıran.

Demokrat görünümlüdürler.

Ama çıkarlarına dokununcaya kadar.

Dokununca diktatörleşirler!

Menfaatlerine dokunmayacaksın.

Dokunanı yakarlar.

Mazlumu oynayan, mağdur ayağına yatan da vardır.

Demokrat görünümlü faşisttirler.

Şahin görünümlü Murat 131'e benzerler.

***

Trabzonlu olduğunu söyleyen CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ne yazık ki düşmanların Türkiye'ye saldırmalarına göz yumdu.

Hatta teşvik bile etti.

Benim bildiğim Trabzonlu vatanına saldırana had bildirir...

Gammazlamaz!

Trabzonlu PKK ve FETÖ ile de işbirliği yapmaz!

CHP'li İmamoğlu nasıl Trabzonludur ki?

Kandil'den destek açıklaması geliyor sesini çıkarmıyor!

Yunan basını 'biz kazandık' diye yazıyor o havalara uçuyor!

Halbuki iki laf etse oyu artacak!

Adam horon oynamakla Trabzonlu olunduğunu sanıyor.

Horonu Rumlar da oynuyor Ekrem!

***

CHP'nin adayı Ekrem çıkarı için yalan söylüyor.

Eleştiriye ise hiç tahammülü yok!

Bulunmaz Hint kumaşı sanki!

Kibirinden yanına yaklaşılmıyor.

Katıldığı bir TV programında Yunan gazetesinin iddiasına cevap verecek yerde hakaretler yağdırıyor.

Sinirlendikçe maskesi iniyor!

Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, OdaTV ve FOX gibi malum medyanın cilası CHP'li Ekrem gerçeğini gizlemeye yetmiyor.

CHP sahtekârlıkta da sınır tanımıyor.

Sandık sandık oy çaldıkları İstanbul seçimlerindeki usulsüzlüklerini unutturmak için tiyatro oynuyorlar.

Milleti böyle kandırıyorlar!

Sıradan bir vatandaş gibi röportaj yapılan başörtülü kadın CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi Emine Polat çıkıyor.

Emine hanımla mütedeyyin insanları avlamaya kalktılar.

CHP adayı İmamoğlu da her fırsatta "israfa son vereceğim" deyip duruyor.

Ama Beylikdüzü'nde 1 milyon 80 bin litre yakıt için 16 milyon lira ayırmış.

Belediyeye 757 bilgisayar almış.

27 yönetici için de 120 araba.

İsrafçı kim söyle bakalım Ekrem!