ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İncirlik'te nükleer bulunduğunu anlatan NATO belgesi insanları tedirgin etti.

Haksız da değiller.

Darbenin planlandığı yerlerden biri de İncirlik Üssü'ydü.

O gece İncirlik'ten kalkan tanker uçaklar Ankara'yı bombalayan jetlere sürekli yakıt ikmali yaptı.

FETÖ, Ankara'ya nükleer bomba da atabilir onu haritadan silebilirdi.

O gece yaşananlardan sonra bunun olmayacağını düşünmek aptallık olur!

O kadar insanı öldürdüler!

Binlercesini de yaraladılar!

İncirlik'teki nükleer bombaları kaç kez yazdığımı unuttum.

Şerefsiz general nükleer bombaları FETÖ'cü iş insanlarına gösterip hava atmıştı çünkü!

O bombalardan biri İstanbul veya Ankara'yı yok edebilirdi.

Müebbetle yargılanan Tuğgeneral Bekir Ercan Van darbeden bir gün önce, yani 14 Temmuz'da İncirlik'te işadamları ile bir toplantı yapmış, üstü kapalı darbe sonrasına dair mesajlar vermişti.

Hatta iş insanlarına "Size farklı görevler verilebilir" demişti.

Yani FETÖ'cü bazı işadamları ile il imamlarının darbeden haberi vardı.

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İncirlik üs komutanı Van darbeden bir gün önce, iş dünyasından biri kadın 25 kişiyi İncirlik'te ağırlarken, "Gelecek günler çok güzel olacak, merak etmeyin" demişti.

Sonra işadamlarına uçak hangarları ile mühimmat depolarını gezdirmişti.

"Gelecek günler güzel olacak!" Size de tanıdık geldi mi bu söz?

Mağdur numarasıyla İstanbul'u alan Ekrem İmamoğlu da böyle diyerek çıkmıştı yola çünkü...

Darbeci general bu lafları 14 Temmuz 2016'da söyledi.

Ekrem ise bundan üç ay önce!

NATO'dan sızan belgeye göre ABD nükleer bombaları İncirlik dışında;

Belçika - Kleine Brogel Hava Üssü, Almanya - Büchel Üssü, İtalya - Aviano ve Ghedi-Torre üsleri, Hollanda - Volkel Hava Üssü'nde saklıyor.

Bu bombalar NATO görevleri için muhafaza ediliyormuş!

Ya o bombalar FETÖ gibi manyak biri tarafından kullanılırsa!

İncirlikte modernize edilmiş tam elli nükleer bomba var memleketi yok edecek!

Bu bombalar, Rusya'ya veya Ortadoğu'daki gelişmelere karşı muhafaza ediliyormuş güya.

Yeni bir kalkışmada bunların kullanılmayacağını kim garanti edebilir?

O bombaların önemli bir kısmı, ABD ve müttefiklere ait uçaklarca taşınabiliyor.

B61 tipi bombalar, ABD tarafından geliştirilen en yeni nükleer ekipmandır ve 170 kilotona kadar patlama gücüne sahiptirler.

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TSK içinde FETÖ'cü subayların yoğunlukta olduğu günlerde İncirlik üssü şer üssü haline gelmişti.

FETÖ'cü subaylar darbe girişimi öncesi PKK/PYD yöneticileriyle onlarca kez İncirlik Üssü'nde buluştu.

ABD'nin organize ettiği bu buluşmalara Türkiye'nin NATO müttefiki birçok ülkeden de temsilciler katıldı.

15 Temmuz öncesi İncirlik toplantılarına katılanlar arasında FETÖ'ye bağlı sivil imamlar da vardı.

FETÖ'nün 'TSK İmamı' Adil Öksüz de toplantıların hepsine katıldı.

Hatta Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra skandal bir kararla serbest bırakılan Adil Öksüz'ün İncirlik'te saklanmış olabileceği, yurtdışına da buradan kaçırılmış olabileceği iddialarını hafife almamak lazım!



Not:

Çukurova'da yayın yapan bazı gazeteler Zeydan Karalar'a kıyak üstüne kıyak çekiyor...

Onlara bakarsanız Adana'da hiçbir işçi işten çıkarılmamış!...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da şehri harika yönetiyormuş.

Ceyhan ilçesinin CHP'li Başkanı Kadir Aydar da işçi çıkarmamış sanki!

Bu dayanışmanın bir sebebi var galiba!

Merak ettim de!