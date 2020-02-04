ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

PKK Diyarbakır'da ulusu bölme çalıştayı yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Efendi de susuyor!

Sadece onlar mı?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da.

Tunç Soyer'in ve diğerlerinin kıblesi zaten belli.

Onlara diyecek bir sözümüz yok!

Ama diğerlerine var...

Hele İmamoğlu ile Yavaş'a...

TSK, PKK'ya çok güç kaybettirdi.

Kürt anaların HDP önündeki eylemi dağa çıkışları durdurdu.

PKK neredeyse kadrosunun tamamını kaybetti, sözde komutanları da imha edildi.

Halk desteği bitme noktasına geldi.

Savaşa sürecek kimseleri kalmadı.

Tedariki de artık çok zor.

Örgütte kriz derinleşti...

PKK şimdi, bu dağınık durumu çalıştaylarla değiştirmeye çalışıyor...

Ama buna ne Kemal'in, ne de Meral'in sesi çıkıyor...

Temel emice desen duvar!

Yahu insan bu kanlı örgüte bi laf etmez mi?

Bunlar etmez!

Edemez!

Çünkü planları bozulur!

Çünkü Kandil darılır!

Kandil darılırsa oy da alamazlar!

Kandil mi önemli memleket mi?

Bunlar için Kandil daha önemli!

***

Rejim unsurlarının İdlib'te açtığı topçu ateşi sonucu 6 Mehmetçik'imiz şehit oldu.

7'si de yaralandı.

Karşılığını sert bir şekilde verdik.

Hedefleri tahrip ettik!

Ettik ama!

Rusya'nın mutabakat dışına çıkması, askerlerimizin şehit olması, içteki malum siyasetçileri keyiflendirdi...

CHP'li bazı vekiller bayram ediyor!

Türkiye kaybedince seviniyorlar!

Yeni CHP'nin İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil bakın nasıl bir mesaj attı;

"Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım!"

...

Hatırlayın, Eren Erdem de İran'cıydı...

Yeni CHP'nin yanında hizalanan HDP ile İYİ Parti'ye dikkat edin.

Millete alacaklı gibi parmak sallıyorlar.

Millet ne hisseder takmazlar!

Kulakları ve hisleri başka yere bağlı.

Bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu medeniyete ait değiller!

Bunu dile getirince küplere biniyorlar!

Kudursunlar!

Gerçek Atatürkçü ve ulusalcı CHP'lilere bizim sözümüz olmaz!

Lafımız sonradan olma CHP'lileredir.

Yani PKK'lılara, Yani FETÖ'cülere...

"Ülkeyi sattılar, yediler" diyenler acaba neden hep lüks içinde yaşayan kokanalar oluyor.

Türkiye'nin zarar görmesini isteyenlerin profillerinde, isminin kıçına T.C. geçirip, arka planda Atatürk resmi koyuyorlar...

Profiline de Türk bayrağı!

Hiç utanmıyorlar!

Lanet olsun böylelerine...

***

Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'a uğrayıp Erzurum'a kaymaya gitmesiyle Kılıçdaroğlu'nun günler sonra bölgeye gitmesinin arasında ne fark var?

Bence hiçbir fark yok!

Çünkü ikisi de şovmen!

İkisinin de amacı milleti kandırmaktı!

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da oradaydı...

Afetzedelere ne yararı oldu?

Cervantes;

"Karanlık, bütün günahların üstünü örten kirli bir yorgandır" der.

Bunların ki de öyle...

Bunların gerçek niyetleri karanlıkta saklıdır.

Depremzedelere gitmiş gibi görünürler oysa Erzurum'a kaymaya giderler...

Günler sonra da deprem bölgesine giderler, millet alışverişte görsün diye.

Bunların gerçek yüzünü İSMEK kadın yöneticilerine o iğrenç sözleri söyleyen o ahlaksız kadında görürsünüz.

"İtfaiyeciler" sözüyle ne kadar larç, ne kadar saygısız biri olduğunu göstermiştir.

Bu kadın 'Avrupa'dan damızlık erkek getirelim' diyen Abdullah Cevdet'in torunuymuş.

Bu doğru mudur?

Ahlaksızları, teröristleri bilinçli bir şekilde Y-CHP'ye doldurdular.

GBT'si kirli olan herkes orada...

Bu tesadüf olabilir mi?