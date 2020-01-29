ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Amerikan hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın Türkiye'nin iç siyasetine kafasına göre çeki düzen vermeye kalktı...

Açıkçası darbeye hazırlık yapıyorlar.

"Türkiye'nin Milliyetçi Eğilimi" başlıklı raporda "Türkiye'de ABD dostu bir muhalefet" oluşturma isteği var.

ABD dostu muhalefet!

Bu hafife alınacak gibi değil.

Aldınız mı kıyamet de koptu demektir!

Washington Türkiye'nin Suriye politikasından rahatsız!

YPG'nin 'terör örgütü' sayılmasından da!

Türkiye'de büyüyen Amerikan karşıtlığından ve S-400 almamızdan da rahatsızlar!

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesini istememizden de rahatsız ABD...

Washington, Türkiye'nin Amerikan'ın İran'ı hedef alan politikalarına katılmasını da istiyor.

Rusya ile yakınlaşmasını istemiyor ama...

'Mavi Vatan' politikamız da hedef tahtasında...

ABD açıkça Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye kalktı...

Yani yeni bir darbe geliyor!

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Washington ABD'ye dost bir muhalefet oluşması için siyasete müdahale edecek Gladyo benzeri bir yapılanmanın olmasını da istiyor.

TSK içinde azınlıkta olan NATO'cu yapıyı yeniden güçlendirmek istiyorlar...

FETÖ'nün TSK'ya yaptığı kumpasların arkasındaki güç de Amerika idi.

Erdoğan'ın bölgede Amerikan ve İsrail çıkarlarına karşı duruşu, Reis'i ABD ve İsrail'in hedefi yaptı.

Darbeyle indirilmesini istiyorlar.

Hedefleri Erdoğan!

NATO'nun gizli orduları/yani Gladyo'su Türkiye'de yıllarca ne sabotajlar, ne provokasyonlar, ne darbeler ve itibar suikastleri yaptı.

Siyasete de müdahale ettiler.

Reis 15 Temmuz darbe sonrası bu yapı ile ciddi bir mücadele başlattı.

Ya Kemal'in CHP'si...

O ne yaptı?

ABD politikalarına destek verdi!

YPG'yi terör örgütü saymadı...

YPG ile savaşılmasını istemedi...

İHA ve SİHA'lara da karşı durdu...

S-400'lere de...

Sayabileceğimiz daha çok şey var...

CHP, tam da Washington'un istediği gibi ABD dostu bir muhalefet yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yanına Meral Akşener'i, Temel Karamollaoğlu'nu, Abdullah Gül'ü, Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı ve PKK'nın partisini alarak ABD yanlısı duruşunu sürdürüyor.

2023'e de böyle hazırlanıyorlar!

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Kısacası CHP düşerse ABD düşer.

CHP düşerse İngiltere düşer.

CHP düşerse Yunanistan düşer.

CHP düşerse PKK da düşer.

CHP düşerse FETÖ düşer.

CHP düşerse İsrail düşer.

CHP düşerse DHKP-C düşer.

CHP düşerse bütün şer ittifakı çöker.

CHP düşerse Türkiye özüne döner.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, Uğur Mumcu'nun yolundan değil CIA ajanı Enver Altaylı'nın yolundan gidiyor.

Kemal Washington'ın kontrolündedir.

Deprem sonrası yaptığı birlik ve beraberlik çağrısı da samimi değildi.

Onda bile bir hinlik vardı.

ABD etki ajanları Elazığ'da cirit attı.

Örnek yalancı Serdar Akinan...

Adam utanmadan yalan söyledi.

Suriyeli Mahmut'un tırnaklarıyla kazıp Elazığlı aileyi kurtarmasını unutmayın...

YOL TV gibi, Evrensel gibi, Oda TV gibi solcu görünümlü ABD'nin etki ajanları durmuyor.

İşleri güçleri "Alevi köylerine yardım gitmiyor, Suriyelilere yardım gidiyor" yalanını yaymak!

Kaos ateşine benzin döküyorlar.

Depremden önce köpekler havlar!

Deprem sonrası da etki ajanları!

Son bir not;

Bir depremin ilk saatlerinden beri Elazığ'da uyumadan çalışan Süleyman Soylu'ya bakın.

Bir de geceliği 8 bin liralık otelde kayak yapan Ekrem İmamoğlu'na...