ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Darbeye,

Şehit haberlerine,

Doların çıkışına,

İntihar eden gençlere ve ülkesine yaptırım uygulanmasına sevinen Bizans'ın kahpe çocukları depreme üzülmez ki!

Bunu not olarak bir kenara koyalım.

Elazığ'a çok okumuş karısıyla birlikte şov için giden Ekrem İmamoğlu deprem bölgesinde üzgün pozlar verdi ama Tunceli'de kominist başkanla kahkahalar attı.

Bay Kemal, imamın oğlunu Elazığ'a müfettişliğe yollamış meğer!

Bunlar için İngilizlerin, MOSSAD'ın ve ABD'nin çıkarları daha önemli.

Bu yüzden deprem üzerinden siyaset yapıyorlar!

Bunlarda kan yok!..

Bunlarda vicdan da yok!

Bu deprem iki tip insan figürü ortaya çıkardı!

Birincisi, Ceyda Karan, Selçuk Özdağ, Tuncay Özkan, Berna Laçin ve Athena gibi depremi pis emellerine alet edenler, ikincisi Reis gibi gözü yaşlılar!..

Sivaslı Moğol isimli twitter itine bakın;

"Elazığ'a üzülecek değilim. Üstlerine çay atılırken mutluluktan kafayı yiyorlardı.

Çoluk çocuğu, anaları babaları düşünmemiş ben niye düşüneyim. Umarım enkaz altında kedi köpek yoktur, ağaçlar zarar görmemiştir!" Bu şeddeli eşek; Elazığ depreminde ölenlere hayvan kadar değer vermemiş bir ittir!

Serena Naz isimli Erdoğan düşmanı da;

"6.8 şiddetindeki depremin vurduğu Elazığ gibi vuran birini bulamadık be!" Çakalın şu edepsiz göndermesine bakın!

Ey alçaklar!

Ey puştlar!

Depremde insanlar canlarıyla uğraşırken devlete vurmaya hükümete yara vermeye çalışan şizofren sürüsü hey!..

Size ne desek az biliyor musunuz?

Çünkü şehit veririz, "Allah rahmet etsin" demezsiniz!

Operasyon yapılır, "Allah muzaffer eylesin" diyemezsiniz!

Deprem olur "Allah beterinden korusun da" diyemiyorsunuz!

Siz iyiliklere kör, kötülüklere belasınız!

Sizin siyasetiniz de insanlığınız da batsın!

***

1999 Marmara depreminin üzerinden 48 saat geçmiş kimse devleti bulamamıştı.

Bugün devletin tüm kurumları Elazığ'da canla başla çalışırken 'devlet nerede' diyen, milletin acısından siyasi rant devşirmeye çalışan manyaklar!

Soyunuz sopunuz kurusun be!

"Deprem vergileri nerede?" diyen yüzsüzlere de iki çift laf edeyim bari!

Hiç merak etmeyin, karşınızda deprem yardımları ile memur maaşlarını ödeyen Ecevit hükümeti yok!

Hızır gibi yangına, sele ve depreme yetişen Erdoğan hükümeti var!

O paralarla deprem bölgelerine onbinlerce ev yapıldı, mal mısınız siz?

Reis, deprem bölgesinde milletin acısına gözyaşı dökerken, Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da ahkâm kesiyordu.

FETÖ'nün CHP'sinin yöneticilerinin insanlık ve devlet adamlığı da bu kadar işte.

PKK sevici CHP'li Veli Ağbaba;

Terörist Ceren Güneş'i Meclis'te ağırlamaktan utanmadı, şimdi de depremi ahlâksızca siyasetine malzeme yapıyor.

Depremi fırsat bilen PKK bile Akçakale'den sızma girişiminde bulundu.

CHP'li Tuncay Özkan da hükümeti karalamak için sahte fotoğrafa sığındı.

CHP'lilerin rakı kadehini tokuşturduğu saatlerde, depremi haber alan hükümet 10 dakika içinde müdahaleye başladı.

3 bakan hemen Elazığ'a gitti.

Binlerce personel ise sahadaydı.

İHA ve keşif uçakları arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı.

Deprem akbabaları da klavye başındaydı.

***

CHP'li başkanlar daire başkanlıklarına PKK'lı veya tartışmalı bürokratları getiriyor.

Vahap Seçer, Yol Yapım Başkanlığı'na Macit Özcan'ın tartışmalı adamı Ayhan Terban'ı getirdi.

Adam çeteden ağır cezada yargılandı.

Başkan Seçer, PKK eylemlerinin müdavimi Kenan Hazar'ı da Erdemli Koordinasyon Şube Müdürü yaptı...

Seçer, Erdoğan'a hasımlığıyla ve hakaretleriyle bilinen Sabahat Aslan'ı ise Makine İkmalin başına getirdi...

Rüşvetçi akrabasını saymadık daha!

Akaryakıt ihalesini de!