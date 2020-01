ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Şeytan devletin her yerine yapışmış, söküp atmak kolay değil ki!

Her gün FETÖ'nün kripto ekibine operasyon düzenleniyor.

Ama bitmiyorlar!

Yeni Bylock'çular çıkıyor.

Araziye uymuş kriptolar da...

Kolay bitmez bu şerefsizler!

CHP, HDP ve İYİ Parti oldukça da bitmezler!

İçteki hainler ile yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin umudu bu kirli ittifaktır.

Fetullah Gülen bile dönmek için bu ittifakın iktidar olmasını bekliyor.

Sadece o mu?

15 Temmuz'da kanlı işgal planı yarım kalan ABD'de CHP'nin iktidarını bekliyor.

Kazanmaları için de her şeyi yapıyor!

Bu partiler devlet ve millet için değil vatan hainlerine özgürlük sağlamak için varlar!

PKK'ya verdikleri destek bunu gösteriyor.

İstanbul'u antin kuntinle ele geçirdiler!

Havalandılar!

Planı CIA bağlantılı Enver Altaylı yaptı.

Adam Fetullah Gülen'e mektupla çok bilgi aktardı.

Enver Altaylı sıradan biri değil...

Derin bağlantıları vardır.

Stratejik algı yönetim uzmanıdır.

Aynı zamanda Almanya ve ABD bağlantıları sayesinde NATO'da çalışan FETÖ'cüleri örgütlemiştir.

Gülen, Altaylı'ya kirli çok iş yaptırdı.

CIA bağlantılı Enver Altaylı, FETÖ tarafından Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için gönderildi.

***

Enver Altaylı Özbek asıllıdır.

Reina katliamcısı Türkistanlı Abdulkadir Masharipov, CIA ajanı Ruzi Nazar'la Fergana Vadisi'nden hemşeridir.

Yıllar önce Adana'ya göç etmişlerdir.

Fergana Vadisi Orta Asya'da Batı Türkistan olarak adlandırılan bir bölgedir.

Fergana enteresan bir vadidir.

Ama sorunlu bir yerdir.

Kırgız-Özbek çatışması binlerce ölü ve binlerce yaralıyla sonuçlanmıştır.

Enver Altaylı'yı MİT'e CIA ajanı Ruzi Nazar soktu...

Başkan Erdoğan Türkiye'yi yönettiği 18 yıl içinde Altaylı gibi ne azılılarla uğraştı, ne badireler atlattı Allah bilir.

Reis'in hatıralarında neler yok ki?

***

Enver Altaylı'nın kardeşi Taha Altaylı Kazakistan'ı mesken tutmuştur.

Orada kirli işler çevirmektedir...

Taha Altaylı da boş biri değil.

Onun da bağlantıları ilginçtir.

FETÖ'nün kripto ismidir.

Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye üçgeninde iş tutar.

Almaata'da G- Balık'ı, Adana'da da bir okulu vardır.

Kazakistan'daki Türkler G-Balık'ı 'Gülen Balık' olarak bilir.

Taha'nın bir Kazak bankasını 50 milyon dolar dolandırdığı iddiaları ayyuka çıkmıştır.

Şimdi biraz eskilere gidelim...

Yani CIA'nın 1970'leri kana buladığı günlere...

Sivas, Maraş, Malatya, Çorum, Erzincan gibi kitlesel çatışmaların yaşandığı olayları yeniler bilmez.

Yaşı 70'e dayananlar bilir… Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partili yedi öğrenci Serdar Alten, Hürcan Gürses, Efraim Ezgin, Latif Can, Osman Nuri Uzunlar'ın vahşice katledildiği yıllar.

İTÜ'deki bombalı saldırı… Abdi İpekçi dahil onlarca gazetecinin, akademisyenin, sanatçının katledilmesi ve 1 Mayıs 1977'de Taksim'deki katliam.

Ve daha niceleri.

O yıllar çatışmaların, katliamların ülkesiydi Türkiye.

Bir de darbelerin.

Nice genç böyle yok edildi.

Bahsettiğimiz olayların hepsinde CIA'in doğrudan ya da dolaylı parmağı vardı.

CIA'in şu meşhur Yeşil Kuşak Projesi'nin Türkiye ayağını ise Fetullah Gülen ile Enver Altaylı oluşturuyordu...

Gülen'i devlete sızdıran da CIA idi...

Türkiye'yi kana bulayan da!