ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Her şey planlı...

O tiyatro bile...

Hedef belli...

Amaç da...

Kılıfın değişmesi sizi şaşırtmasın!

Bir gün tiyatro, bir gün kanal, hatta kitap ve sinema ile karşımıza çıkabilirler.

Siz gizlenene bakın!

İBB, PKK'nın yasaklı kitaplarını satıyor...

Satar!

Sadece kitap değil, başka şey de satar!

El altından işe aldıkları var.

Çünkü İmamın(!) oğlu Kandil'e borç ödüyor...

İşe alınanların kimi DHKP-C'li, kimi FETÖ'cü, kimi de PKK'lı...

MİT işe alınanları tek tek incelemeli!

Dağ ile ya da Pensilvanya ile bağları araştırılmalı bunların!

Ekrem o kadar işçiyi boşuna mı çıkardı sanıyorsunuz?

CIA, MOSSAD ve İngiliz MI5 istihbarat örgütlerinin kılı kırk yararak yaptığı plan sahnede.

Kanal İstanbul için eylem yapanların çoğu da PKK, FETÖ ve DHKP-C'liydi...

Plan tıkır tıkır işliyor!

PKK, Gülen'in bir kasetle ele geçirdiği CHP'nin verdiği oylarla Meclis'e girdi.

Sonra da belediyelere...

Sezai Temelli "İstanbul Belediye Başkanı da Ankara Belediye başkanı da PKK oylarıyla seçildiğini bilecek" lafını boşuna etmedi.

Adana, Mersin, Hatay, Aydın, İzmir ve diğer belediyeleri de CHP, PKK'nın oylarıyla kazandı.

Şimdi o belediyeler diyet ödüyor.

Kılıçdaroğlu kirli ittifakın oluşturduğu orkestranın maestrosudur...

Atamayı FETÖ ve ABD yapmıştır.

İYİ Parti, HDP, SP, FETÖ ve Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın kuracağı parti Bay Kemal ne derse onu yapmak zorunda.

Başka şansları yok!

Çünkü her şey ABD, CIA ve MOSSAD gözetiminde yürüyor.

Milleti PKK'ya böyle alıştıracaklar!

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı oyunu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bay Kemal'in karısı Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın karısı Başak Demirtaş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve Kadir İnanır birlikte mesaj vermek için izledi!

***

Tepkiler üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ukalalık saçan açıklama yaptı...

İzlerken yüzüm kızardı...

Dahası öfkelendim...

Makaryos sevdalısı dedi ki;

"Benim eşim iyi eğitim almış üniversite bitirmiş, masteri olan, doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim nereye gideceğini bilir..."

Vay vay vay!

Demek ki ilkokul ya da lise mezunu olan eşler nereye gideceklerini bilmez.

Öyle mi Ekrem efendi?

Hiç tahsili olmayanın da vay haline!

Bu nasıl laftır ulan!

Ne demek istiyorsun sen?

Karın onca eğitim almasına rağmen, bir teröristin yazdığı oyunu izlemeye gidebiliyor!

Demek ki mesele eğitim değil...

Mesele yürekteki iman ve vatan sevgisidir!

15 Temmuz darbesini yapan asker giysili teröristlerin çoğu üniversite bitirmiş, master ve doktora yapmış kişilerdi.

Darbeye karşı direnenlerin ise eğitim seviyesine hiç bakılmadı.

Çünkü onlar cesur ve vatanseverdi!

***

Ekrem efendi "Karım nereye gideceğini bilir" diyor...

Karınız terörist oyununu izliyor ama evlat hasreti çeken Kürt anaların yanına gitmiyor.

Sen de gitmedin be Ekrem!

Neden gitmedin?

"Koltuk sevdası!" ağır bastı öyle mi?

Bu sevda vatanı da sattırır!

Ticari sebepler yüzünden soyadını değiştiren Makaryos sevdalısından başka ne beklenir ki...

Selahattin Demirtaş 'Devran' isimli kitabında, Devran kod adlı PKK'lı teröristler Murat Gündüz ile "Seher" kod adlı Seher Çağla Demir'i anlattı.

Seher kod adlı terörist 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta düzenlediği bombalı saldırıda 36 kişiyi şehit etmişti!