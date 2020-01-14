ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil...

Olsaydı Şehir Hastanesi'nin yolu ile metro hattını durdurmazdı.

İhaleleri yapılmış, şantiyeler kurulmuştu.

Böyle belediye başkanı mı olur?

Yaptığı İstanbul'a ihanet değil mi?

Herif hizmetlere de engel oluyor.

Belli ki hizmet için gelmedi.

Ekrem İmamoğlu bir projedir!

Dış güçlerin hazırladığı bir proje!

İşi Reis'i indirmeye çalışmaktır!

Kabadayı kılıklı Aykut Erdoğdu'nun Erdoğan destekçilerine aba altından sopa göstermesinin amacı da aynıdır.

"Erdoğan ilk seçimde gidecek, kalma ihtimali asla yok" diyor!

Fal mı baktırdın Aykut efendi?

"Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını ona göre yapsın" demek ne demek?

Darbe mi yapacaksınız yoksa?

Kimin adamıdır bu Aykut?

MOSSAD'ın mı?

İmamoğlu da PKK ve Savcı Kiraz'ı katleden DHKP-C'nin başı çektiği illegal örgütlere "Kanal İstanbul'u Protesto" eylemi yaptırdı.

Milleti kandırmak için belediye kasasından broşürler bastırıyor!

Niyeti Kanal'da Reis'i boğmak!

Bu herif koltuğa oturur oturmaz ilk işi verileri kopyalatmak oldu.

Sonra işçileri sokağa döktü.

Yerlerine yandaşlarını aldı.

Her şeye büyük zamlar yaptı!

Adına da fiyat düzenlemesi dedi.

Bitmeyen tatiller ve gezmelere çıktı...

HDP'ye ziyaretler düzenledi.

LGBT'ye destek oldu.

İsraf diye 730 araçla şov yaptı...

Sonra yerlerine 1826 yeni araç aldı...

Hiçbir vaadini yerine getirmedi.

Kazlı, şaraplı ultra lüks ziyafetler yaptı...

Temel atmama töreni bile düzenledi.

Adamın derdi İstanbul değil ki!..

İşi Türkiye'nin istikrarını bozmak!

Devlete ve İBB'ye ciddi gelirler sağlayacak projeye 'ihanet projesi' diyor.

Hiç yüzü kızarmıyor!

Başkalarının sözüne göre hareket eden bir proje adamı olduğu anlaşılıyor.

***

CHP başa gelirse "projeler durur, hizmetler kesilir" diye defalarca yazdık...

Kimse dinlemedi.

Söylediklerimiz tek tek çıkıyor ama.

Bize bir musibet lazımdı.

O da geldi!

O musibet İmamoğlu'dur!

Adam hastane yolunu bile iptal etti!

Halbuki Trabzonlu vatanseverdir...

Makaryos'a da düşmandır...

Bu adam ise düşmanın heykelini dikti.

Belki İmamoğlu'nu gereğinden fazla gündeme getiriyoruz.

İyi yalan söyleyen biri olsa da hergün gündeme gelmesi ona yarıyor.

Ama Kanal İstanbul'un erkekleri hadım, kadınları gebe bırakacak iddialarına da sessiz kalamayız ya!

Çalıştayı 'erken seçim' çağrısı ile bitirmeleri pis niyeti ortaya koyuyor.

***

CHP zihniyetini yeniler bilmez!

Anlatmak lazım...

CHP'li vekil Gamze İlgezdi'nin kuaförde yaptıkları küçük bir örnektir.

Rezidans kraliçesi tartıştığı kuaförün işletmecilerini Belediye Başkanı olan kocasına şikâyet etti.

Kocası da adamların dükkânını kapattı.

İlgezdi'nin tehdidi sonucu dükkânın 3 ortağı ile 20 çalışanı işsiz kaldı...

CE HA PE budur işte!

Acayip intikamcıdır!

Kazara iktidar olurlarsa 18 yılın intikamını, AK Parti'ye ve Reis'e oy verenlerin burnundan fitil fitil getirirler!

CHP ve diğer muhaliflere Libya'dan yine kara haber geldi.

Bekledikleri hezimet olmadı.

Kudurdular!

Hafter'i makul ve seküler görüyorlardı.

Türkiye Rusya'yı ikna etti.

Rus milisler çekildi, ateşkes kabul edildi.

Mehmetçik Libya'ya gitmeden ağırlığını hissettirdi...

Bak Bay Kemal, masada ve sahada güçlü Türkiye olmak stratejisi budur.

Reis'ten biraz örnek al!

Neyse...

Bakalım Kanal İstanbul kimi yutacak?!