ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'ye kimse güvenmiyor!

Nasıl güvensin ki?

Namus sözü verir, uymaz!

Bunlarda Allah korkusu yok!

Millet ve memleket sevdası da!

Yalan ve iftiralarla insanlara kötülük etmekten keyif alıyorlar.

Hizmetlere de kör kaldılar...

Bunların yaptığını gavur yapmaz!

Üniversite öğrencisi bir genç kız psikolojik nedenlerle intihar ediyor.

Evlerden uzak bir durum!

Acılı aile meseleyi açıklarken; 'psikolojik sorunları vardı' diyor.

CHP ise aç olduğunu bu yüzden kızın intihar ettiği yalanını söylüyor!

Kızın annesi 'maddi sıkıntımız yok' diyor.

Bu kez sazı CHP'nin ortağı İYİ Parti eline alıyor ve genç kızın intiharını 'işsizliğe' bağlıyor.

Bu yalana da kızın abisi cevap veriyor:

'Yapmayın etmeyin kardeşim tedavi görüyordu.'

Klavye teröristleri bu açıklamalara rağmen sosyal medyada genç kızın intiharını pis siyasetlerine malzeme yapıyor.

Örneğin, küfürbaz Şahan Gökbakar; "yazık, açmış" diyor...

Genç kız aç olsa bu küfürbazın yanına gitse adam tarafına bakmaz be!

Düşün bu milletin yakasından!

Ne ayaksınız siz!

Hem insan aç olduğu için değil, bunalımda olduğu için intihar eder!

Şahan Gökbakar!

İmamoğlu'na çağrı yapsaydı ya!

Nerede söz verdiğin üniversite bursu, niye Sibel'e burs vermedin deseydi ya!

CHP'li bir kadın meclis üyesi de; "Bu gencin vebali ile nasıl rahat yaşayacaksınız?

Dert anlatmak için illa intihar mı edelim?" dedi utanmadan.

Sibel Ünli'nin ailesi klavye teröristlerine lanet okumakta haksız mı şimdi?

***

Diğer yandan yayın hakları emperyalist ABD'ye ait olan FOX TV'deki Amerikan uşağı Fatih Portakal, Türkiye Cumhuriyeti'ne "emperyalist" ve "sömürgeci" dedi.

Bu herif, PKK'ya teşekkür eder, teröristlere de rahmet okur, HDP'yi parlatır, insanları sokağa, isyana çağırır!

Sonra da "Türkiye sömürgeci ve emperyalist" diye zırvalar.

Bu adam ve Sözcü gazetesi yalanlarıyla milleti zehirler.

Bunların Hitler'in propaganda bakanı Gobels'ten bir farkı yok!

Gobels bile bile yalan söylerdi...

Çünkü birine kırk kez "delisin de" adam gerçekten kendini deli sanır.

Bu yalancı medyaya dur denmediği için palavralar hergün havada uçuşuyor.

Amerikan portakalı da, Libya meselesi ile ilgili Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıtıp Türkiye'ye demediğini bırakmıyor.

Milletten özür dilemelidir.

İran, Suriye'de Müslüman başı keser, bu kafa İran'cı olur!

Hafter Libya'da Türkiye'ye engel çıkarır bunlar darbeci katilin yanında olurlar.

Esed Sünni katleder, Esed'çi kesilirler.

Bunların yerli olmaları mümkün değil.

Çünkü tohum yabancı arkadaş!

Milli Savunma Sanayiindeki gelişmeler.

Kanal İstanbul Projesi, Katar ve Libya açılımı, Akdeniz gazı sondajı, İstanbul Havalimanı, 3. Köprü gibi ülkemizi şaha kaldıran projelerden hem Batı, hem de CHP rahatsız...

Batı'nın rahatsızlığını anlarız.

CHP'nin rahatsızlığı niyedir?

Yeni CHP kindar bir parti oldu...

İnsanlara güven vermiyor artık!

Eski CHP en azından milli konularda hassastı.

Yeni CHP öyle değil.

CHP'nin iktidar olması halinde beni hapse tıkmayacağından emin değilim!

Yeni CHP'ye inanmıyorum...

Benim gibi kimse de inanmıyor.

İşçiler meselesi ortada.

Onlara 'namus sözü' vermişlerdi.

Gelir gelmez insanları sokağa döktüler.

İmamoğlu, PKK'lı belediye başkanlarına moral gezisine çıktı.

Kürt annelere bakmadı bile...

Kılıçdaroğlu "Erdoğan ailesi Türk Savunma Sanayii'ni ele geçirmeye çalışıyor" derken de; İHA ve SİHA'ların ortağı HDPKK'ya verdiği hasardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.