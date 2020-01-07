ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin lideri Erdoğan'dır.

Gerisi fasa fisodur!

"Gez oğlum / Vatanına göz dikeni ez oğlum / Dostun kim düşmanın kim sez oğlum / Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum."

Esat Kabaklı ne güzel yazmış!

Reis'e karşı 'Gezi', 17/25 Aralık süreci, Çukur Eylemleri ve 15 Temmuz FETÖ darbesi ile yapamadıklarını şimdi içteki puştlarla yapmaya çalışıyorlar.

Uyumayalım!

Uyursak kıyamet kopar çünkü!

Akdeniz'deki savaşın sebebi petroldür...

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre Akdeniz bölgesinde 3,5 trilyon metreküp doğalgaz 1,7 milyar varil petrol rezervi var.

ABD buna çökmek istiyor.

Sakın uyuma!

ABD Akdeniz ve körfez ülkelerini dizayn etti.

Türkiye'de ise FETÖ darbesiyle vatan severleri tasfiye edip direniş refleksimizi kıracaktı.

Türkiye'nin enerji savaşına dahil olmasını böyle önleyecekti.

Sonra da PKK'ya koridor açacaktı.

Petrol şirketleri FETÖ darbesine her türlü desteği bunun için verdi.

Uyumayın da görün bunları.

PKK, PYD, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerini desteklemeleri de bundandı...

CHP'yi de bu amaçla ele geçirdiler...

Bay Kemal başkanlığındaki CHP'nin PKK ve FETÖ'ye hizmet etmesi tesadüf değildir yani!

***

Kanla yoğurulan bu topraklarda, başımıza bela olanlara lanet olsun!

Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiler...

Şimdi yine nefesler tutuldu.

Trump'la Tahran arasındaki kanlı tırmanışın nereye varacağı da belli değil.

Tahran'ın nasıl bir karşılık vereceği de...

Dünya korkuyla bekliyor!

Burası barışa hasret bir coğrafya!

Oluk oluk kan aktı bu çöllerde!

Tarih kanla yazıldı.

Hala kanla yazılıyor.

Savaş, şiddet ve terör!

Hiç hız kesmedi!

Vahşi cinayetler, katliamlar, korkunç acılar yaşandı, hala da yaşanıyor.

İnsanlık adına ne varsa öğütülüp gidiyor.

Birbirlerini kesip öldürüyorlar...

Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar.

Bunu göremeyecek kadar körler işte!

Eşek olana semer vuran çok olur!

ABD, Saddam'ı önce İran'a sonra Kuveyt'e saldırttı.

Saddam hapı da böyle yuttu.

İran'ı 'Pers' diyerek havaya soktular.

Din kardeşlerine ihanet ettirdiler.

Milyonlarca Müslümanı ya canından ya da yurdundan ettiler.

Hapı yutma sırası şimdi İran'a geldi.

***

Osmanlı'nın son döneminde Ermenilere, Bulgar ve Araplara çeteler kurdurulmuştu.

Emperyalist güçler çeteler aracılığı ile Osmanlı'yı bölüp, petrole çökmüştü.

Çetelere o zaman da ciddi silah ve para yardımı yapıldı, bugün de yapılıyor!

Türkiye yıllardır terör örgütlerinin saldırısına uğruyor.

Amaç Türkiye'yi yorup içine kapatmak.

FETÖ darbesi ile vatan severler tasfiye edilip Türkiye işgal edilecekti.

ABD'nin hesabı buydu.

Reis'le birlikte Türkiye direndi.

Büyük atılımlar yaptı...

Denge belirleyici ve bozucu unsur oldu.

Bunun üzerine 4 petrol şirketi ABD ve Avrupalı devletlere baskı yapıp Türkiye'ye ambargo uygulattı.

O şirketler şunlar;

ABD petrol devi Exxon Mobil...

Fransız şirketi Total, İsrail şirketi Delek ve Avner İtalyan şirketi Eni...

Geçmiş yıllarda da Türkiye'ye ekonomik ambargoyu bu petrol şirketleri uygulattı.

Yatırımlar durdu, turist gelmesinin önüne geçildi, kredi notumuz düşürüldü, dolar yükseltildi.

İç piyasayı böyle bozdular.

ABD, FETÖ'nün ele geçirdiği CHP'yi aradan sıyırıp iktidar yapacaktı.

Olmadı!

Ama hala buna çalışıyorlar.