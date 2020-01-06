ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Aman ha aman!

Tuzaklara karşı temkinli olalım!

Erdoğan düşerse ne olur?

Dürüstçe cevap verin ama!

Reis düşerse, Ortadoğu coğrafyasına İsrail hakim olur, farkında mısınız?

Türkiye'ye ne olacağını saymadık daha!

Eski solcular Amerika düşmanıydı...

Yenileri Amerikan uşağı oldu!..

ABD karşıtlarının yerini Erdoğan aldı...

Emperyalizmle kıyasıya mücadele ediyor.

Filmin sonunda İslam coğrafyasına ya Türkiye ya da İsrail hakim olacak!

'Reis düşerse ne olur'un cevabı budur!

Boş sloganları bırakın!

Algı oyunlarına da alet olmayın!

Libya düşerse, Mısır gibi İsrail'in kucağına düşer!

Aynı şekilde Katar'ı yalnız bırakırsak, Büyük Ortadoğu Projesi'nin ana hatları şekillenir.

Fransa, Afrika'dan yıllık 300 milyar dolar haraç alıyor!

Afrika halkı açlıktan ölüyor.

Batı ise bu parayla rahat bir hayat sürüyor.

Reis bu düzeni yıkıyor işte!

Halkları uyandırıyor, onlara cesaret veriyor!

Batı bu yüzden agresif!

Bu yüzden Erdoğan'a düşman!

İçteki etki ajanları da...

Oynanan oyunlar üzerinden gaza gelirseniz olacakları da bilin!..

Sonra ki 'eyvah' para etmiyor!

Abdülhamid dönemini örnek alın!

Abdulhamid'in düşmesi için sloganları bizim öküzler attı...

Protestoları da bizim mallar yaptı...

Ama Abdulhamid düştükten sonra Taksim'de sirtaki oynayanlar Ermeni, Rum ve Yunanlılardı.

Tarih tekerrürden ibarettir derler!

***

CHP çok değişti...

Eski CHP; Cumhuriyetçi, milliyetçi ve halkçıydı.

Laik ve devletçiydi, devrimciydi!..

Yeni CHP, PKK destekçisi oldu.

Yeni CHP, ABD'nin uşağı oldu.

Yeni CHP, özerkliği savunuyor...

Yeni CHP, terör sevicisidir.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Libya'ya gidecek askerimize 'lejyoner' diyerek alçakça hakaret etti.

Sözcü yazarı Yozdil Yılmaz da...

Düşmana hizmet ediyorlar.

Yeni CHP ülkemizin çıkarlarına karşı.

Bu yüzden tezkereye 'ret' oyu verdiler...

HDP, İYİ Parti ve SP de aynı.

Hepsi birden ABD, Yunanistan, İsrail ve Mısır'la kol kola girdi.

Atatürk'ün CHP'si Yunan gavuru ile işbirliği yaparmıydı hiç?

Kemal'in CHP'si yapıyor ama!

FETÖ, CHP'yi böyle dönüştürdü işte!

Dönüşen CHP, Reis'e düşman oldu.

***

Erdoğan'ı tasfiye planında yine CHP var.

Adına "Erdoğan'a karşı demokrasiye geçiş programı..." diyorlar.

Tezgâh işgalci ABD'nin...

Selahattin Demirtaş da "Muhalefet, Erdoğan'a karşı ortak bir demokrasi programıyla sahneye çıkmalıdır" diyor...

Kısacası 'Demokrasi' maskesi altında AK Parti'nin kellesini istiyorlar.

Bunun için; CHP- HDP- İYİ Parti- Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın kuracağı parti birleşecek!...

Başkanlık sistemine karşı çıkacaklar!

Parlamenter sistemi isteyecekler!

'Reis'i memleketin tepesinden uzaklaştırmanın birinci adımı olarak, tüm muhalefetin aynı yerde buluşmasını şart koşuyorlar.

Hizmet yok!

Laf ve tuzak çok ama.

Bakın Ekrem İmamoğlu'na...

İşçi çıkarmaktan, zamdan başka ne yaptı?

Selo, talimatı veriyor; "AK Parti bitmiş, tükenmiş bir partidir!" diyor.

İmamoğlu da saldırıyor!

Uyduruk anketler yayınlatıyorlar...

Neyse ki; Libya tezkeresi geçti.

Bu saatten sonra Mısır, Bae, Suud, İsrail, Yunan, ABD ve Rusya'yı Libya'dan kontrol edebileceğiz.

CHP'nin desteklediği Hafter;

"Gelirsem, Türkiye ile yapılan deniz yetki anlaşmasını iptal edeceğim" diyor.

Hafter gelir de deniz yetki anlaşmasını iptal ederse Antalya'da veya Muğla'da balık tutma imkânımız bile kalmayacak, aloo!

Duydunuz değil mi?

CHP'nin istediği de bu galiba!