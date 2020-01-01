ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Sene 1970...

İstanbul Boğazı'na ilk köprü yapılacak...

Menderes, İstanbul Boğazı'na ilk köprüyü yapmak için proje çalışmalarına başladığında, İnönü 'yıkılır' diyerek köprüye karşı çıktı.

İsmet İnönü'den sonra CHP'nin başına gelen Bülent Ecevit de "Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar.

Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir" diyerek solcu bir duruş göstermişti.

Bu CHP eskiden beri millet için yapılan her şeye karşıdır.

Turgut Özal tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de CHP'nin şiddetle karşı çıktığı projeler arasındadır...

Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinin belkemiği olan GAP projesi de CHP'nin karşı çıktığı projeler arasındaydı.

Keban Barajı'nın temeli atılırken Ecevit "Kurbağalara göl yapıyorsunuz" demişti.

Sene 2019 Kanal İstanbul yapılacak, Ekrem İmamoğlu:

'Deprem olur'.

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul peşkeş çekilecek' diyerek mega projeye karşı çıkıyor.

CHP'deki bu kafa hiç değişmedi!





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Kemal Kılıçdaroğlu Sabiha Gökçen havalimanı için;

"-Uçak iniyor mu?

-Hayır.

-Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz?

-Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar?

-Bu Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" demişti...

Buradan şimdi milyonlar uçuyor...

Bay Kemal'in yüzü de hiç kızarmaz!

Çünkü o pişkin biridir.

Böyle durumlarda Mevlana'nın ünlü şiirini okur:

"Dünle beraber gitti cancağızım.

Ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" Ve yeni yalanlara yelken açar...

CHP'nin bir dikili ağacı yoktur!

Dikilmişlere de karşıdır...

İşte CHP'nin karşı çıktığı hizmetlerden bir kaçı: *İstanbul Havalimanı, *Osmangazi Köprüsü, *Marmaray, *Avrasya Tüneli, *Yavuz Sultan Selim Köprüsü, *Çanakkale Köprüsü, *Çamlıca Camisi, *Yeni AKM binası, *Kanal İstanbul, *Yusufeli Barajı, *Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı, *15 Temmuz Şehitler Köprüsü, *FSM Köprüsü, *Kanal İstanbul, *Kuzey Marmara Otoyolu, *İzmir Otobanı, *İHA-SİHA ve Yerli Otomobil.

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CHP için kanalın, köprünün, yolun, hastanenin teknolojinin, tünelin, İHA'nın, tankın, jet motorunun balistik füzenin, elektrikli otomobilin ne önemi var?

Onlar için heykeller daha önemli!

Heykellerin geleceği ne olacak?

Sen ondan haber ver arkadaş!

Ya 'meyhanelerin' bekası...

Rakının itibarı!

Onu söyle onu!

Rakının teminatı CHP'dir!

Dışarıda büyük oyunlar oynanıyor...

Kirli planlar yapılıyor...

CHP ve malum sol kafa da düşmana destek veriyor.

Herkes uyanık olsun...

Sonra eyvah para etmez!

CHP'nin karşı çıktığı kanal tehdidi ile masada elimize ciddi kozlar olacak.

Boğaz uluslararası statü ile şekillenecek!

Bu kanal uluslararası statüler için bir tehlike.

Çünkü dengeleri bozacak!

Ve dünya yeni bir döneme geçecek.

Kilit nokta da boğaz, kanal ve İstanbul olacak!

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CHP'nin karşı çıktığı 3. Havalimanı olası büyük bir savaşta savaş uçaklarımızın kullanılabileceği üs olarak da tasarlandı.

Askeri mühimmata ve savaşa yardımcı olacak şekilde dizayn edildi.

Burası askeri amaçlar için de kullanılmaya müsait bir alan.

Kanal İstanbul'a "yaptırmayız" diye karşı çıkanlar kesinlikle düşmana hizmet ediyor.

Nokta!