ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu belasını Türkiye'nin başına ABD sardı.

Çoğu kişi bunu bilmez.

Üç senaryo hazırlamışlardı.

Birincisi Türkiye'nin bir İslam devleti olacağı şeklindeydi.

İkincisi darbe üzerineydi.

Nitekim 15 Temmuz gecesi Türk halkına yönelik kanlı bir darbe gerçekleştirildi...

Üçüncü senaryo da CHP'ye yönelikti.

O da yağdan kıl çeker gibi tamamlandı.

Baykal kaset zoruyla istifa ettirildi.

Bu üç senaryo Ekim 2008'de yazıldı.

248 bin sayfalık WikiLeaks belgesinin 48 bini Türkiye'ye aitti.

Bunun da 6 bini CHP ile ilgiliydi.

Kılıçdardoğlu'nun adını ilk kez Hillary Clinton telafuz etti.

Bay Kemal'in, CHP'nin başına nasıl getirildiğini bilmeyen yok!

Adam FETÖ'ye toz kondurmuyor.

Gülen'e laf diyeni partiden kovuyor!

Rüşvet isteyeni değil, rüşvet vermeyeni ve aykırı sesleri partiden gönderiyor.

Diktatör görmek isteyen Kılıçdaroğlu'na baksın.

Diktatör odur!

Mangalda kül bırakmamasına ve "Benim adım Kemal...

Ben, sizin Kemal'inizim!..

Halkın ayağının turabı olacağız...

Ben, halkçı Kemal'im!..

Bizde yandaş yok, vatandaş var!..

Benim mesleğim hesap uzmanlığı...

Ben, hesap adamıyım!..

Yoksul insanın karnını nasıl doyuracağını ben bilirim...

Ben işçiyim, ben memurum.

Onları en iyi ben bilirim!" demesine de kanmayın!

***

1992'den, 11 Ocak 1999'a kadar SSK Genel Müdürlüğü yapan Kılıçdaroğlu arkasında tam "2 katrilyon 500 trilyonluk bir açık" bırakarak gitti.

Bay Kemal'in "nasıl bir hesap adamı" olduğu buradan belli.

"Benim adım Kemal!..

Ben sizin Kemal'inizim!..

Ben halkçı Kemal'im!..

Bizde yandaş yok, vatandaş var" şeklindeki sözleri de "palavradır." Onun döneminde SSK yemekhanesi üç bölümdü, birinci bölüm Genel Müdür ve yardımcılarına, ikinci bölümde de daire başkan ve yardımcılarına ayrılmıştı!..

Üçüncü bölüm de 'gariban' memurlara.

KK'nın Alevi ve Sünni personelin yemekhanelerini bile ayırdığını söylerler...

Bu ayrımcılığa Yaşar Okuyan bir genelge ile son vermişti.

Yemekhanede "ayrımcılık" uygulayan, Kılıçdaroğlu mu ülkeye "eşitlik" ve "adalet" getirecekti?

"Yemekhaneyi üçe bölen" biriydi o...

Allah muhafaza iktidar olsa Türkiye'yi de;

"AK Partililer, CHP'liler ve ötekiler" olarak üçe böler, baş köşeyi de kendine ayırırdı.

SSK'yı batırdığı için Ecevit tarafından üstü çizilen biridir Kılıçdaroğlu...

Sırnaşık bir adamdır, kıvraktır!

***

Partide ne kadar Atatürkçü varsa atmıştır.

Partiyi mezhebine uydurmuştur...

Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu partiden atmak için aportta bekleyen o kadar çok CHP'li var ki...

Adam baştan sona vukuat ve kafatasçı!

Demokratmış...

Nah demokrattır!

Yemekhaneyi ayırandan demokrat olmaz!

Partiden kimleri atmadı ki...

Mesela Emine Ülker Tarhan...

Onu destekleyen Süheyl Batum.

PKK sevdalısı Sezgin Tanrıkulu'na "CIA ajanı" diyen Dilek Akagün Yılmaz ile Şahin Mengü.

"FETÖ ile ortaklık yaptık" diyen Birgül Ayman Güler, "CHP FETÖ'ye teslim oldu" diyen Yılmaz Ateş ve "Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz" uyarısında bulunan Yıldıray Sapan'ı da jet hızıyla partiden göndermiştir.

Ali Rıza Güder, PKK'ya meydan okuduğu için, Belediye Başkanı Murat Hazinedar da güvenlik güçlerine "kahraman" dediği için partiden ihraç edilmiştir.

Onur Öymen gibi Atatürkçüleri bile partiden gönderen adamdır Kılıçdaroğlu...

ABD ve FETÖ ne derse onu yapmaya mecburdur, nokta!