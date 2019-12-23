ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ergun Göknel'li 'İSKİ' skandalına bin basar Mansur'un ki...

Haberiniz vardır; CHP'li Mansur Yavaş, partilisi Sinan Aygün'den 25 milyon lira rüşvet istedi!..

Kısacası CHP'de lağım erken patladı!

Pis kokular burnumuzu yaktı...

Rüşvet sadece Ankara'da yok ki!

CHP'li belediyelerin çoğu böyle...

Örneğin Mersin ve Adana!..

Mersin'deki rüşvet yeni de değil!

CHP'li eski başkan Macit Özcan bu yüzden ağır cezada yargılanıyor!

Şimdiki rüşvetin başında ise Başkan Vahap Seçer'in bir yakını var.

İş insanlarına kök söktürüyorlar!

KK gelen ihbarlara aldırmıyor.

Lafa gelince mangalda kül bırakmıyor ama!

Utanmadan 'Mansur yavaş yalnız değildir' diye tag açmışlar.

Zeydan Karalar da, "Havuz medyasının Mansur Yavaş'ı linç girişimine müsaade etmeyeceğiz" demiş.

Nasıl yani?

25 milyon lirayı bölüştünüz mü?

***

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın 34 CHP'li başkana danışmanlık yapması rüşvetin FETÖ'ye akması içindi.

Karaaslan sayesinde CHP'li belediyeler FETÖ'ye milyonları akıttı.

Rüşvet CHP'de normal bir hal aldı!

Almayanı dövüyorlar!

Yavaş'ın rahatlığı bundandı.

Herif gizli gizli ne işler bitirmiş meğer.

Sahte senet işini kapatan Yavaş son işinde patladı ama!

Sinan Aygün kurnaz biridir!

FETÖ ve taktiklerini iyi tanır!

Ergenekon'da derisini yüzdüler çünkü!

Aygün, ihtisasını Silivri'de yaptı.

Kolay kül yutmayacağı belliydi.

Mansur neye güvendi de rüşvet istedi?

***

FETÖ, Atatürk'ün CHP'sini kapattı.

Bay Kemal bir yanına FETÖ'yü, diğer yanına PKK'yı almış Reis'e meydan okuyor!

'Gideceksin' diyor!..

Aslan yüreği mi yedi ne?

FETÖ mü ona bu cesareti veriyor?

Ahtapot gibi CHP'yi sarmışlar.

Bay Kemal'in kıpırdayacak hali yok.

Sinan Aygün'ün ihbarını takmamış bile.

Bunu bildiği için Yavaş, CHP'li Aygün'den rüşvet isteyecek kadar gözünü karartmış!

Yalnız Aygün'den rüşvet istenmedi ki.

Başkaları da var!

Bugünkü açıklama önemli!

Tabii Aygün susturulmazsa!..

Bomba şeyler anlatacaktır!

Aygün sıkı sıkı korunmalı...

Bülent Kuşoğlu ismine de dikkat!

Adamın adı hep pis işlerle anılıyor!

Ekrem İmamoğlu ise hizmetleriyle değil artistik şovlarıyla gündemde...

Biri ona Tarkan olmadığını söylemeli.

Onun da arka planı flu çünkü!

Yakında netleşir ama.

Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile CHP'li bazı ilçe belediyelerinden de pis kokular geliyor.

Bir akaryakıt meselesi var ki!..

Turpun büyüğü de budur işte!..

***

FETÖ'nün eline geçtikten sonra CHP, Türkiye'nin başına bela oldu...

Gülen, Kılıçdaroğlu'nu bir kasetle CHP'nin başına getirdi.

Sonra partiyi tümden ele geçirdi.

Yavaş bile FETÖ talimatıyla aday oldu.

Eski başdanışmanı Fatih Gürsul, eski Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan, Abant toplantılarının bilinen ismi Prof. Dr. İştar Gözaydın, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP'li Eren Erdem, CHP'nin akıl hocası Koray Çalışkan, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Bolu İl Başkanı Turgut Ekici ile CHP Konya Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer hepsi FETÖ'den tutuklandı.

FETÖ'leşen CHP her şeye karşı çıktı.

İmamoğlu ve Bay Kemal'in bugün karşı çıktığı 'Çılgın Proje'yi Reis, 27 Nisan 2011'de açıkladı...

Kılıçdaroğlu'nun 8 yıl sesi çıkmadı.

Neden şimdi?

Bay Kemal, 'Yapamazsın kardeşim.

Zaten gideceksin' gibi laflar da ediyor.

Hayırdır!

İktidara geldiğinde Kanal İstanbul'u yapanlara para ödemeyeceğini ilan eden faşist CHP, Mansur Yavaş'a laf der mi?

Edemez...

Nicelerine edilmedi çünkü!