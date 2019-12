ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; "Simit Sarayı'na sahip çıkıldığı gibi TEMSA'ya da sahip çıkılabilir" demiş...

Simit Sarayı'nı kim kurtarmış?

Tilki TEMSA işçisine şirinlik yapıyor!

Adamda yüz yok ki!

Vicdansız utanmıyor da!

Hangi yüzle konuşuyor?

İşçiyi pis siyasetine nasıl da alet ediyor...

CHP'li milletvekilleri de aynı...

Sabancı'ların hokkabazlığını gizlediler.

'TEMSA batmamalı' tamam...

Ama Sabancı'lar devreye girmeli!

Bin 500 işçiye sahip çıkılmalı...

Önce Zeydan'ın attığı işçilere!

Sabancı'ların kamu bankalarını dolandırmaya kalkması da gözardı edilmemeli!

Kimse Simit Sarayı üzerinden siyaset yapmasın.

Çünkü böyle bir şey yok.

Yereldeki bazı cambazların 'şurayı ben kurtardım, burayı ben kurtardım' şeklinde hava basması da tuhaf.

TEMSA'nın ki Sülün Osman'a rahmet okutan bir dolandırıcılık öyküsüdür...

Tam 'güler misin, ağlar mısın?' halleri yaşandı orada.

Bay Karalar üretimin durduğu fabrikaya gitmiş, işsiz kalma endişesi taşıyan çalışanlarla bir araya gelmiş...

Yürekten değil, siyaseten tabii!

Ama ahlaksız bir longoza düşmüş;

"Bir Simit Sarayı'na 500 milyon doları gözden çıkaran bankalarımız, TEMSA için de bir şeyler yapabilir" demiş.

Saçmalamış yani.

Kim 500 milyon doları gözden çıkarmış?

Onu söyle bakalım!

Sabancılar bombasını günler öncesinden Dilek Güngör, Sabah'ta patlatmıştı...

Okumadın mı?

***

TEMSA Sabancı ailesinindi.

Bankalarda milyarları bulan riskleri vardı.

Satış öncesi kendilerine ait bankanın kredi borçlarını diğer bankalardan aldıkları kredilerle temizlediler.

Ayrıntılara girmiyorum.

Bu bir dolandırıcılık öyküsüdür!

MASAK araştırmasını yapıyor.

Yakında bombası patlar!

TEMSA'nın bankalardan aldığı borcun kamu bankalarına ödettirilmesi isteniyor...

İşin aslı budur!

CHP'liler boş konuşuyor...

İşçi düşmanı Zeydan, tesisin dünyaya mal olduğu devlet bankalarının TEMSA'ya sahip çıkması gerektiğini söylüyor!

TEMSA gibi bir üretim, istihdam ve ihracat merkezine Simit Sarayı'na olduğu gibi sahip çıkılmasını istiyor ve "Biraz itidal, anlayış ve ilgiyle, kardeşlerimiz işsiz kalmaz" diyor...

Hadi be, yürü be!

'Kardeşlerimiz işsiz kalmaz' öyle mi!

Sokağa attıkların düşmanın mıydı?

Hangi yüzle 'istihdam' diyorsun...

İstihdam lafını ağzına alacak en son kişi bile değilsin Zeydan efendi, çukursun çukur!

Garip gurebayı sokağa kim attı?

Yerlerini HDP'liler ile yaşı geçmiş candaşları kim doldurdu?

O kadar vicdansız, o kadar kafatasçı birisin ki; 15 Temmuz darbe gecesi FETÖ'cü hainlerin bombalarıyla şehit olan Adanalı ikiz polislerin yengesini bile işten attın be!

Vicdanın hiç mi sızlamadı?

Şimdi hangi yüzle emekçiden ve istihdamdan bahsedersin...

Sabancı'ların Esas Holdingi'ne ait şehir içindeki 'Esas01 Burda AVM'sine izni veren sendin...

Sabancı'larla muhabbetin var yani!

Dolandırıcılığa göz yumman bundan mı?

Belediyeden atılan binlerce işçiye sessiz kalan CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer'e de iki çift laf etmesek hatırları kalır.

Zeydan efendi binlerce garibanı sokağa dökerken neredeydiniz?

Yoksa onlar insan değil miydi?

Onların çoluk çocuğu yok muydu?

Şehit polislerin yengesine bile acımadınız.

Şimdi işçi sevdalısı kesildiniz!

Sizi gidi numaracılar sizi!

Biz belediyeden atılan işçiler gibi TEMSA çalışanlarının da yanındayız.

Bu tesisin kapanmasını da istemiyoruz.

Ama...

Aması var işte...