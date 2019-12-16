ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu niye ikide bir 'tankpalet' deyip duruyor?

Tezgâhın farkında mısınız?

Adamın derdi tank-mank değil ki!..

Amacı 'Altay' tankının üretimini engellemek, Türkiye'yi Almanya'ya muhtaç etmek!

Bağımsızlığımıza takoz koymak!

Kısacası Kılıçdaroğlu milli tanka karşı!

Almanya'nın Leopard tankına muhtaç olalım, onlar da "bizim tanklarımızı operasyonlarda kullanmayın" desin istiyor.

Tank-Paleti diline dolaması bundan!

Altay Tankı önce KOÇ'a verildi.

Koç da 2018'e kadar tanka bir çivi çakmadı, aksine projeye engel oldu...

Sonra ihaleyi BMC aldı.

BMC de yakında Altay tankının seri üretimine başlayacak!

Bay Kemal'in tepkisi bundan.

Hır-gür çıkarması buna!

***

"Tayyip 40 ton altınla yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyor!" diyen çakalları Haluk Cangökçe hatırlattı.

"S-400'ler sarayı korumak için alındı" diyen alçaklarla 'Kanal İstanbul zengin AK Parti'lilere yalı yapmak için yapılıyor' diyen müfterileri de...

"Erdoğan, savunma sanayini ele geçirmek istiyor" diyenle, 'Özel hastaneler Emine Erdoğan'ın, büfeler ise Bilal'in' şeklinde atılan iftiraları da duyduk...

Kimlerdi bu CHP'li palavracılar?

Nuri sen söyle şunların adlarını!

Patinaj etme ama!

Hadi Nuri; o alçak kankilerini açıkla!

'40 ton altın!' Gülmeyin arkadaşlar!

Maalesef bu yalana inanan öküzler var!

'Darbeyi Tayyip yaptırdı' dedikodusunu da aynı çevre yaymaya başladı!

Bu yalan zevk için ölmek gibi bir şey!

Palavları konuşanlar ve bu yalanlara inananlar Reis düşmanıdır.

İmam Hatip Lisesi mezunu bir Cumhurbaşkanını devirmek için parti kuran dindarı da gördük!

PKK'nın 'sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz' dediği milliyetçileri de.

Varlık sebebi Türkiye düşmanlığı olan YPG'ye 'terör örgütü değildir' diyen ulusolcuları da...

***

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin lideri Erdoğan'dır!

Yaptıkları ortada...

Reis, milleti için canını hiçe sayıyor.

Efendilerinin emrini yerine getiren puştlar ise onu indirmek için çabalıyor.

Önce Gezi patladı.

Olmayınca 17/25 Aralık darbesi geldi.

Sonra Çukur eylemleri başladı.

Sonra kanlı 15 Temmuz darbesi geldi.

Darbelerle indiremedikleri Erdoğan'ı yıkmak için eciş-bücüş bir araya toplandı.

Kılıçdaroğlu FETÖ'cü eski vali Hüseyin Avni Mutlu ile buluştu.

'Neden birlikte olmuyoruz, neden birlikte hareket etmiyoruz?' dedi.

Adamın misyonu yıkmak ve yakmak!

Türkiye'ye hizmet değil!

Bu KK, ABD'den aldığı Tayyip'i indirme emrini yerine getirmek için her şeyi yapar.

FETÖ'cü valiyle buluşma tarihi de önemli.

10 Aralık hareketin başladığı tarihtir!

Hiç bir şey tesadüf değil yani.

***

FETÖ, bir kasetle Bay Kemal'i genel başkan yaptı ve CHP'yi ele geçirdi...

MHP'yi ele geçirmek için mücadele verdi, ama olmayınca Akşener'e İP'i kurdurdu.

AK Parti'ye de el atmıştı.

Nefesi yetmedi.

Davutoğlu'na parti kurdurdu.

Kılıçdaroğlu'nun siyaset tarzı böyledir.

FETÖ ve PKK ile işbirliği yapar.

Sonra Irak, Suriye ve Libya'da ne işimiz olduğunu sorar, 'yola, köprüye, Kanal İstanbul'a' gerek yok der!

Kayyum atamalarına karşı çıkar...

Batı'dan da Reis'i devirmesini ister.

Ekrem İmamoğlu da aynı kafadadır.

O da İngiltere'den aldığı talimatla Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor.

Ama gerçek olan şudur; Kanal İstanbul, 'Bizans' arzusuyla yanıp tutuşan kriptoların emellerini yok edecektir.

Kriptoların karşı çıkması bundandır.

CHP ise 'takoz' siyasetinden hiç vazgeçmeyecektir...

Kanal İstanbul, boğazı felaketten koruma projesidir...

Daha da önemlisi bir savunma projesidir.

Kanal İstanbul geniş bir hendektir.

CHP'nin Türkiye gibi bir derdi olmadığı için bu gerçekleri görmek istemiyor!..