ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Siyasi münafıkların safları belli oldu!

Puştların ise maskeleri indi!

Vefa ve dava adamlığı bitti!

Vatan ve millet sevgisi de kalmadı!

Fırıldaklar rüzgar gülü gibi fır fır dönmeye başladı.

Milleti aptal sanıyorlar.

Halbuki vatandaş her şeyin farkında...

Ticaret odalarının Gezi'cilere teslim olduğunu yazdık ya; kimleri rahatsız ettik, bilseniz!

Ortada bir oyun dönüyor...

Çirkin ve sinsice kurgulanan, gizlice organize edilen alçak bir oyun!

Operasyonun adı 'Türkiye'yi işgal ve Reis'i yeme' operasyonu...

Sahneye koyan ABD!

Senaryoyu CIA ve MOSSAD yazdı.

Oynayanlar ise Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Fetullah Gülen...

Milletin Reis'i bu ahmaklara yedireceğini sanıyorlar...

15 Temmuz'dan hiç ders almadılar...

Millet Reis'i yedirir mi hiç?

Ölümüne Reis'e bağlıdırlar!

Bu bağ darbe gecesi test edildi...

***

Reis sevdalıları darbeyi durdurmak için tankların önüne yatarken, CHP'liler de darbecilerle birlikteydi.

Tamamına yakını da bankamatiklerle, marketlere koştu o gece.

Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanının evinde heyecanla Reis'in öldürülmesini bekledi.

Yaptığı vicdansızlıktı!

Fetullah Gülen'in uçağı ise Pensilvanya'da motorlarını çalıştırmıştı.

Amanoslar, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis sınırında ağır silahlarla donanmış PKK katliam için işaret bekliyordu...

Beklenen Reis'in öldürülmesiydi!

'Kaçma' teklifini reddeden Başkan Erdoğan ise maaile uçağa binmiş İstanbul'a doğru ölüm yolculuğuna çıkmıştı.

Aynı saatlerde Reis ve memleket sevdalıları meydanlara inmişti.

Millet o gece Türkiye'yi işgalden kurtarmak için adeta ölüme yürüdü.

Millet aynı millettir!

Bu millet söz konusu Reis ve memleket olunca gözünü yine karartır.

***

Darbeci CHP hiç değişmemiştir.

Memleket için yapılan hizmetlere de hep 'takoz' olmuştur...

Keban Barajı için "Kurbağalara göl olacak" demişlerdi.

O Keban Türkiye'yi aydınlatıyor.

CHP Menderes'e de karşı çıkmıştı...

Vatan Caddesi'nin genişliği için 'uçak mı indireceksiniz' demişlerdi.

Sonra da Menderes'i astılar...

Şimdi 'Kanal İstanbul'a da karşılar...

Vatan Caddesi, Keban Barajı, 1. Boğaz Köprüsü, 2. Boğaz Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı...

Bunların hepsi CHP'ye rağmen yapıldı!

Türkiye'nin 153 yıllık rüyası Marmaray'ı engellemek isteyen CHP;

"Tünellere su sızmaz mı?

Tünel fay hattının yakınında.

Deprem riski oluşturmaz mı?" gibi abuk sabuk sorularla projeyi engellemeye kalktı.

Benzeri Kanal İstanbul için yapılıyor.

Soner Yalçın'ın Oda Tv'si, Sözcü, Fox Tv ve Cumhuriyet projeyi karalamak için binbir türlü yalan uyduruyor.

En başta da İmamoğlu tabii!

Almanya Berlin'de bir havalimanı yapıyor.

Bu havalimanına karşı çıkan bir Alman siyasetçi var mı?

Duydunuz mu böyle bir şey?

Ya Süveyş kanalına karşı çıkan bir Mısırlı, Fransa'yı yakıp yıkan Sarı Yelekleri alınlarından öpen bir Fransız siyasetçi gördünüz mü?

Ama biz gördük!

Kılıçdaroğlu, Gezi'cileri ve PKK'lıları hergün alınlarından öpüyor...

İmamoğlu'nun karşı çıktığı Kanal İstanbul ihaleleri yakında başlayacak.

Hem stratejik hem de ekonomik olarak Türkiye'nin elini güçlendirecek olan bu proje Türkiye'ye yılda 8 milyar dolar kazandıracak.

Çocukları dağa kaçırılan Kürt annelerin direnişi 101 gündür sürüyor...

Anaların yanına CHP gitmiyor, neden?