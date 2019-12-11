ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ahmak; iki de bir 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili ipe sapa gelmez laflar etmekle muhatap alınacağını sanıyor!

Bilirsiniz böyle kişiler için eskilerimiz kervan yürüyor der!

Ekrem İmamoğlu aklıyla değil duygularıyla hareket ediyor.

Üst aklın emrinde galiba!

Ağzından çıkanı kulağı duymuyor!

Milli olanlar bu projeyi destekler!

Karşı çıkmaz!

Ticari gemilere bir şey yapamıyoruz!

Uluslararası camia ne derse o oluyor.

Ama Kanal İstanbul bittiğinde bu gemilerin geçip geçmemesine biz karar vereceğiz!

Fena mı kardeşim?

Yaşanan kazalar da önlenmiş olacak...

Allah koruduğu için hep ucuz atlattık...

Bu proje Montrö'yü bile bypass edecek!

Dahası Karadeniz'i ümüğünden sıkacağız.

Bunu yaptığımızda Rusya'sı, Romanya'sı ve Bulgaristan gibi daha nicesinin kuyruğu elimizde olacak!

Bunun neresi kötü?

Kanal İstanbul elektrik de üretecek...

Çevresinde yeni şehirler de kurulacak...

Yani İstanbul rahat nefes alacak Bay Ekrem, fena mı?

***

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Boğazlar'a hakim olmasını niye istemiyor?

Bu uşak kimden yanadır?

Türkiye'den yana olmadığı belli de...

İngilizlerden mi yoksa?

Boğazlardan geçen gemilerden İngiltere para alıyor, biz alamıyoruz!

İmamoğlu'nun abuk sabuk laflarına bakarsanız İngilizler adına konuştuğu ortada.

Kanal İstanbul'dan geçecek yük gemileri Türkiye'ye yılda 6 milyar dolar ödeyecek...

İmamoğlu buna da karşı çıkıyor...

Eski bir savcı ise resmen saçmalamış.

Erdoğan'ın AK Partili zenginlere boğazda yeterince yalı bulamadığını, onların boğazda yaşaması için Kanal İstanbul'u yaptırdığını söyledi.

Şu manyaklığa bakar mısınız?

***

Reis'in ülkemize katkısı görülmüyor.

CHP ise 'Yolla, otobanla, köprü ile başarıyı ölçmeyin' diyor...

Reis'in yaptıklarını ne ile ölçeceğiz?

Marmaray için de "İzin vermeyiz" demişlerdi.

Avrasya Tüneli'ni ise soğan deposu yapacaklardı.

3. köprü için 'sadece direklerini dikersiniz' demişlerdi.

İstanbul Havalimanı için de 'uçaklar kalkamaz' diye karalama yaptılar.

Ne oldu?

Şimdi de "Kanal İstanbul'u yaptırmayız" tehdidini savuruyorlar.

Bunlar heykel dikmekden anlar...

Başka şeyden anlamazlar!

Reis, Marmaray'ı yaptı, CHP heykel dikti.

Reis, Avrasya Tüneli'ni yaptı, CHP büst dikti. Erdoğan, İHA/SİHA yaptı, CHP ise maket uçak dağıttı.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nı açtı, CHP de renkli heykeli açtı.

Reis, Kanal İstanbul'u yapacak bakalım CHP buna nasıl cevap verecek?

'Her şey çok güzel olacak' diyen ancak işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot şovlarıyla gündem olan İmamoğlu, devlet yönetmeyi belediye yönetmekle karıştırıyor.

Bu basiretsiz mi Erdoğan'a rakip olacak?

***

Türkiye'nin bugün attığı adımlar meyvesini 20-30 yıl sonra verecek ve gelecek çağa damga vuracak...

Çağdaş geçinenleri bırakın!

Onlar rakı balık sofrasını, heykel dikmeyi, onuncu yıl marşı söylemeyi çağdaşlık sansın.

Hem bu işler lafla olmuyor!

Eskiden tüp gaz kuyruğuna girerdik...

Şimdi 'Ekonomi kötü, kimsede para yok' diyorlar.

Geçin bunları...

Şahane Cuma'da yaşanan alış/veriş çılgınlığına bakın...

"Şeytan" insanı, süslü sözler ve vaatlerle kandırır...

Bunlarda böyle.

Kanal İstanbul harika bir proje!

Hatta muhteşem!

Bir tarafta Libya, Katar, Yunanistan ve Türkistan ufuklarına bakıp Büyük Türkiye hayali kuranlar, diğer tarafta Reis yeter ki gitsin isterse Türkiye batsın diye kemik duasına çıkanlar var.

Mesele budur işte!