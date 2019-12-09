ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ankara ve İstanbul belediyelerinin CHP'ye geçmesi eski Türkiye hayali kuranları bayağı umutlandırmış...

Rüzgar gülleri dönmeye başladı.

Siyasi münafıkların da maskeleri indi...

Marka adı altında bazı STÖ'ler Ayşe Arman, İsmail Saymaz, Sunay Akın gibi malum mahfillerin beslemelerini ve Gezi'nin sosyal medyadaki tetikçilerini 'marka' olarak millete yutturmanın peşinde!

Çapulcuları aklayıp paraya boğuyorlar.

Bunu iş edinen ticaret odaları var.

Yani önceden FETÖ'yü finanse eden odalar şimdi Gezi'cileri finanse ediyor...

CHP'nin organize ettiği çete, kaos ve iç çatışmanın para ayağını odalar üzerinden sağlıyor ki mesele çakılmasın!

Odalar Gezi'nin 'arka bahçe'si oldu!

Bunlar Koç, İmamoğlu ve Babacan arasında mekik dokuyor.

Savaş tamtamları çalmaya başlayınca, yani kılıçlar çekildiğinde çete üyeleri ortaya çıkacak!

Mütedeyyin görüntü verip seçim kazanan Bay Ekrem de şarap kadehleri arasında 'Kanal İstanbul' kışkırtması yapıyor.

Onun için ütopik sayılacak bir hayalin peşinde koşuyor!

Darbede Reis'in kalemini kıran Alparslan Kuytul isimli meczup tahliye edildi.

Planın bir parçası da galiba bu...



***



Kısacası çete durmuyor...

Harıl harıl 2023 için çalışıyor.

Reis'i yeme planı yapıyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralarıyla bu tezgahı destekliyor.

Almanya, Reis aleyhine çalışan herkese acayip destek veriyor.

CHP'nin Almanya aşkı bundan...

Farkında mısınız?

Yeni havalimanına Almanya gibi Kemal Kılıçdaroğlu da karşıydı...

Tank Palet Fabrikası'nda BMC'nin, Altay'ı üretmesini Almanya da istemiyor, Kılıçdaroğlu da.

Türkiye'nin İHA ve SİHA üretmesine ABD ve İsrail de karşı, Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da...

Kanal İstanbul projesine İngiltere de karşı, İmamoğlu da...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına Yunanistan, Mısır, Fransa ve İsrail gibi Kılıçdaroğlu'nun CHP'si de karşı...

Libya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmaya Fransa ve Yunanistan gibi KK da karşı...

Biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa ve ABD gibi Kılıçdaroğlu da karşıydı.

Alman ARD devlet televizyonu, Atatürk'ün Hitler'le işbirliği yaptığını, hatta zehirli gazla Dersim'de katliam yaptığını iddia etti.

Almanya'ya tek laf bile etmediler.

Aralarındaki aşk bu kadar büyük yani.

Bir savcı dini değerlere ve hükümete hakeret eden yığınla twit atıp durmuş.

O savcı da çeteye üye miymiş?

***

CHP'nin belediye başkanları ile ilgili yaptırdığı ankette Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ikinci, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer üçüncü çıkmış.

İngilizlerin kankisi Ekrem İmamoğlu ilk beşe bile girememiş.

Bu işte de bir hinlik var gibi...

Adil Gür birilerine kıyak mı çekmiş?

Merak ettim; Karalar ve Seçer hangi özelliklerinden dolayı ilk üçe girdi.

HDP'lileri işe aldıkları için mi?

Yoksa 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin yengesi Hatice Oruç'la birlikte binlerce işçiyi sokağa döktüğü için mi?

Hangisi?

Başka hiçbir icraatları yok da!

Atılan işçilerin yerlerine HDP'lileri aldılar.

Örnek mi ?

HDP'li Sabahat Aslan.

Kadın kadrolu Reis düşmanı...

İşi gücü hergün Reis'e hakaret!

Mersin Belediyesi'nde özel bir odada rüşvet masası kuruldu.

Gelen geçenden haraç alınıyor.

Taşıt tanıma sistemini de kaldırırlarsa PKK'yı paraya boğacaklar.

Akdeniz'deki petrolün değeri 150 trilyon dolar.

Avrupa ve Amerika bölgeyi taşeronlar üzerinden parsellemek isterken Türkiye'nin Libya hamlesi onları darmadağın etti.

Tıpkı Barış Pınarı Harekatı gibi...

Şunu herkes çok iyi bilsin.

Türkiye bir umut devletidir, ümmetin de son kalesidir. Nokta!