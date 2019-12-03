ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kameralar karşısına ağlamaklı bir ses tonuyla "ekonomi çok kötü, millet yiyecek ekmek bulamıyor, çok üzülüyorum" diyen CHP'liler kameralar kapanınca lüks sofralar kurup şarap ve rakıyla çatlayana kadar yiyip içiyor.

Ekrem efendi de seçim öncesi fakir sofralarında poz poz resimler çektirip durmuştu.

Milleti o fotoğraflarla kandırdı...

Gerçek yüzü ortaya çıkıyor ama...

Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte Ümraniye'de bir lüks restoranda şarap ve rakının su gibi aktığı bir sofrada yemek yedi...

Bir yanına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu diğer yanına da İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aldı.

İmamoğlu'nun önünde koca bir şarap kadehi vardı...

Kaftancıoğlu'nun önünde ise şanına yakışan rakı kadehi.

Twitter'da Trend Topic olan İmamoğlu'nun bu görüntülerine tepki yağdı....

Şıracının şahitliğine soyunan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek de Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun su içtiğini söyledi.

Kandırıldığını gören insanlar 'Yav hee hee!' dedi.

Şarap bardağıyla su ha!

Güldürme kendine Deniz!

***

Ekrem İmamoğlu: "Kanal İstanbul tamamen gereksiz bir proje. O parayla neler yapılmaz ki" diye bir laf da etmiş.

Bu kafaya göre CHPKK ve yandaşlarının tasarrufunda olmayan kaynak yenmemiş kaymak gibidir!

HDPKK ve diğer komünist militanlara bu parayla ne finansal destek sağlanırdı değil mi?

İngilizler gibi Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Bay Ekrem'e duyuralım:

Tarihçi İlber Ortaylı:

"Hangi hükümet gelirse gelsin, Mutlaka o çılgın projeyi, Kanal İstanbul'u yapmak zorunda" dedi...

Hadi bakalım şimdi Ortaylı'ya iki laf et de görelim...

İmamoğlu her şeye atlıyor...

Ama yanlış yapıyor.

İşini yapsın, yeter!

***

CHP'lilerin şatafatlı hayatı tartışılmıyor.

Bu paraların kaynağı ne?

Kimin parasını yiyorlar?

Yerel yönetimlerden kimlere ve nerelere para akıtılıyor?

Ne kadar gizlerse gizlesinler!

Gerçek er geç 'şarap' gibi ortaya çıkar.

CHP halkı sömürmek için vardır!

Bazı CHP'lilerin çocuklarının özel uçaklarla yurtdışına gittiklerini duydum.

Ekonomi kötü diye ağlaşan CHP'lilerin çocukları özel uçaklarla nerelerde fink atıyor bilseniz!

Adamlar alışkanlık haline getirdi, fakir fukara üzerinden siyaset yapmayı...

CHP'liler alemdeyken Reis Türkiye'ye Akdeniz'de alan kazandırdı.

Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Mutabakat Muhtırasını imzaladı.

Yunanistan kuduruyor şimdi.

İçteki hainler de...

TANAP Avrupa ayağı tamam.

Açılışta konuşan Aliyev;

"Liderliğin önemini Türkiye'nin dünyada bir güç merkezi haline gelmesiyle görüyoruz. Bundan çok memnunuz.

Çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" dedi.

PKK ile yol yürüyen CHP'liler Aliyev'in bu sözlerini sevmez!

***

Batı Türkiye'nin başında Erdoğan gibi güçlü bir lider görmek istemiyor.

Onlar oynatacakları bir kukla arıyor.

Türkiye'ye tuzak kurabilecekleri, talimat verebilecekleri bir lidercik...

Reis ne Türkiye'de, ne de bölgede Batı'nın tezgahlarına göz yumar.

Gereğini yapar!

Baksana NATO'ya restini çekti bile!

Bu yüzden istenmiyor ya...

Sözünün eri bir yiğit olan Reis'in dediğini yapmasından korkuyorlar!

Batı koordinatör bir başkan arıyor.

Gözlerini 2023 seçimlerine dikmiş bekliyorlar...

Umutlarını da Ekrem İmamoğlu ile Ali Babacan'a bağladılar.

Her iki profil de onlara çok uygun.

PKK yeni bir çözüm süreci istiyor.

Sıkın dişinizi hevaller az kaldı.

Meseleyi kökünden çözeceğiz!

Mehmetçik, kırmızı kategoridekileri birer birer etkisiz hale getiriyor.

Darısı Karayılan'ın ve Cemil Bayık'ın başına...