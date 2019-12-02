ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

"Erdoğan, İstanbul'a karışmayacak!.." Böyle demiş o uşak!

Duydunuz değil mi?!

İstanbul selle boğuşurken adam Bodrum'da MOSSAD'la görüşüyordu...

Reis de İstanbul'da yara sarıyordu.

Şimdi 'İstanbul'a karışma' diyor...

İstanbul nereye bağlı?

Makarios'a mı yoksa Yunanistan'a mı?

Bi de 'Erdoğan ne yaptı ki' diyorlar...

Daha ne yapsın?!

Artık SP'linin kızı başörtüsü ile öğretmenlik yapabiliyor, yatalak annesine bakan CHP'liye de devlet 1383 lira aylık veriyor, İP'linin üniversiteli oğluna ise ayda 550 lira burs veriliyor.

Emekli HDP'li de bin lira harçlık alıyor!

Daha ne yapsın Erdoğan?

Solcular bankamatiklere koşarken, yobaz dedikleri inançlı kesim 15 Temmuz hain darbesini bastırmak için şehadete yürüyordu.

Kızılderili atasözü;

"Bir derede iki balığı kavga ederken görürseniz oradan mutlaka uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir" der!

İngilizler'in sinsiliğine vurgu yapar bu atasözü.

Arapları, Osmanlı'ya karşı kıştırtan casus Lawrence idi...

Doğu dillerini şive farklarına kadar konuşan İngiliz casusuydu Lawrence...

Müslümanları birbirine kırdırmıştı...

İngilizler, bize hiç iyi rüya görmedi.

Ama buna rağmen CHP içinde İngilizlerden talimat alan, kol kola yürüyen var!

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederken iyi ki CHP yoktu!

Olsaydı 'Gemileri karadan yürütmeyin' der, İstanbul'un fethine engel olurlardı.

O uşak 'Kanal İstanbul'a karşıymış.

Gezi'ciler de karşıydı.

Ekrem İmamoğlu'na, Chatham House ziyareti sonrası bi haller oldu.

'Kanal İstanbul' projesine 'ihanet' dedi.

Boyunu aşan işlere soyundu.

Bu projeye ihanet diyenin mega projelere aklı basmıyor demektir.

Prof. Celal Şengör Kanal İstanbul'un deprem riskini artırmıyacağını söylüyor.

Bu uyanık da depremle göz korkutuyor.

***

Muharrem İnce'ye İngiltere'de kurulan kumpas ters tepince gündemi değiştirmek için yine bir İngiliz oyunu sahneye kondu.

Ali Babacan ve Ekrem İmamoğlu peş peşe ekrana çıkarıldı.

İngiliz komplosunun çökmesiyle deşifre olan 'Chatham House Çetesi' İmamoğlu bağlantısını gizlemek için milleti Babacan'la uyutmaya kalktı.

CHP'nin kirli oyunlarına ve fosseptik basınının yalanlarına karşı uyanık olun.

Başörtü düşmanı kadının yaptığını görmeyen CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş;

"Erdoğan'ı eleştirdi gözaltına alındı" şeklinde yalan uydurdu.

Bunlar;

Giremezsiniz dediler; Suriye'ye girdik!

Alamazsınız dediler; S-400'leri aldık!

Düşman dedikleri, Katar'a 'üs' kurduk!

Yapamazsınız dediler, hem SİHA'yı hem de Hisar füzesini yaptık!

Ali Babacan da istediği kadar 'Avrupa refahtır, birliktir' desin.

Avrupa sömürüdür, katliamdır, yağmacılıktır, esarettir, zulümdür, fitnedir, zalimdir, haindir ve haçlıdır!

***

FETÖ ve CHP, Reis'e diz çöktürebilmek için önce Gezi'yi denedi!

Sonra 17/25 Aralık yargı darbesini...

Kobani ayağına Kürtleri sokağa döktüler.

Düşürdükleri MİG'le Rusya ile aramızı açtılar.

Ardından 15 Temmuz darbesi geldi.

Yine Reis'e diz çöktüremediler.

Geriye bir tek 'iç savaş' kaldı...

Bunun için de Alevileri kışkırtıyorlar.

Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin yıllardır oynadıkları 3 senaryodan biridir Alevi-Sunni tezgâhı.

Diğerleri ise Kürt-Türk, sağcı-solcu çatışmasıdır...

CHP, FETÖ'cülerin devlete sızmasının önünü de açtı.

Devlet memurları güvenlik soruşturmasını Anayasa Mahkemesi'ne iptal ettirdiler.

CHP'den ihraç edilen eski Tunceli Milletvekili Yılmaz Ateş boşuna; "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demiyordu.

Bu millet aç öyle mi?

İnsanlar Efsane Cuma'da 8 bin liralık iPhone'u bin lira ucuza alabilmek için birbirini kırdı.

Bu nasıl açlıktır arkadaş?!