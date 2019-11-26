ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, akaryakıt işini 'taşıt tanıma' yerine 'depo' ile yapıyor, neden?

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin HDP'li daire başkanı da bu yılki akaryakıt ihalesinde 'depo'ya geçme kararı aldı.

Mersin taşıt tanımadan vazgeçecek.

Enteresan değil mi?!

Kandil'e para lazım galiba?!

'Taşıt tanıma'da çalma imkanı yok!

Ama 'depo'da var!

Sayıştay illa da 'taşıt tanıma' diyor!

Bunlar ise depo!

İki belediyenin yakıt gideri 359 trilyon.

Şaka bir para değil bu yıllık 359 milyon...

Depoda mal almadan irsaliye ve faturayı kestirme imkanı var...

Milletin parası böyle uçuyor işte...

Kimsenin de ruhu duymuyor...

Mersin Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Sabahat Aslan akaryakıtı 'depo'lamada ısrarlı.

Aslan'la ilgili başka duyumlarda var.

Bir kısmı HDP'yi ve DHKP-C'yi desteklediği yönünde.

Ama vahim olanı kadının müzmin Erdoğan düşmanı olması...

Öteye beriye "Benim cumhurbaşkanım değil" diyor; tabii bu en hafifi...

Kadının yanında kazara Erdoğan'ın lafı geçmesin; hemen ağzını bozuyor!..

Aslan'ın bu tavrı doğru değil.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde haraç alma devri de başladı.

Belediyede imar ve ruhsat işi olanlar başkanın adamına haraç vermek zorunda.

Aksi takdirde işi yapılmıyor...

Haraç 'makine ikmal ve itfaiyeye araba alacağız' kılıfıyla isteniyor...

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hem Adana, hem de Mersin belediyesini mercek altına alması şart...

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CE HA PE'lilerin bir çoğu rüşveti, karı-kız işini ve kumpası seviyor...

Nuri yine kızacak ama bu böyle!

Örnek Macit Özcan...

Macit Bey, üç dönem CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

O da şehri haraca kesmişti.

Adam rüşvet almadan ihale vermemiş.

Bu yüzden yargılanıyor bile!

Parası olduğu için partide itibarı da var.

Nitekim avukatı Ali Mahir Başarır'ı listeye koydurup mebus yaptırmayı başarmış.

Özcan 'ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, vermek ve çete kurmak' suçlarından yargılandığı Mersin 5. Ağır Ceza'da hakkında istenen ceza 7 yüz sene...

FETÖ'cü Emre Uslu ile bylock üzerinden yazışan Murat Işık, Macit Özcan'ı çıplak vaziyette bir bayanla yatakta uygunsuz bir halde gösteren resimler bulunduğunu anlattı.

Özcan'la ilgili daha çok şey var yazılacak...

Şimdilik bu kadarla keselim.

CHP'de yok, yok...

Rüşvetin de, kumpasın da alâsı var...

Muharrem İnce öfkelenmekte haklı.

İstanbul'daki 'değnekçi'lerin kimlikleri de incelenmeli...

Çoğunun PKK'lı olduğu görülecektir...

CHP, HDP'ye söz vermiştir...

Geceleri sokakları onlara teslim ediyorlar.

***

CHP'yi önce FETÖ ele geçirdi...

Şimdi HDP'ye dönüştürülüyor.

'Kumpas' tartışmalarına bu gözle bakın.

CHP örgütlerinde kavgalara tanık olduk.

Bu tarz puştluklara değil...

CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı.

İsmet İnönü'den bu yana da CHP İsrail'in, İngiltere'nin ve ABD'nin partisi oldu.

İsrail'i ilk tanıyan o CHP'dir mesela.

İsrail'le birlikte yürüyen de...

İsrail'le 'barışalım' diyen de...

Teröristlerle işbirliği yapan ve sözcülüğüne soyunan da bu CHP'dir.

Partinin içi cadı kazanıydı.

Birbirinin ayağını kaydırmak isteyenlerin savaşı perde arkasında gizli gizli yürüdü.

Sonunda açığa çıktı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ikilisi CHP'de kendilerine engel gördükleri İnce'ye operasyon çekerken kurdukları tuzağa düştü.

İmamoğlu'na İngiltere ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan, kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olduğu talimatı verildi.

İnce engelini bu yüzden kaldırmaya karar verdiler, ama olmadı.