ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu koltuk uğruna rotu çıkmış ve freni patlamış kamyona benzedi.

Son sürat önüne gelene toslaya toslaya yokuş aşağı gidiyor.

Kime ve neye çatacacağı belli değil.

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'la konuştum; şöyle diyor:

Kılıçdaroğlu CHP'ye "Mal" muamelesi yapıyor. İşine geleni partiye alıyor, işine gelmeyeni partiden kovuyor.

Orası sanki Kemal'in babasının malı.

Kemal beyde bir kimlik erezyonu var.

Ne olduğunu bir türlü açıklamıyor.

Öteye beriye savrulmuş biri!

Yöntemleri FETÖ'nün yöntemi.

Zaten ilişki içindeler.

CHP'li Sapan'ın tespitleri böyle.

Muharrem İnce de dün iddialara son noktayı koydu.

Külliye yalanının CHP Genel Merkezi'ndeki bir çete tarafından üretildiğini açıkladı.

Bay Kemal ne derse desin şimdi.

Bugün sokakları karıştıracaklar.

'Kadın cinayetleri'ni bahane eden CHP ve HDP'li siyasetçiler sokakları yakacak.

25 Kasım PKK'nın kuruluşudur, bugünün özellikle seçildiği belli.





***



Külliye yalanını CHP içinde yuvalanmış FETÖ'cü bir çetenin tezgâhladığı anlaşıldı.

FETÖ partiye acayip çökmüş...

Bu yalanda amaç Kemal'in tek adamlığını sürdürmesini sağlamaktı...

Reis bombayı ellerinde patlattı.

Bay Kemal rezil oldu.

Çete, Atatürk'ün CHP'sini, yalanın ve kumpasların merkezi haline getirdi.

Bay Kemal sıkıştığında yine Atatürk'ün arkasına sığındı...

İzmir'de de Atatürk'le göz boyadı.

Sorsan Atatürkçü!

Sanki Atatürk düşmanlarını partiye sokan o değil.

Bay Kemal!..

Adam ol adam!

Çarkçı olma!..

Yalan ve iftira üretmeyi de bırak artık!

İyice deşifre oldun, itibar kaybettin.

Operasyon çekeceğin gazeteyi bir gün önce amiral gemisi ilan eden sendin.

Bir gün sonra da millete operasyon siyasetinin çarpıcı örneğini gösterdin.

Dil ıslak yerde nasılsa...

Her yana döner mübarek!

Milleti cambaza baktırma artık!

Yemezler çünkü!

***



Bay Kemal bi de kendini övüyor.

Yalan demezmiş!

Sevsinler seni!

Hayatın yalan be!

Evlatları avanta daire almazmış!..

Hadi be!

Buz Rezidans'daki daire neydi?

Güneş gazetesine sattığın...

'Televizyona çıkalım' mavalını da bırak, Koç'un avukatlığını da yapma!

Sen kumpası açıkla, kumpası.

İsmail Küçükkaya ile biriniz vurup diğeriniz tulum çıkarıyordu ne oldu?

Kim gitti Reis'e onu söylesene?

Muharrem İnce'ye "Sizinle sonra görüşeceğiz" demişsin...

Ne demek istedin, tehdit mi ettin yoksa?!

Bak Bay Kemal; rahmetli ninem derdi ki "oğul yerle gök yeminlidir sakın yanlış bir iş yapma yalan söyleme!" Ninemin bu nasihati kulağıma küpedir.

Sen yalandan hep medet umdun!

Külliye yalanını ortaya atıp diğerleri gibi üzerine yatacağını sandın ama?

Aksi oldu.

Rezil rüsva oldun...

Allah'ın sopası yok ki!

Kendi kendini böyle rezil ettirir işte!

Adam sanki yürüyen yalan makinesi.

Kata kullici diyorum da bizim Nuri kızıyor!

Nuri gözlerin kör mü senin?

Bay Kemal, kolpacı Rahmi Turan'la bir olup bu tezgâhı organize etti.

Reis 'var mısın' dedi...

Başkanlığı bırakabileceğini söyledi...

O ise televizyona çıkalım diyerek olayı saptırmaya kalktı.

Bay Kemal hep böyle yapar.

Yalanı der, iftirayı atar, sonra üstüne yatar.

"Türkiye yanıyor" dedi Amerikan radyosu, belli ki Türkiye'ye kurulan bir tuzak var.

Borsa yükseldi, dolar yerinde sayıyor, Moody's "Türkiye ekonomisi toparlandı" diye açıklama yapıyor.

Yeni bir Gezi kalkışması için ortam müsait.

Peki; Kemal bu hazırlığın neresindedir?