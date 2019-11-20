ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

HDP; yani PKK yeni bir provokasyonun kapısını aralıyor.

Terör örgütünün siyasi uzantısı şimdi de Meclis'ten ve belediyelerden çekilmenin hesabını yapıyor.

Amaç siyasi kriz çıkarmak!

Planlanan iç karışıklığı körüklemek...

CHP ve ittifak partileri yani İP ve SP, HDP'ye gizli destek atıyor...

Arkalarında Amerika ve Avrupa var.

ABD parayı hortumla akıtıyor...

Terör ittifakının işi memleketi karıştırmak.

Bunun için bazen türbana bazen de Atatürk'e saldırıyorlar.

Siyasal mühendislik böyle bir şey işte.

Kaos planlarına alet olmayın...

Tahriklere de kapılmayın, Suçlulara cezayı devlet versin...

Adamların işinin fayları germek olduğunu aklınızdan da çıkarmayın.

EYT olayı tamamen bir yemdir, fitnedir.

Amaç EYT kitlesini sokağa dökmek, kaşımak, buradan isyana zemin hazırlamaktır...

Yeni partileri böyle sahaya indirecekler...

Onlarla yara kaşıyacaklar...

Yeni partileri 'kurtarıcı' gibi göstererek ülkeyi seçime zorlayacaklar.

Uyanık ol Türkiyem!

Bir kişi eğer kadın hakları, erkek hakları, eyt, intihar, HDP, PKK farkı gözetmeden muhalif olan ne varsa paylaşıyorsa bilin ki o FETÖ'cüdür.

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Yaşar Okuyan 1999 yılında çıkardığı 4447 Sayılı Kanun ile emekliliğe; prim ve çalışma gününün yanında yaş şartını da getirdi...

Geçmişte Okuyan'ın EYT başarısını taktir edip, ona CHP rozeti takan Kılıçdaroğlu idi.

Herif şimdi "EYT'yi biz çözeriz" diyor.

Vallahi şaka gibiler...

Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü iken, "Erken yaşta emekliliğin devleti ve SSK'yı batırdığını" söylüyordu.

Bu gerçeği bilmesine rağmen Erdoğan'ın zarar görmesi için"ülke batarsa da batsın" diyerek EYT'yi destekliyor.

Yani Bay Kemal memleketi düşünmüyor.

Adamın tek derdi Reis...

Ve ABD ne istiyorsa onu yapıyor...

FETÖ ne diyorsa ona pozisyon alıyor...

Belediye başkanı yaptıkları da aynı...

Kimi eyalet başkanı gibi, kimi de cumhurbaşkanı gibi konuşuyor...

Kendi işiyle ilgilenen yok!

Yalan ise gırla gidiyor...



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Misal Ekrem İmamoğlu...

Adam yurt dışına gidiyor oralarda kayyumlarla ilgili açıklamalar yapıyor.

Görevden alınan başkanlara gidiyor...

Hükümeti ve bakanları kınıyor...

Haliçle ilgili projeyi ise iptal ediyor...

Ama Boğazlarla ilgili Saray'ın yetki gaspı yaptığını söylüyor...

"Yutkunamazlar, boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır" diye efeleniyor...

Boyuna posuna bakmadan hem de.

Sen kimsin be!

Kendini ne sanıyorsun?

Cumhurbaşkanı mı?

Bu adamın hayatı vukuat...

Karakol basmış, polis darp etmiş...

Kayyum atanana kadar FETÖ kanalı olan Bugün TV'nin programlar müdürü Cengiz Özkarabekir'e 'ballı' ihaleler vermiş...

Sülün Osman'lık yaptığı için "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmış...

Karısı Dilek Hanım ise;

15 Temmuz'da milletin destansı bir direnişiyle darbeyi püskürtmesine, "Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum" demiş...

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Soyadını bilerek değiştirmiş...

Bizim memlekette hacı, hoca ve imamlara çok itibar edilir çünkü güvenilir insanlardır.

Bu güveni istismar eden birini tanırım...

Adamın hırsızlıktan sabıkası vardı...

Cezaevinde bile yattı...

Hapisten çıkınca hacca gitti...

Dönüşte oto galerisi açtı...

Millet arabasını adama teslim etti.

Senelerce sürdü bu durum...

Üç kağıtçı çok kişinin parasını batırdı...

Demem o ki bizim oralarda dini vecibelerini yerine getirenlere çok güvenilir...

Dini ve dini motifleri istismar ederek servetine servet katan bazı ahlaksızları tanırım.

Müdafa soyadı da değiştirilerek muhafazakar bir figür yaratıldı.

Ekrem'in milyarlık servetinin altında da bu tarz istismarlar yatabilir.