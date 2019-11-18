ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Uyumayın!

Uyunacak zaman değil.

Aksine gözleri dört açmak lazım!..

Yeni bir oyunla karşı karşıyayız çünkü!

Gezi gibi sokakları yakıp yıkacaklar!

CHP ve medyası intiharlar üzerinden yeni bir kalkışmaya hazırlanıyor!

Yine millete hain bir tuzak kuruyorlar!

Kuyumcunun intiharı ekonomikmiş!

Nah ekonomikmiş!

Mercedesli birinin para derdi olmaz!

Olsa olsa lüks yaşam derdi olur!

Hesapsız kitapsız bir hayatın derdi olur.

Adam lüks uğruna çocuklarını katletti!

Bunu da mı hükümete bağladınız?

Sözcü, FOX, Birgün, Oda TV ve Cumhuriyet gibi medya faturayı hükümete kesti.

Maksatları anarşi çıkarmak!

Bu tuzak için algı oluşturuyorlar!

İntihar olaylarının veriliş şekli ve yorumlanması, ileride patlayacak büyük bir depremin öncü sarsıntılarına benziyor.

Fay hatları ekonomi üzerinden geriliyor.

Irak, Lübnan, Bolivya gibi ülkelerde baş gösteren halk olaylarının benzeri için Türkiye'de zemin hazırlanıyor...

Ülkemiz Amerika'da kazanan taraf olunca harekete geçtiler.

***

İstanbul ellerinde ya!

İlk işleri Karaköy'de başörtülü iki üniversiteli kız çocuğunu ve Beşiktaş'ta başörtülü bir öğretmeni yumruklamak oldu.

Müptezelin biri de bu millete küfretti.

100 yıl önce Maraş'ta ve Antep'te kadınlarımıza uzanan elleri kıran bir millet olduğumuzu unuttu manyak.

Mehmet Avcı isimli it de, mütedeyyin insanlara ve Reis'e küfretti.

Adamın adliyeye giriş-çıkışı 10 dakika sürdü. İyi ağırlanmış olmalı ki aynı suçu tekrar işledi...

'Gezi' eylemi benzeri bir iç karışıklık çıkarıp ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar!

Barış Pınarı Harekatı ve dış politika diplomasisini gölgelemek ve ekonomiyi de çökertmek!

Ölçüsüz tepkileri tetiklemek, kitleleri kontrolsüz harekete sevk etmek ve kaos ortamı oluşturmak.

Amaçlanan bu.

Kısacası şu aralar anormal işler oluyor.

Teyakkuzda olmak lazım!

Twitter kin ve nefret kusuyor!

Kimin provokatörleri oldukları belli.

Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ziyaretinde Gül fotoğraflı mesajı ve siyanürlü intiharlar!

AK Partilileri tahrik!

Anlaşılmayacak ne var?

Suriye'de ve Akdeniz'de istediklerini alamayanlar içeriyi karıştırmak için kolları sıvadı.

Milleti cambaza baktırıp işi bitirecekler!

Ne zaman Türkiye bir şey kazansa malum lobiler hemen fay hatlarını germek için harekete geçer.

Bu kez de öyle oldu.

İntiharlar üzerinden kaos planı yaptılar.

***

Dünya Reis'in başarısını kabul etti...

Tilkinin spikeri kabul edemedi.

Uşak meseleyi oturma biçimine bağladı.

Ecevit'in Bill Clinton'lu pozunu unuttu tabii...

Nereden nereye geldiğimizi de!

Reis'in başarısını Almanya kabul etti...

Ama CHP edemedi.

ABD senatosu kabul etti!

FETÖ'nün Mankurtları kabul etmedi...

Reis 'Oval Ofis'te, ABD Başkanı Trump ve senatörlerin gözlerinin içine baka baka, 'teröre yandaşlık yapıyorsunuz' diyerek racon kesti.

Fransa'da, ülkesini gammazlayan, omurgasız ahmak gibi yapmadı yani.

Erdoğan'ın ABD temaslarındaki dik duruşu ve kazanımları CHP'yi delirtiyor.

Ne diyeceklerini şaşırdılar...

Yeminli hainlerin torunları başarıyı gölgelemek için popolarını yırtıp duruyor.

Eskiden ABD'nin Ankara Büyükelçisi müstemleke valisi gibiydi.

Şimdi başkanları Reis'e diş geçiremiyor.

Erdoğan'ın konuşmasından sonra ne olduğunu gördünüz. Yaptırımlar engellendi, Ermeni soykırım tasarısı bloke edildi!

ABD, Türkiye'ye yaptırım uyguladığında, işleri zora soktuğunda CHP ve medyası bayram ediyor.

Türkiye baskın çıkınca yas tutuyorlar!

Bunlar 'Bağımsız Türkiye'nin değil, mandanın temsilcileridir.

ABD'nin etki ajanıdırlar. Türkiye'yi değil ABD ve İsrail'in çıkarlarını korumak için varlar.

Zaten maaşlarını da buralardan alıyorlar.