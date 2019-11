ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Atatürk'ü kimseye bırakmıyorlar...

Her haltı yemekten de geri durmuyorlar ama!

Sanki Atatürk ölmeden önce kendini onlara miras bıraktı...

Onlar kim mi?

Millete tepeden bakanlar...

Düzenle ve yalanla iş görenler...

İslam'ı reddedenler!

PKK ile işbirliği yapanlar!

Türkiye'yi düşmana şikayet edenler!

Darbeciler!

Siz anladınız kimden bahsettiğimi.

Hakiki Atatürkçü'den PKK'lı çıkmaz.

Atatürkçü bölücülerle iş tutmaz!

FETÖ cibilliyetsizi ile yan yana yürümez!

Memleketin kalkınması için çalışır!

PKK'lılarla iş tut hem de Atatürkçü ol!

Hadi be!

FETÖ ile kol kola gir sonra 'Atatürkçüyüm' de...

Sizin Atatürkçülüğünüz dubaradan ve numaradandır!

Yemezler...

Bence Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ü anlamaya çalışacak ve anlatacak en son kişidir.

Cibilliyetsizin biri de; "Müthiş bir rezillik yaşanıyor" diyor.

Niye mi?

Milletin 'Erdoğan' sloganı atıp sevgi gösterisinden rahatsız olmuş it!

CHP'li Gürsel Tekin de;

Anıtkabir'e çıkan yolların kapatıldığını, Atatürk'ü anmak isteyenlerin engellendiğini iddia ediyor!

Belli ki o da rahatsız…

***

Uygulanmak istenen bir plan var!

Üç aşamalı Siyonist bir plan bu!

ABD ve İsrail, bölgede güçlü bir Müslüman yapı bırakmak istemiyor!

İsrail'in Arz-ı Mev'uda tezgahına alan açmak istiyorlar!

Bölgeyi kantonlar, yani şehir devletler şeklinde minimize edip zayıf federatif yapıları İsrail'e bağlamak niyetindeler.

Bizi Yahudilere köle yapacak alçaklar!

ABD Suriye üzerinden terör, mülteci ve ekonomi silahı ile Türkiye'yi batırmak istedi.

Şimdi aynı şeyi İran'ı karıştırarak oradaki Türkmen ve Sünnileri Türkiye ye kaçmaya zorlayarak yapacak!

Uyanık olmamız şart!

Atatürk lafını ağzından düşürmeyen Kılıçdaroğlu; "Demirtaş eline silah alıp birini vurmadı, niye hapiste" diyor.

Bay Kemal, 6-8 Ekim olaylarında "Serhildan" ilan eden kimdi?

Ya "sokakları istila edin, ilçeleri işgal edin" diyen!

53 kişinin ölüm emrini veren...

Pensilvanya'daki teröristbaşı da eline silah almadı ama talimatla binlerce insanın kanını döktü.

***

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na saldıran saldırana...

Biri de Adana Barosu...

Hesap başka çünkü...

Feyzioğlu diyor ki;

"Deseydim ki Türk askeri sivilleri katlediyor bana ödül verirlerdi!" Doğru; inanın baş tacı olurdu!

Bu ülke dışardan işgal edilmedi...

Zihnen köleleştirildi!

Hatta zihinler felç oldu!

Afyon yediler, afyon...

Beyin yıkama makinasından geçtiler...

Paganizm, toplumu esir aldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan kinlerini gizlemeye çalışıyor" dedi.

Öyle vallahi!

Kılıçdaroğlu; gerçekten Atatürkçü olsaydı partiden Atatürkçüleri kovar mıydı?

Onur Öymen mesela...

KK, Öymen'i kovdu yerine Ata'ya "kefere" diyen Mehmet Bekaroğlu'nu aldı.

Mesela Canan Kaftancıoğlu...

Bu hanımefendi de "Mustafa Kemal'in askeri" olmayı bir türlü içine sindiremedi.

Milletvekili yaptığı Eren Erdem ise İran- Türkiye karşı karşıya gelirse, "İran safında olurum" dedi.

Sera Kadıgil, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" dedi.

Hüseyin Aygün ise, Atatürk'ü "soykırım" yapmakla suçladı.

Konuşurken mangalda kül bırakmadıklarına bakmayın.

Bunlar rol icabı Atatürkçüdürler!

Dubaracıdırlar!