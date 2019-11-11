ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo;

"Türkiye'nin tek başına hareket etme kabiliyetini elinden almalıyız" dedi...

Nedir o kabiliyet?

Korkmadan düşmanı yok etmek!

Suriye'de devlerin desteklediği PKK'yı hallaç pamuğu gibi böyle savurduk!

Böyle bölgesel güç olduk!

Bu güce kimle kavuştuğumuz ortada!

Eğer Pompeo'nun sözleri sizi hala uykunuzdan uyandırmadıysa ölüsünüz siz!

Bence öyle de kalın!

Başkan Erdoğan Türkiye'yi bu güce kavuştururken elbette çok şey yaptı!

Milli silahlar gibi.

Tank gibi, helikopter gibi.

Sismik gemiler gibi...

Denizin altından yol bile yaptı adam!

Hastaneler ve ambulans sayısını artırdı.

MR, tomografi ve diyaliz sayısını da.

Dev şehir hastaneleri kurdu.

Dar gelirliler için konut yaptı.

Marmaray, hızlı trenler, havaalanları, üniversiteler ve stadyumlar da.

Metrolar, tüneller, otoyollar ve barajlar ile daha birçok şey...

Nükleer santral bile yaptı adam...

Ama hala ne yaptığını soran vicdansızlar var, kansızlar var!

Erdoğan'ı FOX TV, Fatih Portakal ve CHP hiç sevmez!

Ama bu kanalın Türkiye kaygısıyla yayın yaptığını sanan ahmaklar var!

Oysa FOX kandırarak zehirliyor!

Bu kanal yeni Samanyolu TV'dir...

Görevi ABD'nin hükümet projesi olan CHP + FETÖ + HDP/PKK + Abdullah Gül + Ali Babacan + Davutoğlu + İYI Parti ve SP'yi iktidara taşımak, Reis'i indirmektir!

Derdi budur, Türkiye değil!

Erdoğan, ülkeyi IMF'ye köle yapmadı.

Türkiye'yi bölgesel güç yaptı!..

Esas kızgınlıkları da bunadır!





***

Erdoğan'ı devirmek için PKK ile işbirliği yapan CHP'nin yalanlarına takılmayın, gözünüzü açıp Reis'in yaptıklarına bakın!

15 Temmuz'da işgale izin vermediği için ABD ve CHP'nin düşman ilan ettiği Erdoğan ülkeye çağ atlattı.

İlk işi de Kemal Derviş'in başımıza sardığı IMF belasından bizi kurtarmak oldu!

Rahmetli Ömer Lütfi Mete yıllar önce;

Erdoğan'ın, küresel sermayenin hedefinde olduğunu söylemişti.

Sahip çıkılmazsa tasfiye edileceğini de...

Rahmetli, tasfiye planında İslamcı diye bilinenlerin kullanılacağını bile öngörmüştü.

Sene 2008...

Aradan tam 11 yıl geçti...

Mete'nin tahminleri doğru çıktı.

Babacan, Gül ve Davutoğlu tasfiye planın da başı çekiyor şimdi.

Ya Erdoğan'a duydukları kinden ya da hırslarından ötürü ABD'nin piyonu oldular.

"AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın" diyen CHP'li Veli Ağbaba kod adı Ceren Güneş olan Özge Aydın isimli PKK'lı kadını Meclis'te ağırlamış!

O kız Rasulayn'da askerimize bomba atmaya çalışırken öldürüldü!

Şaşırdık mı?

Hayır!..

Özgür Özel, Ağbaba'nın arkasında!

Buna da şaşırmadık.

Çünkü CHP'nin ilk vukuatı değil bu!

Mahmut Tanal da DHKP-C üyesi Eylem Yücel ve Mulla Zincir'i Meclis'e sokmuştu.

Teröristlerle kol kola giren diğer CHP'li vekilleri saymadık daha...

Yani CHP, PKK ile işbirliği yaptı derken yalan demiyoruz!

***

CHP'li belediyeler de hizmet olmaz, onlar ancak heykel çalıştayı düzenler!

Temel 'atmama' töreni de yaparlar...

Bizi batılı ülkelere şikayet ederler!

Ve LGBT'ye destek verirler!

Verdikleri sözleri ise unuturlar!

Oy vermeyen işçileri işten atarlar!

Abdülhamid dönemini bir inceleyin..

Göreceksiniz tarihin tekerrür etmediğini aksine aynen yaşandığını!

İsyan, kaos, kargaşa, ekonomik kriz...

Hepsini o zamanlar Padişah Abdülhamit'e bağlamışlardı.

Şimdi de alçaklar; intihar, iflas, boşanma, savaş, terör ve cinayetlerin sebebini Erdoğan'a bağlıyor!

Bu seküler sınıf, arif değil cahildir!

Batılı değil batıcıdırlar, demokrat değil faşisttirler, hoşgörülü değil kibirlidirler, halkçı değil elitisttirler, cumhuriyetçi değil darbeseverdirler, emekle değil hırsızlıkla zengin olmuşlardır, nokta!