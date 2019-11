ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP ısrarla Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ediyor!

Neden?!

CHP, FETÖ ve PKK ile işbirliği yapıyor, neden?!

Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışı kazanımlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyor CHP!

Neden böyle yapıyor, düşündünüz mü?

CHP+FETÖ+HDP/PKK+Abdullah Gül+Ali Babacan+Davutoğlu+İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan ABD'nin hükümet projesi sahnededir de ondan!

CHP bu hale nasıl geldi?

Sen sevgili Nuri!

Sahi sen hiç düşündün mü bunu?

Ben söyleyeyim.

CHP'yi FETÖ üzerinden ABD ele geçirdi de ondan!

CHP'deki Onur Öymen gibi harbi Atatürkçüleri Yemuş Hanım'ın oğlu Kemal'e partiden attırdılar!

Yerlerine de PKK'lıları doldurdular!

Çünkü:

ABD ve şürekası Türkiye'de rahatça at oynatsın istiyorlar!

***

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşurken benim tüylerim diken diken oluyor.

Heyecanlanıyorum!

Tansiyonum var, dikkat etmeliyim!

Kalbim hasta, heyecan yapmamalıyım!

Ama duramıyorum ki...

Mesele vatan ve millet sevgisi olunca tüylerim diken diken oluyor, elimde değil ki!

O zaman 'Atın ölümü arpadan olsun' diyorum!

İt sürüsünü bağırtan, bin soysuza diş gıcırdatan bir yiğidin sesidir Soylu'nun ki.

Bakın ne diyor;

"Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bedelini millet sana ödetir!"

Kim o ahmak?

Kim olacak; Bay Müdafa!

***

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Fransa'da yerlerine kayyum atanan ve ceza alan terör iltisaklı HDP'liler için Türkiye'yi şikayet ediyor!

Soylu da küplere biniyor!

Adam haksız mı?

HDP tarafından çocukları dağa çıkarılan eylemci analara Ekrem efendi bakmıyor!

PKK'lıların gönlünü hoş tutmak için şemmame oynuyor ama!

Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri, attıkları alçak manşetlerle Ekrem'e kıyak çekiyor.

"Lafa bakarım laf mı" diyor biri!

Terbiyesizleşiyor çakal!

Soylu, Bay Ekrem'e 'ahmak' dedi!

Ne demek 'ahmak?!'

"Aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan" demek!

Yalan mı yani?

Ekrem efendi devletin valisine 'it' diyecek, kimsenin sesi çıkmayacak!

Fransa'da gavurun dölüne 'gel beraber yönetelim' diyecek.

Buna ses çıkaran olmayacak mı?

Biz İstanbul için can verdik, can!

O ise 'beraber yönetelim' diyor...

Kimin toprağını kime veriyorsun be!

***

Şu hale bakın...

Reis elektrikli traktör yapıyor, CHP galoşu tartışıyor.

Reis, Suriye'de başarılı bir operasyona imza atıyor, CHP malum mektubu alkışlıyor.

Reis, devasa hastaneler yaptı, CHP'yi de 'hastalanan olmazsa' derdi aldı!

Reis, Batı'yı dize getiriyor.

Bunlar Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor.

Ayıptır yahu!

CHP'li Engin Altay;

"Tayyip Erdoğan'ı Avrupa ve Amerika yiyemez. Onların gücü yetmez. Onu biz yiyeceğiz" dedi.

Bir şey diyecektim ama neyse!

CHP'linin biri mesaj atıyor, "Bu sefer bakalım yolu hangi belediye araçları ile keseceksiniz" diyor.

Aklınca darbeyi çağrıştırıyor çakal!

Ayarımızı bozdu darbeci it...

Sanki orası babasının malı.

Belediye milletindir, lazım olanı girer alırız.

Engel olanın da aklını alırız!

Polise teslim etmeyiz lan!

Kısacası FETÖ temizlendi zannedilmesin!

Sadece yarısı gitti, diğer yarısı ülkeyi karıştırmaya, mahkemelere müdahale etmeye ve fesat çıkarmaya devam ediyor.

Mesela bebek suratlı itin biri muhalif kılığında tv sunuculuğu yapıyor.

Ekrem İmamoğlu, karakol basarak polis dövmüştü.

Korumaları da yol keserek vatandaşı dövdü.

Buna İmamoğlu terörü derler işte.

Kazara iktidar olsalar neler yaparlar Allah bilir!