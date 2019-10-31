ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

C umhuriyet diyorlar...

Sahi nedir Cumhuriyet?

Konser midir?

Tepinmek mi?

Dans etmek mi yoksa?

Bakın beyler bizim Cumhuriyet algımız konser değil, dans etmek ve tepinmek değil!

Bizim Cumhuriyetten anladığımız kuvvetli olmak, bağımsız ve hür olmaktır!

Mazlumlara el uzatmak, zalimlere Türk'ün kuvvetini ve adaletini göstermektir.

Biz konsere değil, savaşa gideriz!

Onu da hakkıyla yaparız!

Cumhuriyet anlayışımız budur bizim.

Türk milletinin kendi iradesi ve kuvvetiyle zorbalara karşı koymasıdır.

Sultan Ahmet'te rock konseri vermek Cumhuriyet değildir!

Gazi Mustafa Kemal yurdunu kurtarmak için emir verdi İngiliz'i öldürttü...

Fransız'a mermi yağdırdı...

Yunan'ı ise süngületip denize döktü...

Bugün 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyenler bu ülkelere ölümüne bağlı kendini kaybetmiş kişilerdir...

Ülkelerini bunlara şikayet eder dururlar.

Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Lazı, Dadaşı, Kürdü; devir birlik olma devridir, unutmayın!

Aksi halde düşmana esir düşeriz.

Biçilmiş ekinler gibi savruluruz!

Sonumuz acı olur!..

ABD ve müttefikleri üstü kapalı şekilde 'Doğudaki Düşman' adı altında Türkiye'ye yönelik saldırı senaryoları yazıp tatbikat yapmakta, terör örgütlerine destek vermekteler.

Fırsat kolladıklarını unutmayın!

***

Ali Mahir Başarır...

CHP Mersin milletvekili...

Hakikaten mahir biri.

Bu herifi ben rüşvet vermek, almak, çete kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından 736 yılla yargılanan Macit Özcan'ın avukatı olarak tanıdım.

Sonra onun desteğiyle milletvekili oldu...

İlk işi İsrail ve Yunanlılar gibi "Akdeniz'de petrol aramaktan vazgeçin" demek oldu.

İkinci vukuatı ise Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısı ile şehit düşen Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde gülmesiydi.

Şehit Korkmaz gözyaşları arasında uğurlanırken, CHP'li Başarır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kulağına gülerek bir şeyler fısıldarken yakalandı kameraya.

Şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın Ali Mahir efendi?

Dedik ya; bunlar şehit cenazelerine görüntü vermek için gidiyor...

Şekil olsun diye cenazeye katılıyorlar.

Vatan uğruna şehit düşen Mehmet'in cenazesinde utanmadan gülerler!

Patronu Bay Kemal'de farklı değildir.

O da dün Mecliste, Suriye'deki Türkmenlere gönderdiğimiz gıda yardımlarının 'silah' olduğunu iddia etti.

ABD'nin, PKK'ya verdiği 40 bin TIR dolusu silahtan tek kelime etmedi ama.

Dostlarını darıltmaktan korkar!

***

Ateş düştüğü yeri yakıyor!

Bunları değil!

Bayramda da maval okudular!.

Oraya bile rol icabı gittiler!

Atatürk'ün ilkelerinden o kadar uzaklar ki!

CHP'yi Mustafa Kemal'in partisi olmaktan çıkardılar!

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi camilerde Kur'an okudu.

Seçim sonrası ise Sultan Ahmet Camii meydanında Rock konseri verdirdi.

PKK ve uzantılarına diz çökmekle 'Sultan Ahmet'te kutlama yapılarak Cumhuriyet yaşatılmaz!

Cumhuriyet hem sahada hem masada ABD, AB, İsrail ve köpekleri PKK'ya diz çöktüren askerimize ve Reis'e sahip çıkarak yaşatılır.

Türkiye Cumhuriyetini yaşatmak bir karakter işidir, eğlence işi değil!

Hem PKK ile ittifak kur hem de Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunuzu söyle!

Yok böyle bir şey!

***

Bağdadi; düşman olduğu El Kaide'nin bölgesine PKK tarafından getirildi.

Amaçları onu Türkiye'ye sokmaktı.

Ama beceremediler.

Bomba ellerinde patladı!