ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kararlı ve dik duruşu dünyayı kan gölüne çeviren sömürgeci güçler ve onların maşalarını çılgına çevirdi.

Türk görünümlü ajanlar da kafayı yedi.

ABD'de yaşayan Profesör Ali Vural Cengiz, Mülkiyeliler'in WhatsApp grubuna attığı videolarla bunu doğruladı.

Adam solcu.

FETÖ ile de iltisaklı...

Güya Halkbank'ı konuşuyor.

Ama hedefinde Reis ve Barış Pınarı Harekatı var!

Becerebilseler Reis'i yargılatacaklar!

CHP ile kanki olan bu adam ABD'nin etki ajanı gibi çalışıyor.

Türkiye'nin ve Erdoğan'ın başarısı karşısında kudurdukları her halinden belli...

Prof. Cengiz Halkbank'la ilgili davayı hükümetin ve banka yetkililerinin ciddiye almadığını iddia ediyor!

"Niye bu dava?" demiyor ama!

Suriye ile ilgili anlaşmanın ABD açısından kötü bittiğini söylüyor...

Türkiye adına sevinemiyor yani!

Bölgenin kontrolünün Rusya'ya devredildiğini, İsrail'in ise yalnız kaldığını belirtiyor.

Laf arasında Erdoğan'ı suçluyor...

Belli ki Halk Bankası üzerinden bir kılçık bulamadı.

FETÖ işin peşinde, CHP de.

Bulurlarsa ABD'yi bilgilendirecekler!

***

PKK'ya meşruiyet kazandırmak ve İslamofobi oluşturmakla vazifeli DEAŞ'ın görevi bitti.

ABD, Bağdadi kod adlı CIA ajanının sakalını kesti, cübbesini çıkardı, şort ve güneş gözlüklerini giydirip, emekliliğini geçirmek üzere Maldivlere yolladı!

Şaka bir yana Bağdadi operasyonu sınırımıza yakın bir yerde yapıldı.

Plan neydi acaba?

Belki de dananın kuyruğunu koparmak için adamı Türkiye'ye sokup öyle ele geçireceklerdi!

Ama hesapları tutmadı!

Kod Adı Kılıçbalığı filminde;

"Biz Amerikan derin devletiyiz.

Diyelim ki hükümetimiz çatışma istiyor. Hemen devreye gireriz.

Elemanlarımıza sakal bıraktırır, sarık taktırır Hristiyan hedeflerine saldırırız. 'Müslümanlar terörist' söyleminin içini böyle doldururuz" diyalogları geçer!

İslam'ı böyle karalıyor puştlar.

Hatırlayanlar bilir. TRT'de, "Görevimiz Tehlike" isimli bir dizi vardı.

Dizi şöyle başlardı;

"Dinle Cim. Suriye'ye girebilmek için İslamcı bir terör örgütüne ihtiyacımız var. Bunu sen kuracaksın. Gerekli para hesabına yatırıldı. Yakalanırsan eylemlerinden haberimizin olmadığını söyleyeceğiz."

Terörle ülkeleri böyle böldüler.

Acaba Bağdadi'nin telefonunda ve evindeki CD'lerde kimlerin isimleri var?

Bağdadi'nin dirisinden Federatif Suriye ve özerk yönetim çıktı.

Ölüsünden bakalım ne çıkacak?

***

PKK asla bir Kürt hareketi değildir.

Türkler ile Kürtler arasına husumet tohumları ekmek için kurulmuş bir örgüttür!

Sonu gelmeyecek nifakların ve fitnelerin zuhuru için, Türkiye'nin büyümesine ayak bağı olması için, Türkiye'nin parçalanıp güçsüzleşmesi için peydahlamış bir aparattır.

Irak olayları da; Arap, Fars, Şii, Sünni fay hatlarını harekete geçirip, bölgeyi etnik ve mezhep temelli çatışmaların içine sokmayı amaçlıyor!

ABD 'Suriye'den çekiliyoruz. Ama petrol bölgeleri hariç' dedi.

PKK ile ortaklığını bitirmedi!

Örgüt şimdi petrol bekçiliği yapacak.

Şimdiye kadar mayın eşekliği yaptılar, biraz da bekçi köpekliği yapsınlar!

ABD ülkeleri terörle dizayn etmek için, terör örgütleri kuruyor...

O örgütler sayesinde de ülkelerin petrollerini ve yer altı zenginliklerini çalıyor.

Hem malı götürüyorlar, hem de insanları İslam'dan soğutmak için algı yapıyorlar.

İşi bitince de Bağdadi gibi yok ediyorlar!

IŞİD lideri ödürüldü.

Sıra Fetullah Gülen de!