ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Rusya ile varılan mutabakat sonucunda;

"Karşılığında Türkiye ne verdi" diyerek kudurdukça kuduran, Türkiye'nin zaferini küçümseyenleri ciddiye alıp 10 maddeyi sıralamayın!

Çenenize yazık!

"Sizi verdi" deyip geçin!

Erdoğan: 'Süre doldu karşımıza çıkanı vururuz' diyor!

CHP'li Aytuğ Atıcı ötede beri de laga luga yapıyor.

Aynı kafa "150 saatlik yeni anlaşmada 'vurmayacağız' ibaresi var" diyor!

Öyle bir şey yok!

Aksine "vururuz" dedi Reis.

Teröre asla taviz yok!

Ayıkın, ayıkın artık!

Türkiye bölgede kuş uçurtmayacak!

CHP'nin ortağı PKK da bitirilecek.

Ruslarla yapılan bu anlaşmanın sonraki adımı da şudur;

Bermuda şeytan üçgenine dönen petrol bölgesindeki mayın eşeklerinin (PKK'lılar) kafası kesinlikle ezilecektir!

'Devlet Aklı' bugünü değil, hep geleceği düşünür...

***

ABD basını Trump için; 'ülkemizi rezil etti' diyor!

Avrupa; Türkiye'ye boyun eğdik diyor.

İsrail basını ise '6 yıllık emek 6 günde bitti' diyerek ağlıyor!

Terör devleti kurma hayali bitti çünkü.

Bu gelişmelere rağmen CE HA PE'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan Erdoğan için 'ezik' diyor!

Hem de Reis'in mektuba bombalarla cevap vermesine rağmen!

Yuh sana be!

Züğürt tesellisi budur işte!

Hem öyle kıskançlar ki...

Türkiye kazanmasın da kim kazanırsa kazansın havasındalar.

Bu kez Rusya üzerinden bir haber beklediler ama bekledikleri haber gelmedi!

Hevesleri kursaklarında kaldı.

Rusya'nın mesajı net!

"YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek!"

Başkan Erdoğan Amerika ve Rusya ile masaya oturup istediğini alan adamdır!

Böyle birine nasıl ezik derler?

***

Bu Amerika:

1992 yılında Türkiye'ye gözdağı vermek için Muavenet savaş gemimizi vurdu.

1993'de Türkiye'yi parçalama planına direnen Orgeneral Eşref Bitlis'i şehit etti.

2003'de de Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirdi.

Bunları sineye çeken o Türkiye'den, ABD'ye rest çeken bu Türkiye'ye geldik.

Kimin sayesinde oldu bu?

Kılıçdaroğlu ise bu başarıyı küçümsemek için Trump'un mektubuna sarıldı.

Okuduğu mektubu CHP'lilere alkışlattı!

Nasıl bir nefrettir bu!

CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş, Kemal'in başında olduğu CHP'yi anlatırken dedi ki;

"Hem Fenerbahçe'yi, hem de MHP'yi tebrik ediyorum. Onlar FETÖ'ye teslim olmadı. Maalesef benim partim CHP, FETÖ'ye teslim oldu"

Asırlık partiyi teröristlerle aynı yatağa sokanlara bir kez daha yuh olsun!

***

Selahattin Demirtaş o günlerde;

"Türk ordusu işgalcidir!"

"Biz daha başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini!"

"Başkan Apo'nun posterini Kürdistan'a asmayacağız da nereye asacağız?"

"YPG Fırat'ın batısına geçecek hepiniz öyle mal mal bakacaksınız!" diyordu.

Bay Kemal Demirtaş için "Niye hapiste, derhal bırakın kardeşim!" diyordu.

Ekrem İmamoğlu da Demirtaş'ın çizgisini beğendiğini, barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel bir dili olduğunu söylüyordu.

Barışçı dil bu muydu?

Gazete manşetleriyle hükümetlerin alaşağı edildiği, yalan haberlerle milletin kandırıldığı, algı operasyonlarıyla millete oyun kurulduğu günler çok geride kaldı.

Türkiye ve Rusya birlikte at oynatıyor.

Türkiye inisiyatif kazandı.

Cumhuriyet, Oda TV, FOX, Sözcü ve Birgün gibi bölücü basının 'her şey berbat oldu' lafları kıskançlıklarındandır.