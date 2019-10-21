ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Abdurrahim Karakoç ne güzel demiş:

İnsan kaçarsa itler saldırır emmi… Dik duran insan, iti yıldırır emmi… Hele yiğitçe bir hücum eyle de gör itler de, sahibi de çıldırır emmi...

Aynen öyle oldu!

İsrail gazetesinin dediği gibi.

6 yıllık emek 6 günde bitti.

PKK, yıllar boyu aldığı eğitime tonlarca silaha rağmen yalan, fotoshopla iftira atmak ve uşaklık yapmak dışında bir şey yapamadı.

Amerika'da aptallığına yansın, çakal sürüsünden ordu kurmaya kalktığı için!

Reis'in, 7 düvele meydan okuması PKK gibi CHP'lileri de rahatsız etti.

W. Post: 'Erdoğan'ın istediği oldu!' New York Times: 'Erdoğan'ın zaferi!' Los Angeles Times: 'Türkiye istediğini aldı!' Bloomberg:

'Trump, Erdoğan'a yenildi.' DerSpiegel:

'ABD, Erdoğan'a istediğini verdi.' Cumhuriyet'in manşeti ise:

"Baskı durdurdu" şeklindeydi!

Ulan yuh be!

Pence, Reis'e;

'Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim' diyor...

ABD Başkanı Trump, Reis ile telefonda görüştüğünü açıklıyor!..

Bunu ben değil onlar diyor!

Yani Reis gitmiyor, onlar geliyor!..

Erdoğan ise dimdik ayakta!

Bizim solcular kafayı yiyor!

Ne iş?!

***

Reis'e hep caz yapıyorlar!

"Sırası mıydı?" "Kan akacak şimdi!" "Bu sarayın savaşıdır" gibi!

Başkan Erdoğan barış yapınca;

"Geri vites!" Ve, "Niye durdun!" derler!

Savaştığında;

"Diktatör!" Anlaştığında ise;

"Korkak!" Vallahi dayaklık bunlar.

ABD'liler: "Türkiye istediğini aldı!" Dünya: "Türkiye ABD'ye diz çöktürdü" diyor!

PKK/YPG ise ağlıyor!

Hem sahada hem masada kazanıyoruz!

Fatih Portakal gibi eğitilmez muhalifler de:

"Türkiye kaybetti" diyor!

Dünya Türkiye'nin başarısını kabul etti.

Bir etki ajanları kabul etmedi!

Allah koca Reis'e sabır versin!.

***

Alman gazeteci Udo Ulkofte, 'Satılmış Gazeteciler' isimli kitabında;

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gazeteci maskesiyle CIA adına etki ajanlığı yapan basın mensuplarını açıklamıştı.

Udo bugün yaşasaydı eminim siyasetçi maskesiyle ABD lehine etki ajanlığı yapan politikacıları da yazardı!

***

Zafer, mekândan münezzehtir!

Yani temizdir!

Kararlı bir lider, Ehil bir kadro, Yürekli bir ordu!

Ve bir mermi vızıltısı...

Meseleyi çözmeye yetti işte!

Amerika'yı ayağına kadar getirtip "Size 5 gün mühlet! Kimin köpeği varsa oradan çeksin!" diyen kişiyi dünya lider olarak tanıyor...

Türk halkı ise ona 'Reis' diyor!

Erdoğan önce Macron'a; "Kanlı geçmişine bak" diyerek ayar çekti!

Alman Merkel'e de; "PKK'yı NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok?" şeklinde had bildirdi.

Haklı davası için emperyalizme Erdoğan'dan başka rest çeken yok.

Aksine vatanı gammazlayan var!

Yarın verilen mühlet doluyor...

Çekilmemişlerse seyreyleyin Mehmetçik'i.

Kemal Kılıçdaroğlu "Suriye bataklığında ne işimiz var" demişti.

Aslında; "ABD'nin Suriye'de kurmak istediği PKK devletini Barış Pınarı ile sekteye uğratmayın!" demek istemişti.

Harekat mayın eşeklerini ağlattı!

CHP'lileri de yasa soktu!

Şimdi; PKK severler:

"PKK'ma dokunma!" diyor...

"Peki ne yapalım" derseniz;

"ABD ne derse onu yap!" diyorlar.

Deniz Gezmiş İstanbul'a gelen 6. Filo'daki askerlere karşı 'Go Home Yanki' afişi taşıdı.

Bugünün solcuları ise Erdoğan'a karşı Amerikan köpekliği yapıyor.

Amerikalılar gelecek diye geneleve badana boya yaptıran zihniyet, ABD'lilere diz çöktüren adamı nasıl eleştirir?