ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD ne demişti?

-Suriye'ye giremezsiniz.

-Suriye'ye girerseniz bedel ödersiniz.

-Suriye'ye girmenizi onaylamayız.

Peki ne oldi?!

Girdik mi?

Girdik!

Pentagon ne yaptı?

ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekti!

Ama İsrail'i kızdırdı!

İçimizdeki hainler ise kudurdu!

Ekrem İmamoğlu da bir türlü;

'PKK'yı destekliyorum' diyemedi.

'Kafam rahat değil' dedi!

'Nedenini bilmediğimiz savaş' dedi!

Ama PKK'yı desteklemiyorum diyemedi!

Bazı PKK'cılar 'Savaşa hayır' diyor, 'Askeri macera' diyor!

'Hangi gerekçeyle savaş' diyor!

'Devlet Kürtlere savaş açtı' diyor!

Diyor da diyor!

İmamoğlu da ağzındaki baklayı sonunda çıkardı ve "Umuyorum bölgedeki kaos bir an önce biter" dedi.

Ama bölgede kaos yok ki Bay Müdafa!

Temizlik var temizlik!

Bunu kafana sok artık!

Hem sen nasıl bir Trabzonlusun be!

Almanya'da bir toplantıya katılan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a dinleyiciler arasındaki bir PKK'lı saydırıp durdu:

"Rojava'da Kürt katliamı yapılıyor. Selahattin Demirtaş'ı içeri atansınız. CHP engel olsun alçaklara!"

Bu it Mehmetçik'e resmen 'alçak' dedi ama Öztrak korkudan sesini çıkaramadı!

Bıldır yedikleri hurmalar CHP'yi şimdiden tırmalamaya başladı!

***

Mehmetçik harekata başlayınca siyasetin bitmesi lazımdı!

Çünkü Fırat'ın Doğusu'na yapılan savaş değil, bir terör operasyonudur.

"Ölen asker" değil, şehidimizdir!

Yani bu bir işgal değil; milli güvenlik harekatıdır, herkes diline dikkat etsin!

Çünkü gün birlik ve beraberlik günüdür!

Türkiye; Barış Pınarı Harekatı'nı başlatınca küresel sistemin lortları ile bazı Arap ülkelerinin kukla yöneticileri çıldırdı.

İçimizdeki emperyalist uşaklar da delirdi.

Türkiye'ye gösterilen bu tepkinin sebebi bölgede kurulmak istenen ikinci İsrail projesini Reis'in iptal etmesiydi!

Batılı ateistin dinle bir problemi yok.

Onlar sadece inanmaz!

Bizdeki ateistler ise İslam düşmanıdır!

Meseleyi anlayın yani!

Batılı savaş karşıtları her savaşa karşıdır.

Bizdekiler ise PKK kaybetmeye başlayınca savaş karşıtı kesilirler!

Batılı sanatçı, sanatıyla gündeme gelir.

Bizdekiler ise eline kaz alıp Kaz Dağları'nda poz vererek gündem olur!

***

Tel-Abyad harekatına katılan bir aslanımız dinlenme arasında attı mesajını:

"Durumumuz iyi, moralimiz yüksek" dedi.

Sonra aşağıdaki satırları yazdı...

Okurken gözyaşlarımızı tutamadık:

"Köye yakın mevzilerde çatışma bitmişti.

Teröristler arkalarında silah, mühimmat ne varsa bırakıp kaçtı.

Köydeki ahalinin yiyecek ve içeceklerini de aldılar.

Köye girdiğimizde çocuk ve kadınların bulunduğu bir evin kapısını açtık.

'Türkler geldi' çığlıkları karşıladı bizi...

Hepsine kumanyamızdan dağıttık...

Örgüt halkı aç bırakmıştı.

Çocuklar verdiğimiz kumanyaları hızlıca yedi.

Gözüm kenarda oturan yay kaşlı, çekik gözleri altında yüzü yaşından daha olgun gösteren bir çocuğa takıldı...

Bir şey yemiyordu...

Dikkatimi çekti.

Karnı tok mu diye geçirdim içimden...

Yanına gidip adını sordum...

"Haydar Ali" dedi.....

'Sevmez misin verdiklerimizi' dedim, 'Severim' dedi...

'Neden yemiyorsun?' dedim...

'Siz Resulullah'ın ordususunuz...

Kumanyanızı yersem vebalini ödeyemem" dedi...

Ellerim titreyerek alnından öptüm.

'Ye çocuk ye' dedim, Ye büyü ki sen de bu orduya nefer ol.'

'Helal edin' dedi...

Bütün tim "Helal olsun" diye haykırdı.

Mehmet Suriye'de yine destan yazıyor!