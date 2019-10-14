ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kim ne derse desin 'Barış Pınarı Harekatı' PKK'yı değil İsrail'i vurdu.

Büyük İsrail Projesi çöktü çünkü!

ABD'nin de fiyakasını bozdu.

YPG/PKK, İsrail için silahlandırılmıştı.

40 bin TIR silah ile verilen eğitimler Mehmetçik'i durduramadı, boşa gitti!

ABD ve İsrail'in morali çok bozuk!

PKK'nın ortağı CHP de aynı durumda.

SİHA'larımız her gün 50 PKK'lıyı avlıyor...

Akdeniz'deki Avrupa Donanması bile tehlikede!

Jerusalem Post gazetesi İsrail'in en büyük korkusunun Erdoğan olduğunu yazdı!

Reis'in Müslümanları uykudan uyandırdığını yeni farketti katil sürüsü.

İsrail gavuru, İslam NATO'su kurulmasından bile endişe etmeye başladı!

Sadece bu değil!

Pakistan sayesinde Türkiye'nin nükleer silaha kavuşmasından korkuyorlar.

İsrail, Türklerin Suriye üzerinden hızlıca Kudüs'e girebileceğini,

Doğu Akdeniz'de çıkaracağımız petrol ve gaz ile de ekonomik ve siyasi güç elde edeceğimizi anladı.

Kıbrıs üzerinden de Gazze'ye çıkacağımızı söylemeye başladılar!

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"Suriye savaşı aynı zamanda İsrail'in hayatta kalma savaşıdır."

Böyle yazdı Jerusalem Post.

Barış Pınarı'na bir de böyle bakın!

Terör koridoru neydi ancak anlarsınız!

Şundan korkuyorlar;

"Amerika Suriye'yi kaybederse Orta Doğu'da cihad başlar!

Türkler ve Ruslar mücahitlere silah verir! Amerika, Irak'ı ve Mısır'ı kaybeder, her yer Türk'lerin kontrolüne girer."

Yani Osmanlı gibi olur, fena mı?

Sayemizde Orta Doğu'ya huzur gelir!

İsrail, bizi ancak hava savaşıyla durdurabileceğini ama bunda da geç kaldıklarını söylüyor.

'Barış Pınarı' uykularını kaçırdı!

Daha çok uykusuz kalacaklar!

Hele şu operasyon bir bitsin!

Erdoğan'ın Kıbrıs'a deniz üssü kurduğunu buraya anti gemi füzeleri yerleştirdiğini de düşünüyor katil sürüsü.

Akdeniz sahilleri ile Kıbrıs'ı S-400 bataryaları ile donattığımızı, Birleşik Donanmanın işini böyle bitireceğimizi ifade ediyorlar!

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Şu 'İslam NATO'su meselesi önemli!

Keşke olsa; olabilse!

Keşke Müslümanlar birleşebilse!

Zaman bize çalışıyor!

Yahudiler, "Türkleri yenersek İslam'ı da yeneriz. Türkleri yenemezsek İslam'ı kimse durduramaz" diye haykırıyor!

Yahudilerin namaz kılmasından, İsrail'in Filistinlilere itaat etmesinden Tel Aviv ve Kudüs'te, ezan sesi duyulmasından ödleri patlıyor.

Bir 'Barış Pınarı' ne yaptı gördünüz mü?

Reis büyük bir iş başardı.

20 yıl önce ABD hapşırınca Türkiye nezle olurdu. Bugün ABD'nin tehditlerine rağmen dik duran bir Türkiye var!

Erdoğan, dünyaya meydan okudu!

Trump'ı twit maymunu yaptı!

Adamın saati saatine uymadı!

Yüzlerce terörist gebertildi.

ABD, 15 Temmuz'dan sonra yine kaybetti!

HDP'li vekiller ile parti yöneticileri hakkında soruşturma açıldı...

Terör propagandası yapanlar yataktan alındı.

Mehmetçik'in PKK'yı vurması DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ise çıldırttı.

Avrupa'nın, İsrail'in ve Rumların Mehmetçik'in başarısına kızmasını anlarım.

Ama terörle mücadelemize kimliğinde TC yazanların karşı çıkmasını hiç anlamam.

Bunlar hangi millettendir acaba?

CHP ve işbirlikçileri de 'Terör tırmansın, dış baskılar artsın, Türkiye yalnız kalsın, ekonomi batsın, istikrar kalmasın, Suriye'den çok şehit gelsin, huzur kaçsın da kendilerine iktidar yolu açılsın' diye dua ediyor.

FETÖ eliyle MİT tırları üzerinden, Kılıçdaroğlu eliyle de "Türkiye IŞİD'e yardım ediyor" tantanasıyla Türkiye'yi Suriye'den hep uzak tuttular.

Türkiye, Özgür Suriye Ordusu'na gereken silah yardımını zamanında yapabilseydi bugün bu harekatı yapmak zorunda kalmayabilirdik!