ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Evladından içtiği suyun parasını isteyen ABD ve Batı PKK'ya bu kadar silahı babasının hayrına vermedi!

Türkiye'ye yönelik planları vardı.

Amerika bu silahları Türkiye'yi bölmek ve büyük İsrail'e yol vermek için verdi!

Enerji yollarını tutmak, Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmak ve bir terör koridoru da açmaktı niyeti...

Böylece 15 Temmuz'da yarım kalan kanlı işgal planını tamamlayacaktı.

Ama karşılarında Reis'i buldular.

Erdoğan'ın yerine CHP'li Ekrem İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu olsaydı ABD çoktan işi kıvırmıştı...

Kılıçdaroğlu 'Türkiye ÖSO'ya niye yardım ediyor' diye soruyor...

Ama ABD'ye '40 bin TIR dolusu silah ve cephaneyi YPG'ye niye gönderdin' diyemiyor!

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı kimi desteklediğini belli etti.

Amerika'nın kara gücü PKK ne zaman dara düşse; CHP içindeki ABD'nin etki ajanları anında 'Savaşa Hayır' maskesiyle örgütün imdadına koşar!

Bu hainlik değilse nedir?

***

Reis düşmanı PKK sevici Hasan Cemal 'savaşa karşıyım' diyor.

Ardından 'Barış namlunun ucundan değil diyalogtan, konuşmaktan, müzakereden geçer' diye ekliyor.

Ama aynı Hasan; PKK karakol basarken, yollara EYP döşeyip patlatırken, sivilleri katlederken, orman ve fabrika yakarken üç maymuna dönüyor!

Bu zihniyet, devlet teröre karşı harekete geçince 'savaşa hayır' diyerek terörü destekler!

Savcı Kiraz'ı şehit eden cani için; 'Buna mecbur kaldı' diyecek kadar alçaktırlar.

Devlet PKK'lı canilere karşı harekete geçince cinayet, vahşet başlıklarını atmaktan geri durmazlar.

TC tabeladan silinince ayağa kalkar, Reis TC'yi haritadan silmek isteyenlerle savaşınca ortadan toz olurlar!

Bu coğrafyada eğer, Türkler, Kürtler ve Araplar diye bölünürsek, bizi dilim dilim doğrar kurda kuşa yem ederler.

Ama bir olursak iri oluruz, avcı oluruz!

Ne dedi Reis?

"Öleceksek adam gibi ölelim!" Durum budur yani!

***

ABD Başkanı Trump tehdit ediyor onun Türkiye temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu da;

"Önümüzdeki hafta size Saray'ın Türkiye'yi nasıl arpalık haline getirdiğini açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda, bir eli balda" diyerek fitne çıkarmak istiyor!

Bu herif daha önce de;

"Saray'daki bir bardağın fiyatı 1,500 lira içeride altın klozetli tuvaleti var" demişti.

Ama hepsi yalan çıkmıştı.

Şimdi de 'Suriye'deki teröristlere Türkiye üzerinden silah gönderenler kimlerdi' diye soruyor.

40 bin TIR dolusu silahı PKK'ya gönderenlere ise kör bakıyor!

Kılıçdaroğlu bi de 'Suriye'ye niye girdik bilmiyorum' demiş.

CHP'nin başına niye geldiğini öğrenirse bunu da anlayacak!

Biz yine de anlatalım:

Hem de aptala anlatır gibi...

ABD, Irak'ın kuzeyinde federe Kürt devleti kuracak, sonra buna Suriye'deki Rojava bölgesini de ekleyip bu kukla devleti Akdeniz'e kadar ulaştırıp bizi güneyden kuşatacak ve ülkemizi bölmeye çalışacaklardı.

Binlerce TIR dolusu silahı da bunun için PKK'ya verdiler.

Reis de 'Barış Pınarı' harekatıyla bu ihaneti önledi!

Fena mı yaptı?

Mehmetçik Suriye'ye girdi.

Allah'ın izniyle bunu da başaracak!

Tehlikeyi sınırların dışında önlemeyenler, sonunda kendi topraklarında savaşmak zorunda kalır.

En az savaş kadar önemli bir husus da savaşın yapıldığı yerdir.

Çünkü savaşılan yer harap olur!

Her şeye maydanoz olan İmamoğlu, Suriye'ye giren şanlı şanlı ordumuza destek için tek kelime etmedi.

Kankisi PKK'dan çekindi...