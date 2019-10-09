ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD'de üst kademeden sokaktaki insana kadar herkes 'Barış Pınarı' operasyonunu konuşuyor!

ABD'li gazeteciler çıldırmış durumda!

Manyaklar hala devletlerini yenilmez ve tartışılmaz kudrette görüyor.

Reis Suriye'ye girdi, girecek!

Kılıçdaroğlu kafayı ittifakla bozdu.

Sınır ötesi tezkereye içi yana yana kerhen 'evet' diyecekmiş!

Millet korkusu olmasa 'hayır' derdi.

Orman yakan PKK'yı kınayamadılar!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı' operasyonuna destek vermesini beklemiyoruz!

Çünkü onun Türkiye gibi bir derdi yok!

CHP yönetimi hayati önem taşıyan bu meselede bile PKK'nın yanında yer aldı.

Kandil'den ayrılamıyorlar!

Yılmaz Özdil bile, operasyona destek verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Başka Türkiye yok...

Dik dur, eğilme, yanındayız, dirayetli ol" dedi.

Kemal'in zihniyetindekiler de Trump çekiliyoruz deyince ağladı!

'Ambargo uygularız' deyince sevindi!

Her şeye konuşan İmamoğlu kaç gündür konuşmuyor.

***

Mehmetçiğin Suriye'ye gireceği kesinleşince, PKK'lı Hasip Kaplan da, yandaşlarını canlı kalkan olmaya çağırdı!

Kendi gitmiyor, başkalarını çağırıyor!

Bunlar hep böyledir işte!

Ölüm için bile dublör kullanırlar!

"Kendin gitsene Hasip!" Şu saatten sonra 'savaşa hayır' gibi ahmakça bir cümle kuranlar vatan hainidir.

Devletimizle gurur duymalıyız!

Dünya'da ABD'ye askeri olarak geri adım attırabilen tek devlet olduk!

Erdoğan nefretiyle beslenenler nasıl bir devletin vatandaşı olduklarını görsün şimdi!

***

Trump'ın gözü cephede yemedi.

'Daha önce de yaptım' diyerek Türk ekonomisini yok etmekle tehdit etti.

ABD ambargo, döviz ve gümrük vergisi gibi silahlarını devreye soktu.

Sağlam durmalıyız.

Lüks harcamalardan ve israftan uzak...

Bizi tehdit edebilirler...

Baskı uygulayabilir!

Dolarla da oynayabilirler.

Hakkımızı ezdiremeyiz ki!

Aksine ezerek hakkımızı almalıyız!

Onlardan korkup, tehditleri, baskıları, dayatmaları sineye çekemeyiz!

Çekersek biteriz!

Abdullah Ağar'ın dediği gibi;

Allah verdiği sözden,

Peygamber kuşandığı zırhtan,

Lider verdiği emirden,

Komutan kuşandığı kılıçtan,

Millet girdiği yoldan,

Ordu çıktığı seferden dönmez!

ABD Fırat Kalkanına da karşı çıktı, girdik!

Zeytin Dalı sırasında karşımıza dikildiler, tanımadık!

Ekonomi ile tehdit ettiler, birlikte aştık!

S-400'leri alamazsınız dediler, aldık!

Şimdi ABD'li senatörler Barış Pınarı öncesi tehditler savuruyor.

Buna da gülüyoruz!

***

Güvenli bölge çalışmaları ve Suriye sınırındaki hareketlilik CHP ve HDP'yi rahatsız etti.

Can Dündar, nam-ı diğer Can'cık, CHP ile kol kola giren HDP ve sözde bazı akademisyenler harekata karşı ayaklandı.

Malum sanatçı taifesi de...

Neymiş; savaşa hayırmış!

Ulan terör örgütü insanları bombalarla dilim dilim parçalıyor; 'savaşa hayır' lafı teröristi durdurur mu?

Yeşim Salkım da twitter hesabından "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim" diyor.

Kim yıkıyor, Yeşim Hanım?

Kim?

PKK!

Duydun mu?

PKK!

Örgüte saydır örgüte, devlete değil!

Kaçak Can'cık da muhalefete gaz veriyor;

"milli mesele diyerek bu oyuna düşerseniz, kendi ayağınıza ateş edersiniz!" diyor.

Amerika çekildi...

PYD'nin yanında bir tek CHP kaldı.

İsrailliler bile PKK/YPG için dua etmeye başladı.

Anlayın artık taşeron Kürt Devleti projesinin suya düştüğünü...