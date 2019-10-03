ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP darbecidir, intikamcıdır ve PKK severdir!

Fırsat bulsa Reis'i astırır!

Reis'le yol yürüyenleri bile gözünü kırpmadan darağacına gönderir.

İki bakan, bir başbakan astırmışlardır.

Hem çifte standartçıdırlar!

Keser gibi kendilerine yontarlar!

Dün ne idiyseler bugünde odurlar!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmıştır!

Ancak Atatürk'ü kirli işlerinde paravan olarak kullanmaktadırlar!

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını PKK'nın askerine döndürmüşlerdir!

Acayip yalan konuşurlar.

Yalanda Hitler'in bakanını sollamışlardır.

Erdoğan düşmanlığı üzerinden ittifaklar kurdular.

Çok savruldular çok!

Kısacası CHP'nin şakuli iyice kaydı!

***

İstanbullu hiç ağlamasın!

Devletin valisine it, gazetecilere zavallı, vatandaşa "Kafan basmıyor", "Bana tatil yapmak yakışıyor", "Ben sıradan bir başkan diilim", diyen depremin bile sarsamadığı bir egoyu başkan seçtiler.

Bence sürekli yalan söyleyen bu çapsız herifle 4.5 yıl nasıl geçer onu düşünsünler!

Ne deprem, ne fırtına, ne sel...

Son 20 yıldır İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir Ekrem İmamoğlu!

***

PKK orman yakar!

CHP'nin sesi çıkmaz!

Orman yakan PKK'yı kınamak isterler!

CHP reddeder!

Çünkü PKK'yı darıltmak istemezler!

Kimse de gıkını çıkaramaz!

Kılıçdaroğlu, Saadet'i de, Akşener'i de PKK terör örgütüne payanda etti.

Milliyetçi İP'in sesini kesti!

Kepez'de bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine CHP; "Şehit sıfatı psikolojiyi bozar" diyerek karşı çıktı.

Türkiye analara moral için Diyarbakır'a aktı, ama evlat nöbetine CHP gitmedi!

PKK'yı darıltmaktan korktular!

Seçimlerde PKK'nın etinden, sütünden yararlanmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine hiçbir solcu kadın derneği de anaların acısına ortak olmadı!

Bu kadar zalimdirler işte!

***

Osman Öcalan, TRT'ye çıkıp PKK'nın hainliklerini anlatınca yer yerinden oynadı..

CHP'li Gürsel Tekin ise PKK'nın kanalı ANF'ye çıktı, kimsenin sesi çıkmadı.

"Allah hırsızların belasını versin" diyen Tekin, CHP'ye çaycı olarak girdi.

O çaycının şimdi 268 dairesi, 7 tripleks villası, 8 petrol istasyonu var.

Böyle biri elbette Diyarbakır HDP il binası önündeki annelerin "evlatlarımızı HDP kaçırdı" sözlerine kulak tıkar!

CHP, Suriye konulu konferansta PYD yandaşı Amy Austin Holmes'in propaganda yapmasına izin verdi.

Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu kayyum kararını eleştirirken 'kim terörist' diye sormuştu.

Cevap gecikmeden Diyarbakır'dan geldi.

HDP'li Ahmet Türk'ün yeğeninin evinden bir orduyu donatacak cephane çıktı.

"İşte terörist" desek yine aldırmazlar!

***

Beylikdüzü'ne, Türk katili Makarios'un heykelini diken İmamoğlu "AFAD toplantısına çağrılmadım" diyerek gitmedi.

Yılmaz Güney'in mezarına gitti ama!

Ekrem efendi yandaş gazetecilerine "zavallılar" diye hakaret etmişti.

Onlardan tepki gösteren olmadı!

Aynı sözleri bir AK Partili etseydi "basın özgürlüğü" diye ortalığı yıkarlardı.

KK yalan üzerinden siyaseti seviyor!

FETÖ'cü dedenin torunu Tarkan da, olmayan hizmetlerin goygoyculuğunu yapar, yara almaz.

Reis'in davetine giden sanatçılar ise en ağır hakaretlerle linç edilirler.

Zihniyet budur!

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar her hafta şehri devasa afişlerle donatır...

Kimse adama hesap sormaz!

İstanbul Belediye Başkanı da Cumhuriyet Gazetesini paraya boğar.

Kimsenin sesi çıkmaz!

Bu kafa Tarkan'a 9 milyon lira verdi, bunu sorun eden oldu mu?!

CHP'nin kısaca tarifi budur