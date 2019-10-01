ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Suriye konferansı düzenleyen şaklabanlar ne kadar terörist sevici ve katil varsa hepsini İstanbul'a topladı.

Devlete alternatif olmak istediler!

Tıpkı FETÖ gibi...

CHP'den Faik Öztrak ve İyi Parti'den Durmuş Yılmaz da IMF temsilcileri ile gizli gizli görüştü.

Hangi sıfatla ve neyi görüştüler?

Olası bir darbe sonrası iktidar olduklarında IMF ile nasıl çalışacaklarını mı?

Suriye konferansı PKK ve katil Esed yararına düzenlendi.

Bay Kemal paralel devlet hamlesi yaptı.

Bu yaptığı meydan okumadır!

Hiçbir kimse devlet içinde ayrı bir devlet gibi hareket edemez!

CHP'nin bu işi FETÖ benzeri bir faaliyettir!

Ve en az onun kadar da tehlikelidir!

Tekrar edeyim;

CHP'nin yaptığı paralel devlet işidir ve FETÖ taktiğidir!

CHP Suriye Konferansını Türkiye'nin Suriye ile ilgili planlarını bozmak için yaptı.

Berlin'de PKK ve FETÖ ile ittifak kuran, İstanbul'da ise IMF ile gizli toplantılar yapan CHP yine Türkiye karşıtı bir işe imza attı.

Ana muhalefet 'Suriye' konulu konferansla ABD ve PKK'nın sözcülüğüne soyundu.

Türkiye'nin 'güvenli bölge' tezine de karşı çıktı.

***

Organize ve senkronize bir iş bu!

Gezi ayaklanmasından önce çekilen "yoklama" faaliyetleri gibi bir iş.

"Kaos" için çalışıyorlar.

Muhalefetin her işi kaosa gidiyor.

Yaptıklarının başka izahı yok.

Fitili sol kafalı iki gazeteci ateşledi.

Milleti İmamoğlu'nun Afet Müdahale Toplantısı'na davet edilmediği yalanıyla kandırmaya kalktılar!

Bu manyaklık gazete manşetlerine de yansıdı.

Sözcü; "O toplantıya çağrılmadım" manşetiyle çıktı dün.

Cancık meczubu ise "Ekrem Bey bu kadar ince görme anlamazlar" diyerek aklınca alay etti.

Oda TV ve malum kanallar İmamoğlu'nun 'davet' almadığını iddia etti.

Hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı ve valinin açıklamalarına rağmen!

FOX'un portakalı ise fotoğrafta Ekrem efendinin olmayışına üzüldü.

Bunlar cahil mi, yoksa aptal mı?!

Hem bu İmamoğlu'nun ilk vukuatı değil!

İstanbul'u sel aldığında Bodrum'daydı.

Onu bekleyen Mossad ve CIA ajanları ile birlikte teknede görüşüyordu.

Yoksa yine onlarla birlikte miydi?

Kim bilir?

İstanbul deprem riski ile karşı karşıya.

Ekrem efendi ise rant peşinde!.

Sen nasıl başkansın?!

Ne daveti bekliyorsun?

Hayati öneme sahip konu görüşülecek...

5.8 büyüklüğündeki deprem 20 binada ağır hasara sebep olmuş, 58 binada hasar var!

14 okulda eğitime ara verildi.

Bunlar 5.8'le olanlar!

7 üstündeki bir depremde neler olur, Allah bilir!

***

Bu kentin belediye başkanısın!Sana duyurulmadan yapılacak bir toplantıda bile kapıyı tekmeleyip içeri girme hakkın varken sen davet bekliyorsun.Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP maalesef intikam partisine döndü...Milletten intikam alıyor!Gariban işçileri sokağa döktü.Depremden rant devşirmeye kalktı.Hem adam yalancı!dedi.İşçilere düşmanlık edip işten çıkardı!dediği şeylere büyük zamlar yaptı!dedi, depremle ilgilitoplantıya bile katılmadı!Bence hükümet İBB ile işlerini yazılı belgelerle yapmalı ki adam inkar edemesin!