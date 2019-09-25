ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

2023 öncesi son hesaplaşma...

Batılı emperyalistler, Türkiye'yi kolay yutulur bir lokma olarak görürken, Erdoğan boğazlarına takıldı.

Ne yutabiliyor ne de çıkarabiliyorlar!

Nefessiz kalacakları günler yakındır!

Dışarıdan çevreleme, içeriden de kuşatma var tabii!

Ali Babacan parti kurunca iç cephe tamam olacak!

Sonra çok uluslu müdahale gelecek!

PKK/FETO yöntemlerini kullanacaklar!

Buna hazırlık olsun diye kritik kurumlarda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na malzeme oluşturmak isteyenler var!

FETÖ'nün kamikazeleri harekete geçti.

Güvenlik bürokrasisinde açıklar oluşturarak, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na konuşacakları iş verecekler.

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15 Temmuz sonrası kritik işlerin yürütülmesi için kurulan konsorsiyum İstanbul Havalimanı'nın sinyalizasyon işlerini yürütme işini devraldı.Söz konusu işler önemli bir kurum tarafından yürütülecek, yabancı şirketleri içeri sokmayacaklardı.Haliyle para da yurt içinde kalacaktı.Ama işler değişti!Kritik işleri yabancılara verip milli konsorsiyumu işlevsiz hale getirmek, iktidarı da gayri milli göstermek istiyorlar.Hainler ve menfaat çeteleri tarihin hiçbir döneminde bu kadar örgütlenmedi.

Sol ittifak da PKK'ya iyi 'kalkan' oldu.

Uyuşturucu tüccarı, Amerikan köpeği PKK'yı bu sahiplenmenizin sebebi ne?

O katil PKK bir oy uğruna cesurların cesuru kahraman dava arkadaşınız mı oldu şimdi?

CHP, kanlı PKK'yla işbirliği içindedir.

Bu işbirliği hepsini havasızlıktan boğacak, cevap veremeyecek, başlarını öne eğecek, şeytani huzursuzluktan hiç kurtulamayacaklar.

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Ekrem efendi bir tv kanalına çıktı.

Yandaşlar vurdu, o tulum çıkardı!

Adamın yüzünden riya akıyor!

Al gülüm ver gülüm programını daha fazla izleyemedim.

Sunucusu da soru soranı da adamı parlatma peşindeydi çünkü.

Bi tane doğru soru yok!

Bi tane doğru cevap da...

Herife sormadılar, Diyarbakır'ın HDP'li belediye başkanına moral vermeye gittin!

Neden evladı dağa kaçırılan annelerin yanına gitmedin diye?

Bir SMS ile garibanları sokağa dökerken vicdanın hiç mi sızlamadı da demediler?

Demezler, diyemezler!

Çünkü beklentileri var!

Çünkü böyle kurgulandılar!

Herif utanmadan program boyunca 'sandalye' güzellemesi yaptı be!

İnce ince mesaj verdi.

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Ey Ekrem İmamoğlu bu ülke senin eline geçerse batar, batar!Beylikdüzü'nde yaptıkların ortada.'ndakiler de...Yeşil alan düşmanıdiyor.Katiyen inanmam!Yalan konuşuyor çünkü!derken bile doğruyu söylemiyor.İstanbul'da israfı önleyeceğini söyleyen İmamoğlu'nun kan donduran israf ve yolsuzluklarını yüzüne haykırdılar.Adamın sesi çıkmadı!Kimle dans ediyorsunfarkında mısın?Bırak tırıvırıyı da kapalı kapılar ardında IMF ile ne konuştu sizinkiler onu söyle...Şimdi de sahneye seni sürdüler!Türkiye'nin ekonomik olarak İMF'den, siyasi ve askeri olarak da Amerika'dan bağımsız olmasını CHP hazmedemiyor.Sen de hazmedemiyorsun!