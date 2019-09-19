ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

FETÖ taktiğiyle beyin yıkıyorlar!

Zaten birlikteler!

Gülen, talimat veriyor Sözcü, Cumhuriyet, OdaTV ve benzerleri de milletin kafasını bulandırıyorlar!

Onlara göre AK Parti ve Erdoğan bitti!

Portakalın TV'si ile malum yayın organları AK Parti'den 'istifa' haberleriyle dolu.

Yalancı çetesi milleti kandırıyor!

Erdoğan düşerse Türkiye düşer!

Bunu bilen millet Erdoğan'ı yedirmez!

Kimdir bu istifa edenler?

Yüzde doksan dokuzu FETÖ'cü!

Zaten partiden dışlanmışlar!

Olmayan birinin istifası mı olur?

Örnek Davutoğlucular, Hollywood oyuncusu Lindsay Lohan'ı "Sevilay Orhan" yaptı.

Böyle biri partide yok ki!

Olmayan biri nasıl istifa eder?

İstifacı isimler AK Parti'de değil, CHP'de.

Hepsi Canan Kaftancıoğlu'nun söz ettiği 200 bin kişi arasında!

Yeni istifa haberleri yalan!

***

Teknofesti izliyor, çıldırıyorlar!

Heykel dikecek kadar çağdaş(!) olamayan Reis, tank, uçak, SİHA, füze, denizaltı, savaş gemisi ve helikopter yapıyor...

Aslında iktidar da muhalefet de çalışıyor!

Ama iktidar, Teknofest fuarı ile göklere açılıyor, muhalefet ise heykel çalıştayı ile sanatını icra ediyor!

AK Parti'den istifa edenlerin millet nazarındaki özgül ağırlığı ise sıfırdır.

Bu böyle biline!

Denemek isteyen çağrı yapsın.

Bakalım meydana kaç kişi toplayacak.

Kaç okka çektiklerini o zaman anlarız!

Millet Reis'e oy veriyor.

Kerameti kendinde sananlar özgül ağırlıklarını dener boyunun ölçüsünü de alır.

***

ABD yanı başımızdaki PYD-PKK'ya binlerce TIR dolusu silah verdi.

Kimse uyumasın!

Aynı gemide olduğumuzu da unutmayın!

Gemi batarsa, geride ne Türk kalır ne Kürt ne Alevi ne de Sunni...

Çelişkilerle dolu bir toplum olduk!

18 yaşından küçük kızların evliliğine karşı çıkanlar, 12 - 13 yaşında Kandil'e kaldırılan ve azgınların haremine aldığı kız çocuklarını mesele bile etmiyor.

Nerede o CHP'li kadınlar?

Solcu kadın dernekleri bu tecavüzlere nasıl göz yumar?

Bu çaresizliğe nasıl sessiz kalırlar?

Hem hangi ana-baba evladının dağ başlarında babası yaşındaki adamların oyuncağı olmasını ister?

Söyleyin, hangi ana-baba kızının mürüvvetini görmek yerine cenazesini görmek ister?

Ey Kemal Kılıçdaroğlu, Ey Ekrem İmamoğlu...

Adamsanız buna bir şey deyin!

***

Ey ABD'nin Türkiye'deki finoları!

Bu ülkenin kozmik odası dahil girilmedik yer kalmadı.

Meclis dahil kurşunlandı!

İncirlik Üssü istisna ama.

Oranın kılına zarar gelmedi.

Düşündünüz mü neden?

Sivas olayları, Maraş olayları, Madımak olayları, Gazi olayları, Başbağlar, Faili meçhuller, işkenceler ve darbeler.

Gözaltında adam kaybetmelerle bir ara baştan sona yangın yeri gibiydi ülkemiz!

1951'den bu yana İncirlik'te bir çakıl taşı yerinden oynamadı...

Neden?

Yine bu ülkede camiler, cem evleri, çarşaflı- çarşafsız, sarıklı-sarıksız hemen herkes ve her şey hedef oldu.

Ama İncirlik hariç tutuldu.

Neden?

İçimizdeki Amerikancılar ülkemizi her başını kaldırdığında "ekonomiyle" korkuttu.

Bazıları 'dolar'sız kalmaktansa 'onursuzluğa' bile razı oldu.

CHP ise onları kışkırttı.

İncirlik'ten kalkan tanker uçaklar Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali yaptı.

İncirlik'e yine bir şey olmadı!

Neden?