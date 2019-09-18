ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'li belediyeler ne yapar?

Heykel yapar, heykel çalıştayı düzenler, solcu sanatçılara para akıtmak için uyduruk festivaller düzenler, asansörde 10. yıl marşını çalar ve LGBT'lilere destek verir.

Bi de kayyum atanan HDPKK'lı belediyelere moral ziyaretleri düzenler,

Finansal düzenleme için de işçi çıkarır!

CE HA PE'li belediyelerin hizmet anlayışı böyledir işte!

1300 liraya kiralanan araçlar için 'israf', 3400 liraya kiraladıklarını da 'tasarruf' diye millete yuttururlar!

Ayrıca belediye kasasından milyonlarca lira ödedikleri oğlunun ajansına yaptırılan afişlere Adana 1, İsraf 0 diye yazdırıp göz boyamak isterler!

Yani hizmetin hasını CHP yapar!

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü de Ekrem İmamoğlu'nun şerefine 'kırık sandalye' geyiklerinin havada uçuştuğu bir yemek verdi.

Yemeğe, eski Yunan Başbakanı Yorgo Papandreu, CHP'li Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, HDPKK'lı Ahmet Türk ve Celal Doğan ile CHP'li Hikmet Çetin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Buluşma Kandilli'de gerçekleşti...

Ama bana Kandil gibi geldi...

Yemeğe katılanlar, Adnan Menderes'i asan kadronun güncel versiyonu idi.

Belli ki Reis'le ilgili planları var!

Safları sıklaştırmak lazım!

***

ABD ve Avrupa'nın da hesabı şu:

Önce Erdoğan'ı sonra Türkiye'yi yiyelim!

Reis'i yemeye PKK ve FETÖ yetmedi!

Şimdi daha büyük bir cephe kuruyorlar!

Erdoğan'ı devirme vazifesini önce PKK ile FETÖ'ye verdiler.

Onlar başaramayınca yanlarına CHP'yi, daha sonra da İP ve Saadet'i eklediler!

Şimdi de AK Parti'den adam devşirmeye çalışıyorlar.

Biliyorlar ki;

Erdoğan düşerse, Türkiye düşer!

Yemen'den kalkan dronlar, 1000 km uzaklıktaki Arabistan'ı vurdu.

"Para karşılığında" Suudileri koruyan ve savaş teknolojisini bölgeye yığan ABD, bin km uzaktan gelen dronları görmedi öyle mi?

Biz de yedik yani!

Anlayacağınız tarihi fırsatların şekillendiği kritik bir süreçten geçiyoruz!

Bu süreç, Erdoğan'ı, içimizdeki hainlere rağmen "Ortadoğu'daki emperyalist planları çöpe atan lider" olarak tarihe geçirecektir.

Aynı tarih; siyasette, medyada ve bürokraside aktif olup da Reis'in anti emperyalist duruşunu desteklemeyenleri 'ihanetin işbirlikçileri' olarak yazacaktır!

Eğer Türkiye, Afrin ve Cerablus'taki gibi Fırat'ın doğusundaki örgütü tasfiye etmezse, ABD PYD'yi Türkiye'nin içine taşıyacaktır...

Stratejik hedefi de budur!..

***

Türkiye Fırat'ın batısına doğru bir 'hat' çizmek için Özel Kuvvetleri aylardır PKK elebaşlarının peşinde koşturuyor.

DAEŞ ve PKK Telafer'de zibil gibi.

MOSSAD'ın burada gizli karakolları var.

Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz!

Özel Kuvvetler 'intikal' ve sevkiyat yolları gibi tuzaklamalara karşı tespitler yapıyor.

MOSSAD'ı PKK ile birlikte bastık!..

Devlet Bahçeli, "Gireriz, teröristleri de, destekleyenleri de enseleriz" demişti.

Aynen öyle oldu.

Hatta Telafer'de MOSSAD ile kimliği belirsiz kişiler (!) arasında bir çatışma çıktı.

6 MOSSAD iti ile 18 PKK'lı teröristin gebertildiğine dair haberler var.

Mehmetçik ise içte "Kıran", dışarıda da "Pençe" operasyonunu gerçekleştiriyor.

Diyarbakırlı analar direnişte!

Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl, Ağrı, Elazığ halkı yürüyor.

CHP, Saadet ve İP'ten ise tık yok!

PKK için çocuk kaçıran "4 belediye başkanı" tutuklandı.

Elini çabuk tut CHP...

Avukat lazım bu çocuk hırsızlarına, avukat!..