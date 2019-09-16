ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Anaların HDP il başkanlığı önündeki 'evlat nöbeti' PKK ve CHP'yi korkuttu!

Kulp saldırısını bunun için yaptılar!

HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

Çünkü adres orasıydı!

PKK'nın insan kaynakları departmanı gibi çalışıyor HDP teşkilatları!

Ekrem İmamoğlu hâlâ 'HDP'li belediyelere niye kayyum atandı' deyip dursun!

HDP teşkilatlarıyla PKK'ya askerlik şubesi gibi eleman topladığı, belediye araçlarıyla da yollara bomba döşediği kesinleşti.

Ortağı CHP'nin bal gibi bunu bildiği de!

Evlat acısı nedir bilir misiniz?

Bilmek ister misiniz?

Evlat acısı yaşayan bir ananın yerine hiç koydunuz mu kendinizi?

Koyamadınız değil mi?

Koyamazsınız tabii...

Hatta 'dağlara taşlara!' der, lafını bile etmezsiniz.

Çünkü ana yüreği evlat için bir başka sızlar!

Bir ananın evlat acısı yüreğine değdi mi dünyayı yıkacak kuvvete erişir!

Diyarbekir analarına da böyle bakın!

Gözüpek, yüreği net anaların "evlat nöbeti" sayıları artarak devam ediyor!

Diyarbakır'da yaşanan organik bir devrimdir!

9 şiddetindeki bu deprem PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve ortağı CHP'yi de sarstı!

PKK destekçisi STK'lar, sanatçılar ve gazeteciler başını kuma gömdü!

Neden?!

Evlat acısıyla yanan ana haykırıyor;

"Oğlumu HDP kaçırdı, onu almaya geldim!" Susma Kılıçdaroğlu cevap ver o anaya!

***

Bir baba ne zaman ağlar?

Çaresiz kaldığında...

Yani yüreği, ciğeri paramparça olunca...

HDP önündeki ana ve babaların da ciğeri paramparçadır ki oraya gelmiştir!

HDP'lilerin çocukları yurtdışında ya tatil yapıyor ya da üniversitelerde okuyor...

Gariban Kürtlerin çocuklarını ise dağa yolluyorlar!

Ondan sonra da HDP'li Leyla Güven, "Gerillaya katılım da olacak, savaş da olacak, çatışma da!" diyor.

Açık açık tehdit ediyor alçak kadın!

HDP'ye oy verip onu Meclis'e sokan ey CHP seçmeni; verin bu kadının ağzının payını, daha ne duruyorsunuz?

Veremezsiniz değil mi?

Nuri'm bari sen susma; de bi şey!

Ey Kemal Kılıçdaroğlu, Reis'e kızdın, memleketin başına ne işler açtın gördün mü!

Ama Diyarbakır analarının ahı seni tutar!

PKK anaları korkutmak için bombaya sarıldı.

Kalleşler 7 sivili şehit etti...

Bu ihanet çetesi ABD'nin eseridir.

Onunla birlikte hareket eden partilerin de.

Bu partiler milli olamamıştır.

Sadece 'olmuş' gibi yapmışlardır.

Bunların tek amacı var!

''R.T.E. gitsin gerisine bakarız'' diyorlar!

***

Kürt anaların sabrı tükendi ama!

Evlat acısı korkuyu cesarete dönüştürdü!

CHP bu gerçeği göremedi.

PKK'nın yanından da ayrılamadı!

PKK gibi o da ABD'nin emrindedir çünkü!

Başkan Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesi'ni lehimize çevirdi...

ABD ve İngiltere'nin planlarını bozdu.

Masa yeniden kuruldu...

CHP ise ABD'nin yanına gitti.

Kumar oynuyor!

Aptallar, kazanacaklarını sanıyorlar!

Oysa masa hilebazlarla dolu...

Elleri mahkum kaybetmeye...

Kumarhaneler labirent gibidir, kumarbazı içeride tutmak ve onu kumara yönlendirmek için!

Kumarhanelerde içki de bedavadır.

Kumarbazı sarhoş edip, kötü kararlar alması için...

Aynı tuzağı CHP'ye kurdular.

Kurnaz ABD masaya, CHP, SP, İP, HDP, PKK ve DHKP-C'yi de davet etti.

Kağıtlar yeniden dağıtıldı...

Kazanacağını sananlar, "PKK ile anlaştık, silahlar sustu" diyecek...

CIA ve BND ise PKK'ya sözde 'Tamil Gerillaları' misali hakları tanıyacak!

Sonra vatanımızda etnik kökenli bir devletçik kurup, 'sorun çözüldü' diyecekler.

Gerçeği gördüklerinde ise iş işten geçmiş olacak...

Uyanın artık söz konusu olan vatandır!