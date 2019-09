ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Foyalarını ortaya dökünce kuduruyorlar!

Hep kaynağımızı sorgularlar!

Vermem mümkün değil tabii!

Ama görünen köy de kılavuz istemez ki!

Her şey açık seçik ortada çünkü...

Kirli bir zümre var!

Eli tetikte bekleyen köpek sürüsüdürler!

Önünü ardını görmeden gaza gelmeye müsait, beyni ülkeye ihanet için ayarlı kirli bir zümre!

Bunları GEZİ'de kulandılar, Darbede FETÖ kullandı.

PKK ise hâlâ kullanıyor.

Şimdi ise, İP, FETÖ, CHP, BND ve CİA'nın emrindeler!

Meydanı boş sanmasınlar!

Her türlü kullanıma müsait bu asalak sürüsüne bedelini ödetiriz!

Malum medyaya bakıyorsun milleti kandırmak için binbir çeşit yalan üretiyor.

Misal Oda TV...

O ne öyle öküzün altında buzağı aramak.

Bulamamışsa da koymak!

Delifişek Nihat Genç burada yazardı!

O bile çıldırdı ve karanlık odayı terk etti!

Onlara "PKK'lı sözde Kemalistler" diyor...

CHP'nin Cumhuriyet değerlerini unuttuğunu, PKK ile ittifak yaptığını da haykırıyor!

'Kemalist' geçinen Yılmaz Özdil, Uğur Dündar gibi isimlerin de büyük bir kayış yaşadığı için omurgalarında sakatlık olduğunu belirten Genç, "Bu yazarlarda böyle bir kaymışlık var. Dik durmak gerek.

Memleket tam da bu günlerde dik duracak insan arıyor" diyor.

***



Bunlar ikinci GEZI için şarkı yaptı!

'Susamam' isimli sözde parçanın kapağındaki çizime bakın!

Kod ve motif okuma uzmanları motiflerde kullanılan uzun namlulu otomatik bir silahtan söz etti.

Zaten silah apaçık ortada.

Ömürlerinin kısalığı ile bilenen kelebekler ve cinsiyeti belli olmayan bir de asker var...

Rapçilerin kullanmadığı şerifli bir font Tipolojisi de...

Ne demek istedikleri kapaktan belli...

Uzun namlulu silah masum mu?

Prodüksiyon, Senaryo, Oyuncu, Mekan, Algı, Kısacası her şey tamam!

Sıra 15 Temmuz ve GEZI'nin intikamında.

CHP ne kadar GEZI eylemcisi, ne kadar 15 Temmuz darbe destekçisi varsa hepsine belediyelerde iş verdi, veriyor.

CHP ve HDP kol kola yürüyor!

PKK da yanlarında!

Üst aklın güdümündeki İP ve SP'de!

Diyarbakır'da HDP önünde evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin iki gözü iki çeşme...

Sayı her geçen gün artıyor...

Türkiye'nin her yerinden evlatlarını haydut HDP'den kurtarmak isteyen aileler, akın akın Diyarbakır'a geliyor...

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında CHP kontenjanından Meclis üyesi olan HDP'li Leyla Karakaş görevden alınan belediye başkanları ile Canan Kaftancıoğlu'nu savundu, sonra acılı annelere saldırdı.

Güya çocuklar kendi isteğiyle dağa çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ise AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın Karabağlar yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin önergesini CHP reddetti...

Diyarbakır'da evlatlarını isteyen annelere hakaret eden, tehdit eden bu alçakları kulağından tutup Kandil'e göndermek lazım.

Ayrıca terör destekçileri de terörist muamelesi görmeli...

CHP, arkasındaki TÜSİAD lobisi, Kobani ve GEZI eylemcilerinin desteği ve yabancı istihbarat servisleriyle birlikte Venezuela müdahalesinin benzerini Türkiye'de hayata gerçirmek için çalışıyor.

Hepsinin derdi Başkan Erdoğan.

Yatıp kalkıp Reis'i 'Nasıl indiririz'in hesabını yapıyorlar.

İmamoğlu'nun PKK'lı başkanlara "16 milyon İstanbullunun selamını getirdim" cümlesi de boşa söylenmiş bir laf değil.

Bay Ekrem'in düğün ve tatil gezmeleri altında istihbarı görüşmeler ve anlaşmalar yatmaktadır nokta!..