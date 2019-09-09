ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye, Amerika ile savaşa, CHP de Gezi'ciler ve PKK'lılarla birlikte sokakları yakmaya hazırlanıyor!

Çok şımardılar!

Herşeyi yapabileceklerini sanıyorlar!

İkinci bir Gezi için düğmeye bastılar!

'Susamam' isimli PKK ve FETÖ'ye toz kondurmayan şarkı bunun için yapıldı!

40 üniversite rektörü Hong Kong benzeri bir eylem için Marsilya'da buluştu.

Hepsi kaos çıkarmak için örgütlendi!

Ekrem İmamoğlu başı çekiyor!

Talimatları ise ABD ve İsrail veriyor...

Reis düşmanları ABD savaşı ile birlikte Türkiye'yi yakmak için organize oldu!

Terörist sevici Canan Kaftancıoğlu'nu mahkum eden hakim Akın Gürlek'i bile tehdit ettiler.

Kudurmuş çakal gibi her şeye saldırıyorlar!

Kaos kararı Bodrum'da alındı.

İstanbul'u sel bastığı gün Bay Ekrem misafirleriyle yatta buluştu.

Türkiye'yi yakıp yıkacak strateji Ekrem'e orada tebliğ edildi.

Sonra Diyarbakır'a gitti.

Orada da PKK'ya sınırsız destek verdi.

***

CHP içindeki hainler Türkiye düşmanlarıyla kaos için anlaştı.

Ekrem İmamoğlu'na planı hayata geçirme görevi verildi.

İstanbul'da yaşanan sel baskını sonrası İmamoğlu apar topar Bodrum'a geri döndü.

Söylediği gibi ailesiyle tatile devam etmek için gitmedi Bodrum'a.

Bekleyen misafirleri vardı.

Kimdi bu misafirler?

Ve neler konuştular?

Kendisine ne görev verildi?

Yanlarında değildik!

Duyduklarımızı anlatalım!

Strateji gereği İmamoğlu, yerine 'kayyum' atatmaya çalışacak!

Bakan, kayyum-mayyum yok diyor.

Ama o atanacakmış gibi konuşuyor!

Adamın niyeti mağdur rolü oynayıp Gezi'ciler ve Kobani olaylarını gerçekleştiren PKK'lıları bir araya getirmek.

Onların liderliğini yapmak!

'Mağdur' numarasıyla da Türkiye'yi hızla bir çatışma ortamına sürüklemek!

Plan bu!

***

İmamoğlu, apar topar döndüğü Bodrum'da CİA ve MOSSAD bölge şefleriyle görüştüğü iddia ediliyor.

Görüşme bir teknede gerçekleşmiş.

'Tatil' ise bunu gizleyen bir maske!

Görüşmede İmamoğlun'dan Güneydoğu'yu yakıp yıkan PKK'lılar ile Gezi'cileri birleştirici bir profil çizmesi ve onların başına geçmesi istendi.

İki de bir atarlanması bundan!

Yarım kalan işgal planını tamamlamak isteyen ABD, işi Bay Ekrem'e verdi!

Plana göre çıkacak bir karışıklıkta ABD yandaş ülkelerle birlikte "demokrasi" bahanesiyle Venezuela'da yaptığını Türkiye'de de yapmak!.

Reis'i değil İmamoğlu'nu tanımak!

Ekrem bu görüşme sonrası, düğün bahanesiyle sevinçle Diyarbakır'a gitti.

PKK'lı başkanlara destek verdi.

Birlik ve beraberlik görüntüsüyle de Kobani'cilere göz kırptı.

***

Bu herifin bir anda Türk siyasetinin baş aktörü olmasının siyaset sosyolojisinde mantıklı bir izahını bulamadım!

İmamoğlu bir projedir.

Kazdağları'ndaki altın madenleriyle ilgili eylemlerde en çok o konuştu.

Hatta Kanada büyükelçisiyle görüşecek kadar hadsizleşti!

Yüzlerce işçiyi kapının önüne koyacak kadar da kindar biri çıktı!

Devletin bekasıyla ilgili bir konuda terör örgütü ve savunucularıyla aynı sesi verecek kadar da çapsızlaştı!

Anlaşılan İmamoğlu'na belediye başkanlığından öte bir görev verildi.

Ona, "Türkiye'nin sinir uçlarıyla oyna" dediler.

Başkan mısın, Bakan mısın be?!

Yoksa şaka mısın?

Sokakları yakma projesine Adana, Mersin, Antalya ve İzmir'de dahil edildi.

İmamoğlu millete 'israf' algısı vermek için hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizdi.

Tabii iddiası fos çıktı!

Adana'da da Zeydan Karalar 1-0'lı afişlerle şehri donatarak aynı algıyı vermek istedi.

Ama oğluna ödediği trilyonların hesabını bir türlü veremedi!