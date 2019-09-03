ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Tayyip düşmanı soruyor;

"Sancılı mı olacak, sancısız mı?" Ne sancısı bu?

CE HA PE'nin yeni bir tezgâhı bu!

Reis'i yemek istiyorlar!

Bizim Nuri de hey heyleniyor!

Ey saf Nuri!

Gözünü aç, aç!

Uyuma!

CHP'de neler oluyor bak!

Ben PKK'ya vurunca da 'megri megri' türküsünü söyleme!

Apo'ya da sarılma!..

Gözünü aç da CIA ve MOSSAD ajanlarının Türkiye üzerindeki oyunlarına bak!

Reis düşmanlarının gözünün nasıl döndüğünü gör!

Bu işin ucu sana da dokunur!..

Vatanımızı işgal etmek istiyorlar!

İşbirlikçiler arasında CHP'ye sızan hainler de var.

Kılıçdaroğlu yönetimi partide bir tane bile gerçek Atatürkçü bırakmadı!

Bu parti Atatürk'ü sadece pis işlerini maskelemek için kullanıyor!

Misal Ekrem İmamoğlu!

Bu uşak Trabzonlu değil mi?

PKK'lıların yanında ne işi var?

Nasıl Trabzonludur?!

Uyanık, HDP'nin terör destekçisi Kezban Yılmaz'a Atatürk'ün fotosunu verdi.

Neden?

Amacını gizlemek için.

Utanmadan bir de 'Size 16 milyonun selamını getirdim' dedi.

İstanbulluyu da pis emeline alet etti.

Hasan Hüseyin Korkmazgil o güzel şiirinde, 'Kör olma da gör beni' demişti...

Sen de gör bunları Nurim; gör...



***



ABD, zaman kazanmanın derdinde.

YPG'yi uçak ve tank kullanan bir orduya dönüştürmesine az kaldı.

Ama Reis oyunun farkında...

Bu yüzden iki hafta süre verdi...

Suriye'nin kuzeyine harekât başladığında içimizdeki gladyo da harekete geçecek!

Reis bunu da biliyor.

Jandarma komutanları ile mülki amirlerin yerlerini değiştirmesi bundan.

ABD, BAE, Esed ve MOSSAD elemanlarını da harekete geçirecek!

İmamoğlu HDP'yi, PKK-YPG ve CHP'nin birlikte hareket etmesi için ziyaret etti.

Sıcak bir sonbahara hazır olalım!

***

CHP gizli toplantıda şu kararları aldı.

1-İstanbul, Adana, Ankara, Mersin, Antalya ve Bolu belediyelerindeki kadrolar dört ay içinde tamamen değişecek!

2-Belediye 4 parçaysa 2'si CHP'nin 1'i İYİ Parti'nin 1'i de PKK'nın olacak!

3-HDP'lilere verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız. Onlar olmasa kazanamazdık!

4-AK Partililerin işten çıkarılması tepkilere neden olabilir. Bunun için profesyonel iletişim desteği alacağız. Toplumun tepkisini azaltacak 'bankamatikçi gibi' yalan haber ve belgeler servis edeceğiz!

5-Türkiye'deki yabancı medyayı destekleyeceğiz.

AK Partililer tasfiye edilirken farklı konularla ülke gündemini onlar meşgul edecek.

6-Tek bir ihaleyi bile AK Partililer almayacak. İhaleler Güneydoğu'dan hak edişi olan malum şirketlere verilecek!

7-İBB Güvenlik personeli değiştirilecek!

8-Vakıflar üzerinden tartışmaları büyütmeliyiz!

Onları itibarsızlaştırmalıyız!

9-HDP'lileri kaybetmemeliyiz!

10-Ekrem Bey ortalık sakinleşince Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulunacak!

Zaten Avrupalı dostlarımız da Demirtaş'ın sürekli gündemde tutulmasını istiyor.

11-Sosyal medyayı iyi kullanacağız.

Orada kuyuya bir taş atıyorsunuz 40 akıllı çıkaramıyor!

Gördünüz mü alınan kararları!

İmamoğlu kucaklıyor!

Hatta öpüyor, öpüyor!

Her şey güzel olacak ey İstanbul!

Siz daha ne gördünüz ki!

HDP'nin başı Sezai Temelli, "Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş seçilmişse bilecek ki Kürt'ün oylarıyla seçilmiştir" lafını boşuna etmedi!

Daha neler olacak, neler!

Milleti darbeye alıştırmak için yalandan 'bu ülkede tek adam rejimi var' diyorlar.

Dananın kuyruğunun kopması yakındır!