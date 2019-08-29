ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

AK Parti'nin 7 Ekim'de başlayacak 7'inci olağan kongre süreci teşkilatlarda köklü değişim yapacak!

Erdoğan, her ilde bir 'Ömer' arıyor.

Adalet timsali İslam halifesi Hz. Ömer gibi adaletli ve şaibesiz isimler istiyor.

Teşkilata güvenilir insan şart!

Geçmişi karanlık hatta kirli isimlerle 2023'e gidilmeyecek!

2023 önemli!

Hem de çok!

Çünkü Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen çevreler işi sıkı tutuyor...

Yüzde 50 artı bir şartı önemli bir baraj.

CHP, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine karşıydı...

Ama bu sistem sayesinde kazandı.

Parlamenter sistem olsa muhalefet sıfır çekerdi.

Şimdi cin cufut bir araya toplanacak.

Hatta yeni ittifaklar kurulacak.

AK Parti'den bile tırtıklama hesabı yapıyorlar.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da Reis'i tasfiyeye çalışacak!

Reis düşmanı kesildiler.

Erdoğan onlar için çok kavga yaptı.

Onlar ise Reis'i yemenin peşinde.

***

Davutoğlu ve Gül dağa eleman sağlayan Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının alınışına karşı çıktı.

Ne demeli, bilmem ki!

Vefasızlık mı?

İhtiras mı?

Kıskançlık mı?

Yoksa bu Gülen'in talimatı mı?

Hangisiyse yapılanlar racona ters...

Dahası delikanlıca değil!

Bunu millet söylüyor, ben değil.

AK Parti'den önce, ülke batıyordu...

Unuttunuz mu yüzde 100'lük enflasyonu?

Çağ atlamamıştık.

Uzaya da çıkmamıştık?

Bir markamız bile yoktu!

Buluşumuz da!

Otomobilimiz ve uçağımız bile yoktu!

Motorumuz vardı da, AK Parti fabrikasını mı kapattı?

AK Parti'den önce iyi olan neydi de şimdi kötü oldu?

Yapılanlar Erdoğan düşmanlığıdır.

Bir de HDP'li ve CHP'li belediyelerin yaptıklarına bakın!

HDP'li belediyeleri PKK yönetiyor.

Kayyumla birlikte kesilen dağa çıkışlar HDP ile yeniden başladı...

Şehit yakınlarını işten çıkardılar...

Yerlerine dağa gönderilenlerin yakınlarını aldılar.

CHP Kandil'i destekliyor...

Kandil'de CHP'yi.

Mesele bu!

Bunu göremeyen var ama...

Tezgahı demokrasi yalanıyla gizliyorlar.

Yumurta dayanınca mevzu anlaşılacak, ama o zaman da iş işten geçmiş olacak!

***

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar işçi çıkarmaya doyamadı.

Karalar şimdi de, 60 bin öğrencinin kurs gördüğü 'Gençlik Merkezleri'ni kapattı.

Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Gençlik Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Gençlik Eğitim Merkezi ve Atatürk Gençlik Eğitim Merkezi...

Toplam 13 merkez...

Zeydan'ın gizli bir hesabı var!

Yoksa fakir gençlerin yararlandığı lise ve üniversite hazırlık sınavlarına yardımcı olan bu merkezleri kapatmazdı.

Bu merkezler sayesinde 60 bin öğrencinin başarı çıtası yüzde 98'lere çıktı.

Siyasi ayrım yapılmayan Gençlik Merkezleri binlerce gence Türkiye derecesi yaptırmış a-politik yerlerdi.

Karalar 'sahte diplomalı öğretmenler var" diyerek kapattı buraları.

Erkekse isim açıklasın.

Kimin diploması sahte?

Patronu gibi yalan söylemesin.

Zeydan Başkan, aşırı Fellahçı, Nusayrıcı biri.

Ben değil, millet böyle söylüyor!

Hatta İŞİD'çi gibi de katı.

Şehrül-Emin kucaklayıcı olmalı.

Ama nerdee!....